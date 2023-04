La Vân Hi - Bạch Lộc bị nghi 'phim giả tình thật' ở ‘Trường nguyệt tẫn minh’, xem chàng 'sủng' nàng mà dân tình quắn quéo

Trường nguyệt tẫn minh là dự án cổ trang hot nhất gần đây, khiến khán giả thích thú khi đánh dấu màn tái hợp của Bạch Lộc và La Vân Hi. Cả hai thân thiết, mặn nồng từ màn ảnh đến hậu trường, và gần đây còn dính nghi vấn "phim giả tình thật" thông qua loạt cử chỉ quá mức ngọt ngào khi giải lao giữa set quay.

La Vân Hi - Bạch Lộc "phim giả tình thật"?

Dù có mối tình oan trái trên màn ảnh nhưng ở hậu trườmh, La Vân Hi và Bạch Lộc lại có nhiều cử chỉ ân cần, không khác gì người yêu với nhau. Ở cảnh khi 2 người "tu luyện" với nhau, La Vân Hi và Bạch Lộc đã tranh thủ thời gian tập với nhau, cứ sơ hở là "khoá môi" nhau liên hồi. La Vân Hi là người chủ động hôn Bạch Lộc trước, sau đó đàng gái mới bạo dạn đáp trả.

Bạch Lộc và La Vân Hi trao nhau nụ hôn thoải mái ở hậu trường.

Chưa dừng lại ở đó, hai nhân vật chính Trường nguyệt tẫn minh còn có nhiều cử chỉ thân mật, khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ lớn hơn cả đồng nghiệp. La Vân Hi luôn biết cách quan tâm Bạch Lộc, giúp cô từ những cái vuốt tóc đến đỡ hông, cầm giúp đồ.

La Vân Hi chăm sóc Bạch Lộc từng chút, đúng nghĩa "sủng ái" cô nàng.

Loạt hành động mùi mẫn, ăn ý của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến khán giả không khỏi quắn quéo. Bản thân La Vân Hi cũng từng chia sẻ rằng với bạn gái, anh sẽ chủ động "sủng" cô, và đó cũng là thái độ mà anh dành cho bạn diễn nữ lần này.

Khán giả bình luận: - Yêu nhau đi 2 anh chị ơi! - Đúng là đau thương chỉ dành cho khán giả... - Nhìn La Vân Hi ân cần thật sự. - Tính ra anh Hi khoẻ mà, bồng bế Bạch Lộc cái một. - Thật sự như yêu nhau thật ý!

Trước đó cặp đôi đã hợp tác trong Nửa là đường mật, nửa là đau thương và từng dính tin đồn hẹn hò. Dù đã lên tiếng xác nhận nhưng khán giả vẫn không ngừng "đẩy thuyền" cả hai. La Vân Hi cũng được cho là rất vui vẻ, thoải mái khi được fan gán ghép với Bạch Lộc, không quan tâm đến chuyện từng bị mắng vì tái hợp cô nàng ở Trường nguyệt tẫn minh.

Sau 2 lần hợp tác, khán giả đều mong cặp đôi "gạo nấu thành cơm".

Nguồn: Youku