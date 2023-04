Lá thư của nữ sinh lớp 8 bị đánh đập hội đồng đến mức nhập viện: "Ba mẹ ơi, con sợ lắm"

Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng. Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều 2/4, nữ sinh G.T.C. (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Xuân Nộn) bị nhóm học sinh của Trường THCS Xuân Nộn và một trường cao đẳng trên địa bàn huyện Đông Anh xông vào đánh hội đồng. Nhóm này liên tục đánh vào vùng đầu, mặt của nữ sinh C.. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Vụ việc khiến em C. bị chấn thương, phù nề vùng mặt, sang chấn tâm lý... phải nhập viện điều trị.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 19/4, trong khi nằm viện điều trị, G.T.C đã viết một bức thư trải lòng sau khi bị hành hung hội đồng. Bức thư với nội dung như sau:

"Ba mẹ ơi con sợ lắm. Con không thể đi học được nữa, con sợ các bạn đánh con vì bao lần rồi con bị đánh con không dám nói. Tại sao con xin lỗi bạn T. rồi mà bạn T. vẫn không bỏ qua cho con,… Con xin lỗi ba mẹ vì con không nói với ba mẹ để ba mẹ biết, vì con tin con có thể chịu đựng được…

Con mong bác sĩ đừng hỏi con về chuyện này, con xấu hổ lắm, con hứa khi nào con ổn định con sẽ kể bác sĩ nghe".

Lá thư của nữ sinh lớp 8 bị đánh đập hội đồng đến mức nhập viện

Ngày 21/4, chúng tôi đến gặp mẹ C. là bà N.T.L để hỏi thăm về tình hình sức khỏe và tâm lý cháu C. sau những ngày điều trị. Mẹ C. vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến con gái mình bị đánh đập hội đồng như vậy. Được biết, vợ chồng bà L. có 3 người con gái, C. là con thứ 2 trong gia đình.

"Sự việc xảy ra cũng đã được 1 thời gian, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn rất bức xúc khi phải chứng kiến con mình bị các bạn đánh đập tàn bạo như vậy. Đồng thời gia đình những nữ sinh đã đánh đập con tôi không hề có một động thái xin lỗi hay chịu trách nhiệm về sự việc này" - bà L. bức xúc nói.

Nhớ lại sự việc vừa qua, bà L. cho hay: "Ngày hôm đó là chủ nhật (ngày 2/4), tôi cùng chồng có việc nên chỉ có cháu N. và con gái út ở nhà. Chiều cùng ngày, một nhóm người đến tận nhà tôi gọi C. ra để 'nói chuyện' và sau đó đánh con tôi ngay trước cửa nhà, đến giờ tôi cũng chỉ biết do mâu thuẫn với một bạn ở lớp và chưa biết rõ nguyên nhân cụ thể.

Ngày xảy ra sự việc, bốn nữ sinh khối 8 của trường THCS cháu theo học và hai nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc cùng đánh cháu. Vừa đánh, những nữ sinh này vừa quay lại video để dằn mặt".

Theo lời bà L., trước đó, C. đã bị đe dọa nhiều lần. Sau buổi đánh hội đồng hôm đó, ngày hôm sau nhóm nữ sinh kia lại tiếp tục chặn đường và cảnh cáo "nếu nói cho bố mẹ biết về chuyện này, sẽ còn bị đánh tiếp" khiến C. sợ hãi, giấu kín chuyện.

"Những video nhóm nữ sinh đánh con tôi ngay sau đó được lan truyền. Thú thực ban đầu, phía gia đình không hề hay biết, chỉ đến khi con cả nhà tôi được bạn bè gửi đoạn video đã hoảng hốt nói với gia đình, chúng tôi mới hay sự việc. Về đến nhà tôi gặng hỏi thì cháu C. không nói, gia đình kiểm tra mới thấy trên người và đầu có những vết tím bầm và mắt sưng,… Chúng tôi ngay lập tức đưa C. đi bệnh viện để kiểm tra" - mẹ của C. cho hay.

Sau khi C. hoàn tất thủ tục nhập viện điều trị gia đình bà L. đã gọi cho cô giáo cùng đại diện nhà trường để tường trình về sự việc. "Khi tôi cùng chồng đến trường, cô giáo nói cháu C. phải viết bản tường trình về sự việc. Tuy nhiên thời điểm này cháu C. đang điều trị nên không thể viết được. Hiện tại, nhà trường chưa có ý kiến phản hồi gì về sự việc và sẽ xử lý ra sao với gia đình tôi".

Cũng theo bà L, khoảng thời gian sau khi bị đánh, C. có những biểu hiện lạ, liên tục tránh bố mẹ để giấu việc mình bị đánh. "Nhìn đoạn video con mình bị hành hung, chúng tôi xót xa lắm, từ nhỏ đến giờ bố mẹ chưa dám nỡ mạnh tay đánh cháu bao giờ" - mẹ cháu C. nghẹn ngào.

Trong quá trình điều trị, cháu C. phải chuyển 3 tuyến viện. Hiện C. đang ở bệnh viện Bạch Mai. Do chỉ có 1 người có thể vào chăm nên bố C. gác lại mọi công việc để vào chăm sóc cháu.

Nạn nhân trong vụ bị đánh hội đồng

Ngày 20/4, UBND huyện Đông Anh đã báo cáo ban đầu về vụ nữ sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn bị đánh hội đồng.

Theo báo cáo, ngày 2/4, một số học sinh trường Cao đẳng Việt - Hàn, trường THCS Xuân Nộn và một số em học sinh khác đến nhà em G.T.C. (học sinh lớp 8A2, trường THCS Xuân Nộn) gọi em C. ra ngoài nói chuyện, sau đó đánh nhau và quay clip đưa lên nhóm. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài nhà trường, trong ngày nghỉ.

Cơ quan chức năng xác định được 4 học sinh tham gia đánh em C. gồm: N.T.T. (lớp 8A2 trường THCS Xuân Nộn), T.L.H.L. (trường THCS Xuân Nộn, đang nghỉ học điều trị bệnh trầm cảm), N.B.N. và N.T.T. H. (SN 2007) cùng là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc). Hai học sinh quay video vụ việc gồm Đ.T.P. và Đ.T.Y. (lớp 8A3, trường THCS Xuân Nộn). Được biết, nguyên nhân do các nữ sinh này mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, học tập.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, tại Nghệ An xảy ra vụ nữ sinh lớp 10 (Trường THPT chuyên Đại học Vinh) tự tử nghi bị bạo lực học đường, làm dư luận nhói lòng.