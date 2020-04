Là một người vợ thông minh sẽ biết rõ quy tắc "nắm lớn bỏ nhỏ" - Hôn nhân thành công hay không là nhờ vào "tài" này của phụ nữ

Trong hôn nhân, 1 người vợ thông minh sẽ biết "nắm lớn và bỏ nhỏ". Vậy phạm vi của "lớn" và "nhỏ" ở đây nghĩa là gì?

Chìa khóa để duy trì hạnh phúc hôn nhân, "trói chặt" trái tim chồng chính là vấn đề lớn. Sự khác biệt trong tính cách, môi trường sống và mâu thuẫn hàng ngày sẽ là vấn đề nhỏ. Nghe có vẻ trìu tượng nhưng trên thực tế, khi bạn chọn 1 người đàn ông để lấy làm chồng, chứng tỏ ngoài tình yêu ra bạn thấy anh ta có rất nhiều điểm phù hợp với mình, có thể đi cùng nhau trên chặng đường dài. Chình vì vậy, không có người đàn ông nào xấu bản chất. Chồng tốt đẹp hay mẫu mực trong gia đình hay không là nhờ phần lớn "bàn tay" người vợ.

Không cao xa, hoa mỹ, quy tắc "nắm lớn bỏ nhỏ" chỉ gói gọn ở 3 điều sau:

Lỗi sai không của riêng ai

Trong cùng 1 vấn đề lại bao gồm rất nhiều khía cạnh, thậm chí đứng trên cương vị, góc nhìn của chồng cũng sẽ khác vợ. Giống như câu chuyện "Thầy bói mù xem voi". Thầy sờ vòi của voi thì phán: "Tôi cứ tưởng con voi thế nào chứ hóa ra nó cũng sun sun như con đỉa thôi".

Thầy sờ ngà lại phản bác: "Tôi thấy nó đâu có như con đỉa, nó dài dài cứng cứng như cái đòn càn". Rồi cứ thế mỗi người mỗi ý, chẳng có ai đúng bởi họ chỉ đánh giá trên góc nhìn chủ cá nhân và sự cảm nhận của họ.

Trong hôn nhân, hàng trăm hàng ngàn vấn đề xảy ra hàng ngày giữa cuộc sống chính là con voi. Còn mỗi cô vợ, anh chồng như chúng ta lại trong vai người mù, chỉ chạm vào 1 phần của vấn đề. Sau đó ai cũng nghĩ đối phương sai còn mình đúng, mâu thuẫn vì thế mà ngày càng dâng cao.

Vậy ở thời điểm này cách giải quyết hợp lý nhất là gì? Đó là sự bình tĩnh, cãi nhau chỉ khiến sự việc căng thẳng thêm mà thôi. Lúc này mới cần đến tình yêu và sự bao dung. Chồng chỉ cho vợ thấy phần mình đã chạm vào và ngược lại. Rồi 2 người cùng nhau chạm đến những phần khác mình chưa thể khám phá để toàn bộ "bức tranh" được rõ nét.

Đừng đặt nặng việc giữ chồng, giữ vợ mà phải là "chúng ta cùng yêu nhau"

Thông thường phụ nữ hay có quan niệm phải chăm sóc, chu toàn cho chồng con tốt từ bữa ăn giấc ngủ thì mới là vợ đảm. Điều đó có phần đúng nhưng không phải tất cả. Xã hội ngày càng hiện đại, phụ nữ ngày càng giỏi giang, tài năng nên phần nào lấn lướt chồng.

Họ coi thường những thứ anh ấy không thể làm tốt, họ tự tin 1 tuyên ngôn: "Thời buổi nào rồi còn phải khư khư giữ chồng, sống sao để cho chồng phải giữ mình mới là giỏi".

Điều quan trọng không phải phụ nữ hi sinh được những gì hay đàn ông làm công to việc lớn bao nhiêu mà là cả 2 cùng phấn đấu, cùng cố gắng vì tổ ấm nhỏ. Vợ sẵn sàng làm chồng vui, chồng ghi nhận sự đóng góp ấy. Đừng hơn thua so sánh ai phải gánh tránh nhiệm nặng hơn, ai vất vả hơn.

Chủ động yêu chồng trên mọi phương diện bằng cái tâm chân thành của mình. Bởi khi bạn cho đi tình yêu bạn sẽ nhận lại được tình yêu.

Hôn nhân là để sống và yêu, không có chỗ cho sự ghét bỏ dù chỉ 1 chút nóng giận nhất thời

Không ai chắc chắn có thể yêu nhau lâu dài trong suốt quá trình chung sống. Thậm chí có những lúc người ta chán nhau, ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt. Hoàn cảnh tác động, mọi thứ phát sinh, tình yêu ngọt ngào trong nhau giờ lại phải san sẻ thêm với đổ lỗi, nghi ngờ, ghen tị, thất vọng...

Ngày hôm nay, anh ấy phạm sai lầm, bạn cảm thấy giận chồng vô cùng. Ngày hôm sau, anh ấy lại gây lỗi, sự tức giận đã chuyển thành ghét. Trạng thái này nó không giống với việc chúng ta ghét 1 ai đó mà là cái đau đớn, giằng xé giữa tình yêu và oán hận, bởi "tại sao tôi chăm anh như thế mà anh nỡ đối xử vậy với tôi?". Càng yêu, càng kì vọng thì càng khiến người ta ghét nhiều hơn, vì đối tượng là chồng mình mà, có phải người ngoài đâu.

Nhưng phụ nữ ạ, một khi bạn đã gieo mầm hận trong lòng, hạt giống này sẽ ngoan cố bén rễ trong tâm trí và trái tim của bạn, từ từ kiểm soát suy nghĩ cùng hành động và làm cạn kiệt cuộc hôn nhân của bạn. Đấy là lý do vì sao có những cuộc xung đột không thể cứu vãn, chồng đánh vợ, vợ giết chồng, sai lầm chồng chất nhau.

Theo thời gian, "ghét" sẽ lan rộng. Một khi bạn bắt đầu ghét chồng, dù chỉ một chút thôi, nó sẽ ngày càng lớn hơn theo quá trình "lên men" của thời gian, "kết tủa" từ những xung đột. Cuối cùng thì, người chồng làm gì và nói gì cũng sẽ khiến bạn khó chịu, có khi là muốn anh ta ra khỏi cuộc sống của bạn ngay tức khắc.

"Ghét" sẽ khiến bạn đánh mất chính mình, đánh mất lý trí, thực hiện một loạt hành động điên rồ và kết thúc còn đáng sợ hơn cả ly hôn. Vì vậy, đừng có thù lâu oán dai. Không ai là hoàn hảo cả, nếu có thể cứu vãn, hãy bỏ qua, tha thứ để đối phương có cơ hội sửa chữa. Còn không thể tiếp tục, hãy giải thoát cho nhau trong hòa bình.

Hôn nhân là chuyện của 2 người nhưng "điều hành" tổ ấm nhỏ ấy vẫn cần sự tinh tế và khéo léo của phụ nữ. Đừng nghĩ quá nhiều, phóng đại mọi thứ lên quá to tát. Hãy nhìn ra xung quanh để xem chúng ta vẫn còn may mắn thế nào.

Chồng vui vợ cũng hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận thì hôn nhân hạnh phúc. Đường đến hạnh phúc có khó khăn, gian nan, sẽ phải đi bằng phương tiện này hay phương tiện khác nhưng cốt lõi vẫn là nắm tay nhau tiến lên phía trước và đừng bao giờ bỏ cuộc.