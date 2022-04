“Là mây trên bầu trời của ai đó” tung poster giới thiệu dự án với “cú nổ" đầu tiên mang tên August Vachiravit

Poster đầu tiên của phim "Là mây trên bầu trời của ai đó" với cú nổ mang tên August

Thông qua hình ảnh đầu tiên, "Là mây trên bầu trời của ai đó" cho thấy sự bất ngờ khi kết hợp của ngôi sao "Pee Nak" August Vachiravit cùng cái tên mới toanh Ngọc Lan Vy. Đây cũng là dự án điện ảnh đánh dấu vai trò nữ chính đầu tay của cô nàng GenZ sinh năm 2005. Với khả năng diễn xuất vẫn còn là ẩn số, gương mặt lạ, Ngọc Lan Vy liệu sẽ tạo dấu ấn ra sao?

Chia sẻ về lý do chọn Ngọc Lan Vy, nhà sản xuất Trịnh Tú Trung cho biết: "Vai diễn này là cô nàng theo đuổi thần tượng. Thời điểm bấm máy, Ngọc Lan Vy được 14 tuổi đúng với độ tuổi của nhân vật - mộng mơ, nổi loạn, luôn muốn thể hiện mình. Nhất là tình cảm với thần tượng yêu thích. Hơn nữa, tôi muốn tạo một làn gió mới lạ, đặc biệt thoại ngoại ngữ rất nhiều. Thế nên, để chọn một cái tên vào dự án kết hợp Thái - Việt lần này, em ấy là sự cân nhắc thích hợp"

Trịnh Tú Trung được biết đến với sự đa năng ở rất nhiều vai trò như: quản lý nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ hay gần đây nhất là giám khảo. Không chỉ có bề dày kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Tú Trung luôn khiến khán giả khâm phục bởi tính cách không chịu ngồi yên. Và "Là mây trên bầu trên bầu trời của ai đó" với sự kết hợp đáng mong đợi giữa ê-kíp Thái Lan cùng dàn diễn viên Việt Nam sẽ tiếp tục là một lời khẳng định mạnh mẽ cho tư duy "không ngừng làm mới" của Trịnh Tú Trung.

"Là mây trên bầu trời của ai đó": Dự án Rom-com đậm chất Thái với ekip sản xuất 100% đến từ Xứ sở Chùa Vàng.

"Là mây trên bầu trời của ai đó" kể về hành trình theo đuổi thần tượng của Mây (Ngọc Lan Vy) từ Việt Nam sang tận Thái Lan để đánh dấu bước ngoặc lớn cho ngày sinh nhật của mình. Tuy nhiên, vì xuất thân từ một gia đình danh giá, chuyến đi của Mây luôn chịu sự giám sát của đội vệ sĩ thân cận. Cũng khi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này trên đất Thái, cô nàng đã gặp được định mệnh của đời mình.

Dự án được thực hiện dưới sự bảo trợ của Tổng Cục Du Lịch Thái Lan - Amazing Thailand với 100% ê-kíp Thái. Theo nhà sản xuất Trịnh Tú Trung: "phim không phải chỉ mang ê-kíp Việt sang Thái hay quảng bá du lịch. Đây là câu chuyện tình cảm dễ thương mang chất Thái, nhưng phải thể hiện làm sao cho vui, mới mẻ vì Rom-Com là điều quá quen với khán giả Việt rồi, Trung nghĩ việc kết đôi August Vachiravit và Ngọc Lan Vy sẽ tạo được nhiều điều đáng xem".

Profile nhà trai: Ngôi sao của series "Pee Nak", nổi tiếng với sức hút nam thần

Sau thành công lớn của series "Pee Nak" (Ngôi đền kỳ quái), đặc biệt là "Pee Nak 2", August Vachiravit không còn là gương mặt xa lạ với khán giả Việt Nam. Sở hữu gương mặt điển trai, August Vachiravit là ngôi sao đang lên của điện ảnh xứ chùa Vàng. Việc anh góp mặt trong danh sách 5 nam thần Thái Lan được nhắc tên nhiều nhất trong năm 2021 là một minh chứng.

Không chỉ có sức hút về vẻ ngoài, August còn khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng khi "cân ngọt" từ dòng phim kinh dị - hài hước như "Pee Nak" đến tình cảm lãng mạn như "Love sick the series" và đặc biệt là vai diễn trong "U-Prince series" (Hoàng tử trong mơ). Nhờ đó, chàng diễn viên sinh năm 1996 không chỉ tạo được chỗ đứng tại thị trường Thái mà còn được nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu mến.

Dự án "Là mây trên bầu trời của ai đó" là phim điện ảnh đầu tiên August Vachiravit kết hợp với bạn diễn Việt Nam. Bật mí về August Vachiravit, Trịnh Tú Trung nói: "Ê-kíp khá lo lắng đặt August cạnh Ngọc Lan Vy vì khoảng cách tuổi tác và ngôn ngữ. Tuy nhiên, August và Lan Vy đã rất chủ động trao đổi nhiều với nhau trước khi bấm máy. Nên lên phim cả hai mảnh ghép này rất vừa vặn và tự nhiên".

Lý lịch nhà gái: Chuẩn con nhà người ta, lên ngôi Hoa hậu khi mới 13 tuổi

Ngọc Lan Vy được biết đến với danh xưng Hoa hậu nhí sau khi đoạt giải ở các cuộc thi nhan sắc như: Little Miss & Mr Eurasia 2017 tại Georgia, Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018 (Little Miss Universe 2018) tại Thổ Nhĩ Kỳ và Little Miss New Era 2019. Cô nàng còn được phong tước Chevalier Of The Crown of Universe Order dành cho người có thành tích học tập nổi bật.

Tuy nhiên, ở mảng diễn xuất, Ngọc Lan Vy chưa từng cọ xát ở bất kỳ dự án phim ảnh nào. Cô nàng cho hay mình chỉ được học qua một số khóa đào tạo diễn xuất. Trong đó là khóa học của cô Lê Thanh - cô giáo của Ninh Dương Lan Ngọc đã góp phần tạo nên niềm đam mê điện ảnh cho Ngọc Lan Vy.

Vậy làm thế nào để Ngọc Lan Vy tạo nên những phản ứng màn ảnh cùng August Vachiravit? "Đây là dự án đầu tay để Vy có thể đến gần hơn với khán giả nên Vy tập trung rất nhiều. Vy cảm thấy may mắn hành trình đầu tiên này có sự giúp đỡ của nhiều người, cả anh August nữa. Điều đó là thuận lợi cũng là áp lực khi diễn cùng người nổi tiếng như anh August. Nhưng anh ấy dẫn dắt quá tốt, mình cũng bị cuốn theo cảm xúc ngọt ngào đó. Vy đã có trải nghiệm rất tốt ở lần đầu này".

Dự kiến ra mắt vào 22/07/2022, "Là mây trên bầu trời của ai đó" thuộc dòng phim Rom-Com được nhào nặn bởi 100% ê-kíp Thái hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào cho người xem. Đặc biệt, sự xuất hiện của "chàng rể" Việt Nam August Vachiravit càng là điểm cực kỳ thú vị để khán giả có thể ra rạp ngay hè này.

