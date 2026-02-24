La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton ra mắt phân khu mới đầy cảm hứng nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng hôn





Tọa lạc trên sườn đồi đối diện tháp đồng hồ Campanile và hướng tầm nhìn về Cầu Hôn mang tính biểu tượng, công trình mang phong cách tân cổ điển pha với Địa Trung Hải này mở ra một chương trải nghiệm mới với 29 phòng suite và duplex, bốn không gian ẩm thực và giao lưu đặc sắc gồm quầy bar tầng thượng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn sắc vàng rực rỡ của những buổi hoàng hôn trên đảo Phú Quốc.

Phân khu mới tiếp tục làm nổi bật tinh thần đặc trưng của La Festa – nơi sự ấm áp của văn hóa Việt Nam hòa quyện cùng chất lãng mạn và sắc màu của bờ biển Amalfi (Ý). Từ kiến trúc, nội thất đến âm nhạc và những khoảnh khắc riêng tư, mỗi chi tiết đều góp phần kể nên một câu chuyện xuyên suốt, tạo nên những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân cho mỗi kỳ nghỉ.

"Phân khu mới mở ra cho chúng tôi cơ hội kể một câu chuyện về La Festa Phu Quoc phong phú và đa tầng hơn," ông Justin Kim, Tổng Quản lý La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, chia sẻ. "Lấy cảm hứng từ sự sáng tạo, những chuyến đi và cảm xúc, không gian này được kiến tạo dành cho những du khách trân trọng cá tính riêng và cảm nhận sâu sắc về điểm đến. Khi Phú Quốc không ngừng chuyển mình, chúng tôi tự hào mang đến những trải nghiệm vừa mang chuẩn mực tinh tế toàn cầu, vừa gắn bó với bản sắc của hòn đảo."

Những phòng suite mang tinh thần Sorrento giữa ánh hoàng hôn Phú Quốc

Phân khu mới được xây dựng xoay quanh câu chuyện về ngôi nhà của Trần – một nhạc sĩ gốc Nam Bộ, người lưu giữ hành trình của mình qua những giai điệu. Trên mỗi vùng đất ghé qua, Trần tìm thấy cảm hứng từ nhịp sống địa phương, những sinh hoạt đời thường và sự kết nối giữa con người, để rồi chuyển hóa tất cả thành câu chuyện và âm nhạc.

Mạch kể này được lồng ghép tinh tế trong từng phòng suite – từ những đĩa vinyl đặt trước cửa phòng, bàn làm việc lấy cảm hứng từ phím đàn piano, đến các tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn, gợi nhắc đồng thời về Phú Quốc và bờ biển Amalfi. Tất cả tạo nên một bộ sưu tập phòng nghỉ dưỡng đầy chất nghệ sĩ: riêng tư, giàu sáng tạo và mang nhiều nét đặc trưng của hòn đảo.

Phòng Duplex Suite

Du khách có thể tận hưởng trọn vẹn phong cách sống "la dolce vita – cuộc sống tươi đẹp" của nước Ý trong 29 phòng suite và duplex được thiết kế chỉn chu, nơi cảm hứng và ý tưởng được tự do thăng hoa. Được giới thiệu với tên gọi The Writer’s Nook (Thư phòng của Nhà văn), The Painter’s Lodge (Không gian của Họa sĩ) và The Sculptor’s Chamber (Góc sáng tạo của Nhà điêu khắc), bộ sưu tập Sorrento Suites nổi bật với: Nội thất được thiết kế riêng mang cảm hứng Địa Trung Hải cùng không gian sinh hoạt riêng tư phù hợp cho lưu trú dài ngày. Đặc biệt là những khung cửa sổ toàn cảnh mở ra tầm nhìn liền mạch hướng ra biển ngọc, con đưỡng lễ hội, hoàng hôn Phú Quốc và Cầu Hôn.

Bể bơi Francesca ngắm hoàng hôn

Bốn không gian ẩm thực và giao lưu với dấu ấn riêng

Phân khu mới tiếp tục khẳng định La Festa Phu Quoc là điểm đến của nghệ thuật ẩm thực, với bốn trải nghiệm ẩm thực và giao lưu mang cá tính riêng.

- Finca mang đến không gian biệt thự Địa Trung Hải thanh lịch kết hợp phong cách bistro Tây Ban Nha hiện đại, nơi thực khách quây quần bên những món ăn sẻ chia và hương vị rực nắng.

- Seta giới thiệu ẩm thực Quảng Đông đương đại với dim sum tinh tế, hải sản tươi ngon và các món quay đặc sắc.

- Luna Folk – speakeasy và jazz bar mang phong vị Mỹ–Ý – tạo nên những buổi tối giàu cảm xúc với tiếng saxophone, cocktail cổ điển và bầu không khí thư thái.

- Francesca – quầy bar hồ bơi và rooftop ngắm hoàng hôn hoàn toàn mới. Trải dài trên hai tầng với không gian trong nhà và ngoài trời, Francesca mang đến những góc ngồi ấm cúng, ánh sáng dịu nhẹ, rượu vang tuyển chọn và các loại cocktail thủ công, tất cả hòa quyện cùng tầm nhìn khoáng đạt hướng ra bờ biển.

Cùng nhau, bốn không gian này kiến tạo nên một hành trình đa giác quan phản chiếu tinh thần La Festa – sự giao thoa sống động giữa cảm hứng toàn cầu và bản sắc địa phương, được thể hiện qua tay nghề, sự sáng tạo và tinh thần sẻ chia.

Seta – Nhà hàng ẩm thực Quảng Đông

Sự ra mắt của phân khu mới diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, với kế hoạch mở rộng Sân bay Quốc tế Phú Quốc và sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways, giúp "Đảo Ngọc" ngày càng dễ tiếp cận hơn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, La Festa Phu Quoc tiếp tục mang đến một cách tiếp cận mang tính cá nhân hóa để khám phá Thị trấn Hoàng hôn – nơi chất lãng mạn của Amalfi hòa quyện cùng bản sắc Phú Quốc, mời gọi mỗi du khách bước vào một câu chuyện mang dấu ấn của riêng mình.