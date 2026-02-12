Adistar Control 5: Từ giày chạy bộ vang bóng một thời thành tuyên ngôn phong cách

adidas Originals chính thức đưa mẫu giày mang di sản công nghệ chạy bộ Adistar Control 5 trở lại dòng chảy thời trang đường phố đương đại.

Khởi nguồn từ cuối thập niên 1970, dòng Adistar ban đầu chỉ là một đôi giày điền kinh siêu nhẹ, sinh ra cho thi đấu. Bước sang những năm 2000, phom dáng này dần thay đổi để đáp ứng xu hướng chạy bộ đường dài, khi người dùng cần một đôi giày êm ái hơn, ổn định hơn cho marathon lẫn ultra-running.

Đến năm 2008, cái tên Adistar Control 5 lần đầu xuất hiện. Không chỉ mang hơi hướng retro, thiết kế này còn đại diện cho thẩm mỹ Y2K với mục tiêu rõ ràng: tăng độ ổn định trên đường chạy. Ứng dụng công nghệ Formotion, cấu trúc hỗ trợ chuyển động linh hoạt, Adistar Control 5 được tái tạo cho kỷ nguyên mới, đáp ứng nhịp sống và nhu cầu của thế hệ đương đại.

Ở lần trở lại này, Adistar Control 5 được tái tạo trên nền tảng di sản thiết kế của adidas, nhưng đặt trong bối cảnh đời sống hiện đại. Tinh thần hiệu suất vẫn được giữ lại, thể hiện qua đế ngoài cao su bền bỉ, thân giày lưới kỹ thuật và các chi tiết ánh kim đặc trưng.

Thay vì chỉ là một bản hoài niệm, các công nghệ từng làm nên dấu ấn của mẫu giày biểu tượng được đưa trở lại theo cách phù hợp với nhịp sống đương đại. Phần gót sử dụng cấu trúc Formotion để tăng độ ổn định, trong khi đế giữa ứng dụng Adiprene cho độ đàn hồi tốt hơn. Thanh chống xoắn ở giữa bàn chân giúp tăng khả năng nâng đỡ, mang lại cảm giác chắc chắn khi di chuyển.

Tổng thể đôi giày được hoàn thiện bằng lớp xử lý ánh bạc, gợi lại thẩm mỹ Y2K quen thuộc, nhưng vẫn đủ sắc sảo để hòa vào phong cách thời trang đường phố hiện nay.

Adistar Control 5, vì thế, không chỉ dành cho đường chạy. Thiết kế này hướng đến những chuyển động thường nhật – nơi sự ổn định, cảm giác êm ái và cá tính thị giác cùng tồn tại trong từng bước chân.

Mẫu giày Adistar Control 5 hiện đã có mặt tại hệ thống phân phối của adidas Việt Nam.