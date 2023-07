Là dân tộc thông minh nhất thế giới, vì sao dân số người Do Thái lại ít?

Sau hàng ngàn năm phát triển, con số khoảng 10 triệu người thậm chí còn ít hơn một số dân tộc thiểu số khác đến vài lần. Vậy tại sao với sự thông minh và tài năng của mình, dân số của người Do Thái lại không tăng lên?

Trải qua 2000 năm tồn tại và phát triển, tổng dân số của người Do Thái chỉ 10 triệu người.

Chính sách “bế quan tỏa cảng”

Không giống với các quốc gia khác thực hiện chiến lược mở cửa và xâm chiếm thuộc địa, người Do Thái đi theo con đường tự khép kín. Để duy trì tôn giáo và tập quán sinh hoạt của mình, họ từ chối kết hôn và hòa nhập với các dân tộc khác.

Điều này khiến việc mở rộng quy mô dân số của người Do Thái bị hạn chế.

Bị các dân tộc bên ngoài bài trừ

Trong lịch sử từng xuất hiện phong trào bài trừ người Do Thái, họ bị xua đuổi, không có nhà riêng. Vào thời điểm đó, dựa vào việc kinh doanh để kiếm sống, nhưng các doanh nhân Do Thái nổi tiếng là xảo quyệt và tàn nhẫn.

Ở nhiều nước châu Âu, họ bị coi là một tộc người thấp kém. Dưới sự miệt thị này, không có quốc gia nào nguyện ý dung hợp với người Do Thái.

Đối mặt với nạn diệt chủng

Người Do Thái vừa là dân tộc kiệt xuất nhất nhưng cũng là dân tộc đáng thương nhất, họ bị giết hại và hành hạ liên tục trong hàng trăm năm. Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác số người chết từ các cuộc tàn sát người do Do Thái ở các quốc gia.

Quá nhiều người bị giết khiến số lượng người Do Thái giảm mạnh, trong khi khả năng sinh sản không theo kịp nên dân số không thể tăng trưởng hiệu quả.

Hiện người Do Thái chỉ còn khoảng vài triệu người sinh sống chủ yếu ở Israel và Ả Rập.

(Nguồn: Sohu)