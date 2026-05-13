Kylie Jenner sợ hãi lời nguyền Met Gala, vội cất "chàng thơ" Timothée Chalamet ở nhà?

Vào ngày 12/5, Page Six đưa tin Kylie Jenner lo sợ "lời nguyền Met Gala" sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với Timothée Chalamet. Nguồn tin độc quyền tiết lộ cô út nhà Kardashian-Jenner đã cố tình tránh tham dự Met Gala với bạn trai vì lo ngại lời đồn đại tai tiếng có thể mang lại xui xẻo cho mối tình của họ.

“Kylie và Timothée cố tình tránh tham dự Met Gala cùng nhau trong vài năm gần đây vì họ không muốn mạo hiểm với cái gọi là 'lời nguyền Met Gala'. Kylie đặc biệt mê tín về điều đó sau khi đi dự Met Gala cùng Travis Scott vào năm 2018 và 2019, trước khi họ chia tay. Kylie chỉ không muốn gặp phải vận rủi tương tự trong mối quan hệ của họ và không muốn mạo hiểm" - nguồn tin này cho biết.

Ảnh: Page Six

Kylie Jenner và Travis Scott bắt đầu hẹn hò vào năm 2017. Cặp đôi quyền lực của làng giải trí và giới làm đẹp từng hai lần "làm mưa làm gió" tại Met Gala. Vào năm 2018, Kylie lần đầu tái xuất thảm đỏ sau khi sinh con gái Stormi, diện trang phục đen tối giản cực ngầu bên cạnh Travis Scott. Đến năm 2019, cả hai tiếp tục sánh đôi như một biểu tượng của sự giàu sang và quyền lực.

Dù đã có với nhau hai thiên thần nhỏ, nhưng mối quan hệ của họ liên tục gặp sóng gió với những lần tan hợp không hồi kết. Cuối cùng, "đế chế" Kylie - Travis cũng không thể vượt qua được lời nguyền khi họ chính thức chấm dứt mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2022. Cho đến hiện tại, người hâm mộ chỉ còn thấy họ xuất hiện cùng nhau với vai trò là những bậc phụ huynh cùng chăm sóc con cái.

Kylie Jenner - Travis Scott đi dự Met Gala 2 lần cùng nhau vẫn "toang". Ảnh: Page Six

Đáng chú ý, Kylie Jenner không phải thành viên gia đình duy nhất vướng "lời nguyền Met Gala". Chị gái của cô - Kim Kardashian cũng gặp phải điều tương tự. Vào năm 2022, Kim Kardashian đã giảm cân thần tốc để diện bộ váy huyền thoại của Marilyn Monroe, sánh đôi bên "trai hư" Pete Davidson tại Met Gala. Cặp đôi chiếm trọn mọi spotlight, trao nhau những cử chỉ tình tứ trước hàng trăm ống kính. Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau màn ra mắt hoành tráng đó, cặp đôi xác nhận chia tay, để lại một trong những khoảnh khắc Met Gala "đắt đỏ" nhưng ngắn ngủi nhất.

Ảnh: Page Six

Người đại diện của Kylie Jenner và Timothée Chalamet chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được Page Six liên hệ để bình luận. Tuần trước, khi Kylie Jenner khoe dáng tại Met Gala, Timothée Chalamet đã xem trận đấu giữa 2 đội bóng rổ New York Knicks và Philadelphia 76ers tại Madison Square Garden. Nam diễn viên vốn fan lâu năm của Knicks, đã đăng tải story khoe tham dự trận đấu. Đội Knicks cũng đăng tải lại video "chàng thơ" Hollywood trên khán đài.

Trong khi đó, Kylie Jenner gây ấn tượng mạnh tại Met Gala với chiếc váy Schiaparelli lộng lẫy. Bộ trang phục đính đá quý của cô được phủ kín bởi ngọc trai với phần đuôi váy được trang trí cầu kỳ, phần trước xòe xuống để lộ phần corset xuyên thấu màu nude với các chi tiết mô phỏng cơ thể phụ nữ.

Khi Kylie Jenner dự Met Gala...

... thì bạn trai cô đi xem bóng rổ. Ảnh: Page Six

Khi "bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh" Met Gala khai màn, giới mộ điệu không chỉ háo hức chờ đợi những bộ cánh lộng lẫy mà còn bắt đầu râm ran bàn tán về một câu chuyện: Lời nguyền Met Gala. Người ta tin rằng, thảm đỏ này chính là "thuốc thử" nghiệt ngã nhất cho các cặp đôi. Cứ hễ đôi nào chọn Met Gala làm nơi công khai tình cảm hoặc cùng nhau sánh bước, thì y như rằng sau đó kết cục chỉ có một: Đường ai nấy đi.

Từ những biểu tượng thời trang quyền lực cho đến những cặp đôi trẻ đang nồng cháy, danh sách "nạn nhân" của lời nguyền này cứ dài ra qua mỗi năm, khiến các ngôi sao sắp dự Met Gala 2026 phải "rùng mình" cân nhắc. Những cặp đôi đã chia tay sau Met Gala có thể kể đến như Selena Gomez - The Weeknd, Katie Holmes - Jamie Foxx, Miley Cyrus - Liam Hemsworth, Amanda Seyfried - Justin Long, Shawn Mendes - Hailey Bieber...

Nhiều người cho rằng, áp lực từ sự chú ý quá lớn của truyền thông tại Met Gala khiến các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn. Số khác lại đùa rằng, việc diện những bộ đồ quá lộng lẫy và tham dự một bữa tiệc "xa hoa bậc nhất" đã tiêu tốn hết vận may trong tình cảm của họ. Tuy nhiên, vẫn có không ít cặp đôi vẫn hạnh phúc sau khi xuất hiện tại Met Gala như Beyoncé - Jay-Z, Rihanna - A$AP Rocky hay Ryan Reynolds - Blake Lively, Justin - Hailey Bieber, Brooklyn Beckham - Nicola Peltz... giúp lấy lại niềm tin của khán giả.

Nhiều cặp đôi nổi tiếng không thể vượt qua được "lời nguyền Met Gala". Ảnh: Cosmopolitan

Nguồn: Page Six