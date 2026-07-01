Nam diễn viên Vbiz lấy mẹ đơn thân có 1 con riêng, mang 88 cây vàng kèm 2 tỷ kim cương tới hỏi cưới

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Lý Bình từng gây chú ý khi đăng quang cuộc thi Ngôi sao mới. Sở hữu ngoại hình sáng cùng chiều cao nổi bật, Lý Bình từng thử sức ở lĩnh vực người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh dần ghi dấu qua nhiều dự án truyền hình như Chiến dịch chống ế, Bánh mì ông Màu 2, Trói buộc yêu thương… Đến năm 2021, nam diễn viên nhận giải Diễn viên truyền hình triển vọng tại Ngôi Sao Xanh – cột mốc giúp tên tuổi đến gần hơn với công chúng.

Trong khi đó, Phương Trinh Jolie đã là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt từ nhiều năm trước. Sinh năm 1988 tại An Giang, cô từng theo học ngành Xã hội học nhưng sớm bén duyên với nghệ thuật. Từ năm 2002, nữ ca sĩ đã giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình An Giang, sau đó tiếp tục gây chú ý với giải đặc biệt Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2006. Đến năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để xây dựng hình ảnh riêng và tạo dấu ấn rõ nét hơn trong hoạt động nghệ thuật.

Lý Bình và Phương Trinh Jolie gặp nhau trong quá trình tham gia một dự án nghệ thuật. Ban đầu chỉ là đồng nghiệp rồi trở thành bạn bè thân thiết, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng quyết định giữ kín mối quan hệ trong thời gian dài. Phải đến năm 2021, sau khoảng 3 năm tìm hiểu âm thầm, cặp đôi mới chính thức công khai chuyện yêu đương với công chúng. Ít ai biết rằng trước khi công khai chuyện tình cảm với Lý Bình, Phương Trinh Jolie từng làm mẹ đơn thân và lựa chọn giữ kín thông tin về con gái suốt nhiều năm.

Lý Bình được biết đến sau khi đoạt giải quán quân Ngôi sao mới 2010. Ảnh: FBNV

Cặp đôi gặp nhau trong quá trình tham gia một dự án nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Sau khoảng 3 năm tìm hiểu âm thầm, cặp đôi mới chính thức công khai chuyện yêu đương với công chúng. Ảnh: FBNV

Sau khoảng thời gian đồng hành kín tiếng, Lý Bình và Phương Trinh Jolie quyết định về chung một nhà vào năm 2022. Ngay từ lễ ăn hỏi, cặp đôi đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội bởi độ hoành tráng của sính lễ. Theo chia sẻ, phía nhà trai chuẩn bị 88 cây vàng cùng bộ trang sức kim cương trị giá khoảng 2 tỷ đồng để thực hiện nghi thức cưới hỏi.

Con số này nhanh chóng gây xôn xao và được nhiều người nhắc đến như một trong những màn sính lễ gây chú ý của showbiz Việt thời điểm đó. Tuy nhiên, vượt qua giá trị vật chất, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả lại là cách Lý Bình bước vào cuộc sống của Phương Trinh Jolie – không chỉ với vai trò người bạn đời mà còn đồng hành cùng con gái riêng của cô.

Đặc biệt, đám cưới còn trở thành cột mốc đầy cảm xúc khi Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái trước truyền thông. Cô bé Mia khi ấy 9 tuổi xuất hiện với vẻ ngoài tự tin, gọi Lý Bình là "ba". Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Tôi quen Lý Bình phải được 4 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Trong 4 năm đó, chúng tôi cũng đã sống thử, ở chung cùng nhau. Ngay khi mới quen 1 tháng, tôi đã bảo Lý Bình tới sống cùng con tôi và cô giúp việc. Đơn giản vì lúc đó tôi không còn thời gian yêu đương nhiều như hồi trẻ.

Anh ấy là trai tân, tôi thì là gái đã có con, nên tôi muốn anh đến sống thử xem có chịu được cuộc sống với mẹ con tôi hay không. Nếu chúng tôi có yêu nhau và cưới nhau thì cuộc sống sau này sẽ là như vậy đấy, anh có chấp nhận được thì đến với nhau, không thì thôi. Sau 4 năm quen biết và sống chung, trải qua nhiều thử thách cùng nhau, tôi đã nhận ra đây là người đàn ông phù hợp với mình nhất".

Năm 2022, Lý Bình mang tới nhà gái 88 cây vàng, kim cương trị giá 2 tỷ đồng. Ảnh: Đi soi sao đi

Phương Trinh Jolie và Lý Bình có 4 năm bên nhau trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2022. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Lý Bình và Phương Trinh Jolie thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình lên mạng xã hội. Từ một cặp đôi từng nhận nhiều sự chú ý vì chuyện tình đặc biệt, cả hai dần xây dựng hình ảnh tổ ấm đông thành viên, gắn bó và viên mãn

Năm 2023, Phương Trinh Jolie sinh con trai đầu lòng là bé Tyga. Đến năm 2025, gia đình tiếp tục đón thêm quý tử thứ hai là bé Loka, đánh dấu hành trình làm mẹ lần thứ ba của nữ ca sĩ. Sau khi sinh con, Phương Trinh Jolie cũng chia sẻ đã quyết định triệt sản để đảm bảo sức khỏe và dành trọn thời gian, năng lượng cho việc chăm sóc, nuôi dạy ba con.

Sau khi về chung một nhà, cả hai chào đón thêm 2 thành viên mới. Ảnh: FBNV