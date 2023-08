Kylie Jenner chia tay Timothée Chalamet sau 7 tháng, nghi bị nam tài tử lợi dụng danh tiếng

Vào ngày 2/8, tờ Life & Style đưa tin độc quyền Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã chia tay sau 7 tháng hẹn hò. Nguồn tin cho biết cặp đôi chia tay vì không thể dành thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên bạn bè của cặp đôi cho biết chính Timothée Chalamet chủ động chia tay Kylie Jenner, thậm chí nghi ngờ rằng nam diễn viên lợi dụng chuyện tình cảm để quảng bá cho bộ phim mới.

Bạn bè cho biết tài tử Call Me By Your Name là chàng trai đầu tiên Kylie Jenner hẹn hò nghiêm túc sau khi chia tay Travis Scott. Thậm chí nữ tỷ phú đình đám đã dẫn bạn trai mới về ra mắt gia đình Kardashian - Jenner nổi tiếng. Hiện tại, hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name "đường ai nấy đi" sau 7 tháng hẹn hò

Vào tháng 1/2023, Kylie Jenner khiến công chúng ngỡ ngàng khi xác nhận chia tay với Travis Scott, duy trì mối quan hệ bạn bè để nuôi dạy 2 con chung. Công chúng vô cùng tò mò vì cặp đôi không hé lộ nguyên nhân "đường ai nấy đi". Sau đó Cosmopolitan đưa tin Kylie Jenner đã hẹn hò với Timothée Chalamet từ đầu năm, làm rộ lên nghi vấn Kylie "đá" bạn trai lâu năm để đến với chàng thơ Hollywood.

Đến tháng 4/2023, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau tham dự lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Kylie và Timothée cũng lộ hình ảnh dự tiệc nướng bên người thân trong gia đình, gồm Kendall Jenner và Pauline Chalamet - em gái của tài tử sinh năm 1995.