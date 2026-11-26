Dành cho 42 khách mỗi đêm, hành trình bảy hồi mở ra như một câu chuyện được kể bằng hương vị, hương thơm, âm thanh và chuyển động. Các tài năng sáng tạo Việt Nam cùng những nghệ sĩ biểu diễn quốc tế đồng hành với đội ngũ ẩm thực của khu nghỉ dưỡng, dẫn dắt thực khách qua những khoảng sân, không gian dùng bữa thân mật và mặt nước tĩnh lặng của hồ Ngọc (Jade Pond). Ở mỗi điểm dừng, cùng một ý tưởng lại được kể theo một cách mới.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ triết lý Thiên - Địa - Nhân của Việt Nam, cùng một câu hỏi giản dị: điều gì sẽ xảy ra khi thiên nhiên gặp gỡ trí tưởng tượng của những người có khả năng biến đổi nó? Hoa chính là lời đáp, đồng thời là sợi chỉ xuyên suốt từng món ăn, tác phẩm và màn trình diễn.

Đêm trải nghiệm bắt đầu với thiên nhiên ở vị trí trung tâm. Nghệ sĩ hoa Rose Cao, người từng giành giải Bạc tại RHS Chelsea Flower Show 2023, phủ đầy không gian mở màn bằng những tác phẩm sắp đặt mang hình khối điêu khắc, với bảng màu phong phú gợi sắc thái tự nhiên.

Hương vị cũng được mở ra qua cảm hứng từ thực vật. Những ly cocktail khai thác nguyên liệu của đảo ngọc, đi cùng bộ ba món khai vị nhỏ: phấn hoa điên điển giòn với miso trắng, kem hạt điều và trứng cá tầm; tôm đỏ carabinero với thảo quả đen, chanh ngón tay và hoa nhài; tartare thịt cừu Úc hun khói với trà ô long hương hoa và tía tô tím.

Tâm điểm của buổi tối là thực đơn năm món được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bếp trưởng Điều hành Francesco Andreoni. Mỗi món ăn cho thấy cùng một cảm hứng từ hoa có thể được thể hiện bằng những ngôn ngữ khác nhau qua bàn tay của từng đầu bếp. Thực đơn đi theo vòng đời của một đóa hoa, từ vẻ mong manh khi vừa hé nở đến sự ấm áp, đậm đà khi mùa thay đổi.

Đầu bếp Andy Huynh mở đầu với cá cam hamachi ủ khô, bưởi hồng, lá tía tô và nước dùng dashi sansho lạnh, tiếp nối bằng sò điệp Hokkaido áp trên than binchotan, dùng cùng sốt bơ trắng beurre blanc vị tiêu Tứ Xuyên hồng và hoa cúc. Terrine vịt ủ miso đen với nấm truffle đen, bí đỏ nướng và trà hoa nhài đưa hương vị trở nên sâu lắng hơn.

Sau đó, đầu bếp hai sao MICHELIN Benito Gómez đưa hành trình các món mặn lên cao trào với bò Wagyu Nhật Bản A5, sốt nhũ tương koji và oải hương, hoa bụp giấm cùng sốt jus bạch đậu khấu. Bếp trưởng Bánh Duyen Nguyen khép lại bằng một sáng tạo ngọt ngào từ chocolate Đắk Lắk và cam, kết hợp mật ong Phú Quốc cùng kem hạt phỉ hun khói.

Xuyên suốt bữa tối, dàn nhạc gồm đàn hạc, violin, sáo, accordion và bộ gõ mang đến những sắc thái cảm xúc mới cho các giai điệu quen thuộc. Trong khi đó, biên đạo múa Sabra Johnson cùng ba nghệ sĩ biểu diễn khác đưa những chuyển động đan xen vào không gian, để âm nhạc, múa và ẩm thực cùng đối thoại ngay bên bàn tiệc. Trí tưởng tượng của con người trở thành tâm điểm của buổi tối, được tôn vinh qua từng khoảnh khắc sáng tạo trực tiếp.

Chương cuối đưa thực khách rời không gian ấm cúng của phòng ăn để đến với sự tĩnh lặng bên hồ Ngọc. Tại đây, những tác phẩm hoa được thắp sáng của Rose Cao hòa cùng ánh đèn lồng phản chiếu trên mặt nước, đưa chủ đề của buổi tối vượt khỏi bàn tiệc và lan vào màn đêm.

Ông Juan Losada, Tổng Quản lý Regent Phu Quoc, chia sẻ: "Với Taste Studio, chúng tôi luôn mong muốn tạo nên những giá trị vượt ra ngoài một trải nghiệm ẩm thực xuất sắc. The Memory of Flowers mang đến cơ hội tôn vinh tinh thần sáng tạo Việt Nam thông qua ngôn ngữ chung của ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa. Điều khiến phiên bản lần này trở nên đặc biệt là được chứng kiến các đầu bếp, nghệ sĩ và nghệ sĩ biểu diễn cùng đưa góc nhìn riêng vào một câu chuyện chung. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng đáng nhớ nhất là những trải nghiệm tạo nên sự kết nối chân thành và còn đọng lại trong lòng khách rất lâu sau khi buổi tối khép lại."

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật chế biến ẩm thực tinh xảo và những tiếng nói sáng tạo đa dạng, Taste Studio 2026 mang đến góc nhìn đương đại về văn hóa Việt Nam và tinh thần Phú Quốc. Chuỗi sự kiện thể hiện cam kết của Regent Phu Quoc trong việc kiến tạo những trải nghiệm vượt trên kỳ vọng, đồng thời tôn vinh con người, ý tưởng và những cuộc giao thoa nghệ thuật làm nên dấu ấn khó quên cho một điểm đến.



