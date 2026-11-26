43 món merchandise và một chiếc ví khó lòng bình yên

Sau cơn sốt BIGBANG Official Pop-up Store tại Hà Nội hồi tháng 10, cộng đồng V.I.P Việt lại có thêm lý do để chuẩn bị "cháy ví". Lần này, tâm điểm là Merchandise Shop (MD Shop) tại triển lãm COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY với 43 mặt hàng từ thời trang, phụ kiện đến những món đồ sưu tầm mang đậm dấu ấn của "tam ca cột đèn giao thông".

Sức hút đặc biệt của bộ merchandise lần này nằm ở tính độc quyền. Khác với những sản phẩm từng xuất hiện tại Pop-up Store trong dịp concert, bộ sưu tập này được thiết kế riêng cho triển lãm COSMOS và chỉ phân phối tại các địa điểm tổ chức sự kiện. Điều đó đồng nghĩa không phải quốc gia nào đón concert BIGBANG cũng có cơ hội sở hữu những vật phẩm này, và V.I.P Việt thì lại được dịp sĩ tới nóc khi Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến thứ 3 trên thế giới có triển lãm BIGBANG, tương đương với việc các fan Việt có cơ hội tiếp cận bộ sưu tập trước nhiều cộng đồng fan quốc tế.

Ngay khi danh sách 43 món đồ được bán tại Việt Nam lần này được công bố, nhiều fan đã đứng ngồi không yên. Đầu tiên là loạt item thời trang siêu cá tính như hoodie, T-shirt, mũ lưỡi trai, bandana, túi canvas, túi PVC hay khăn slogan. Không chỉ để mặc đi concert hay triển lãm, những thiết kế mang tinh thần BIGBANG còn có thể trở thành điểm nhấn nổi bật trong outfit thường ngày.

Nhóm phụ kiện và đồ sưu tầm cũng hấp dẫn không kém. Từ móc khóa, sticker, cốc, ô cho đến chiếc mũ len hình phím đàn cực dễ phối đồ..., mỗi món đều có nét thú vị riêng. Đặc biệt, những chiếc LED keyring mang dấu ấn từng thành viên G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG hứa hẹn sẽ nằm trong danh sách phải có của không ít V.I.P. Những vật phẩm lần này chắc chắn sẽ khiến fan phải hết sức kiềm chế để không ôm cả shop về nhà. Bởi có những món mua để sử dụng, có những món chỉ muốn nâng niu, trưng bày trong góc sưu tập BIGBANG nhưng cũng có những món khiến V.I.P muốn "chốt đơn" đủ bộ thay vì phải đau đầu chọn một.

MD Shop giới thiệu đồng thời 43 mặt hàng khác nhau, đa dạng từ thời trang, phụ kiện cho đến các đồ dùng mang dấu ấn BIGBANG

Nhưng nếu phải chọn một item có khả năng khiến V.I.P quyết tâm săn bằng được, cái tên sáng giá nhất chắc chắn là Limited Hologram T-Shirt. Đây là mẫu áo đặc biệt được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 2.020 trong mỗi triển lẫm, gắn với cột mốc kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG.

Mỗi chiếc áo Hologram đều sở hữu một số serial riêng, từ 0001 đến 2020, được in bên trong nhãn áo. Với dân sưu tầm, một chiếc áo có số serial riêng không còn đơn thuần là trang phục. Nó giống như một phiên bản kỷ niệm mang dấu ấn cá nhân, một món đồ có câu chuyện và vị trí riêng trong bộ sưu tập.

Đáng chú ý, đây là mẫu áo chỉ dành cho khách tham quan triển lãm COSMOS. Khách hàng có vé tham quan triển lãm sẽ được sử dụng lối mua hàng riêng để tiếp cận sản phẩm, với nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước. Mỗi khách chỉ được mua tối đa một chiếc. Chừng ấy yếu tố đã đủ biến Limited Hologram T-Shirt thành món đồ đáng để đưa lên đầu wishlist!

Limited Hologram T-Shirt – độc bản chỉ có tại COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY

Những món kỷ vật lưu giữ thanh xuân mang tên BIGBANG

Có lẽ với người ngoại đạo, một chiếc áo in logo BIGBANG thì vẫn chỉ là một chiếc áo. Nhưng với V.I.P, chiếc áo ấy có thể gợi nhớ một concert sau 20 năm chờ đợi mới được gặp thần tượng; móc khóa nhỏ xíu lủng lẳng trên balo chính là "căn cước ngầm" định danh V.I.P; hay cây light stick chính là món bảo vật được đặt trang trọng tại vị trí đẹp nhất trong phòng. Đó không còn là vật phẩm thông thường, mà đã trở thành những kỷ vật lưu giữ ký ức của mỗi người hâm mộ.

Bộ merchandise COSMOS vì thế lại càng có ý nghĩa hơn khi chúng đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm, một dịp kỷ niệm đặc biệt đối với những V.I.P đã theo dõi thần tượng từ những ngày đầu.

Những món kỷ vật lưu giữ thanh xuân mang tên BIGBANG

"Hơn 10 năm làm V.I.P, mình chưa từng nghĩ có ngày được bước vào một không gian mà nhìn đâu cũng thấy BIGBANG. Mình chắc chắn sẽ mua merchandise để giữ làm kỷ niệm, vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như thế", Lan Chi (TP.HCM) chia sẻ sau khi đặt vé triển lãm.

Với những V.I.P đang nóng lòng rinh về những món đồ yêu thích như Lan Chi, điểm hẹn chính là MD Shop tại tầng G, khu vực VPBank Flagship, mở cửa từ ngày 21/11/2026 đến hết 03/01/2027, song song với triển lãm COSMOS. Để nhiều fan có cơ hội sở hữu merchandise, BTC áp dụng giới hạn tối đa ba sản phẩm cho mỗi loại thông thường và không quá 10 sản phẩm trong một hóa đơn. Hàng được mở bán với số lượng giới hạn mỗi ngày, khách mua sắm sẽ nhận số thứ tự và được điều phối vào shop theo từng đợt.

Khách mua Merchandise từ 1.500.000đ còn được tặng thêm 1-3 Photocard các thần tượng mình yêu thích.

Với 43 món đồ từ thời trang, phụ kiện đến những phiên bản sưu tầm giới hạn, e rằng thử thách lớn nhất với V.I.P không phải là có mua hay không, mà là làm sao chọn được món yêu thích giữa một wishlist dài dằng dặc. Nhất là khi có những item đặc biệt mà bỏ lỡ dịp này, chưa biết bao giờ mới có cơ hội sở hữu.

Sau khi xuyên không gian, ngược dòng ký ức cùng BIGBANG tại "vũ trụ" COSMOS, đông đảo Fan ghé mua merchandise đánh dấu 20 năm rực rỡ.

Hiện cổng bán vé triển lãm COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY đã chính thức mở cửa trên các nền tảng của Cticket, với đầy đủ thông tin về các hạng vé, bảng giá, khung giờ tham quan và sơ đồ phân khu.