Ký túc xá du học sinh lúc 3 giờ sáng: Người ôm hộp mì gói khóc, người ngã gục trong nhà vệ sinh…

Một chủ đề đang được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn du học gần đây là: "Du học sinh làm gì khi tâm trạng tồi tệ ở nơi đất khách?".

Những câu trả lời từ chính các bạn trẻ đang học tập ở nước ngoài khiến người đọc vừa xót xa, vừa trăn trở:

"Viết luận... rồi nhận ra tâm trạng mình vừa rồi còn khá tốt";

"Khóc, khóc xong lại tiếp tục đến trường";

"Ăn cơm thừa, ăn xong lại lăn ra ngủ vì no quá";

"Tìm công thức nấu món mới để tự an ủi mình";

"Ngồi thẫn thờ không dứt và rơi nước mắt không ngừng...";

...

Hình ảnh ký túc xá du học sinh lúc 3 giờ sáng không hề lãng mạn: người thì ôm hộp mì gói vừa ăn vừa khóc, người thì say khướt ngã gục trong nhà vệ sinh, người thì cặm cụi viết bài tới kiệt sức. Những cảnh tượng ấy phơi bày một sự thật ít được nhắc đến, rằng du học không chỉ là hành trình mở rộng tầm mắt, mà còn là một bài kiểm tra khắc nghiệt về tâm lý và sức chịu đựng.

Du học chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng

Nỗi cô đơn là "bạn đồng hành" thường trực

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature với sự tham gia hơn 1.400 sinh viên tại Anh cho thấy: gần 79% trải qua mức độ cô đơn từ trung bình đến nặng. Còn theo số liệu của Cục Thống kê Giáo dục Đại học Anh, 57% du học sinh từng gặp vấn đề tâm lý trong quá trình học tập, từ lo âu, trầm uất cho đến stress vì khối lượng kiến thức.

Với nhiều du học sinh, áp lực bắt đầu từ những điều tưởng nhỏ: sự khác biệt văn hóa khiến việc hòa nhập trở nên khó khăn; tốc độ học tập quá nhanh khiến cảm giác "đuối" luôn bám riết; còn việc xây dựng một vòng tròn xã hội mới ở xứ lạ lại chẳng hề đơn giản.

Cảnh tượng quen thuộc ở các trường đại học quốc tế thường là thư viện sáng đèn đến tận rạng sáng, không ít sinh viên gục xuống bàn học lúc 3-4 giờ. Đã có những trường hợp cha mẹ ở quê nhà liên tục gọi điện không liên lạc được, lo sợ con gặp chuyện xấu, trong khi thực tế con đang "chết chìm" trong deadline.

Ban đầu, ai cũng háo hức trước một thế giới mới. Nhưng khi lớp men tò mò tan đi, sự trống trải và cô đơn lặng lẽ tràn vào. Thời gian chênh lệch múi giờ càng khiến khoảng cách với gia đình thêm xa: muốn chia sẻ niềm vui thì chẳng ai trực tuyến, muốn khóc than thì cũng chẳng có bờ vai để dựa.

Du học không phải "trải nghiệm sang chảnh", mà là thử thách thực sự

Nhiều người vẫn mang định kiến rằng du học đồng nghĩa với "có tiền đi chơi nước ngoài". Nhưng thực tế, mỗi phút giây với du học sinh đều là thử thách: thử thách về kiến thức, khả năng ngôn ngữ, khả năng tự lập và hơn hết là sức mạnh nội tâm.

Ở nơi ấy, mỗi bữa cơm phải tự lo, mỗi lần đau ốm phải tự xoay sở, mỗi giọt nước mắt chỉ có thể lau bằng chính bàn tay mình. Và cũng chính từ những trải nghiệm khắc nghiệt này, một thế hệ trẻ học được cách đứng vững trong bão tố, trưởng thành hơn rất nhiều so với hình dung của cha mẹ ở quê nhà.

Mỗi phút mỗi giây đối với du học sinh đều là thử thách

Cha mẹ có thể làm gì để giúp con?

Điều đau lòng là nhiều du học sinh chọn im lặng. Họ sợ cha mẹ lo lắng nên chỉ báo tin vui, giấu nhẹm khó khăn. Vậy nên, cha mẹ càng cần trở thành điểm tựa tinh thần thay vì một áp lực vô hình.

Có một vài gợi ý đơn giản dành cho cha mẹ thế này:

- Hãy giữ liên lạc đều đặn, nhưng đừng tra hỏi: Hãy để mỗi cuộc gọi là cơ hội trò chuyện nhẹ nhàng, không biến thành "bản kiểm điểm" về điểm số hay thành tích dành cho con.

- Tạo "neo" cảm xúc ngoài chuyện học: Ví dụ, cùng nhau bàn về những chuyện nhỏ ở quê nhà, cây cảnh mới nở hoa, một món ăn quen thuộc… Những điều bình dị này sẽ giúp con cảm nhận hơi ấm gia đình xuyên qua màn hình.

- Hiểu rõ dịch vụ hỗ trợ của trường: Nếu thấy con có biểu hiện bất ổn, khéo léo gợi ý con tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý hay hội sinh viên quốc tế, đó có thể là nơi an toàn để giải tỏa áp lực.

Sau tất cả, hành trình du học là chuỗi ngày vất vả, đôi khi chông chênh đến mức bật khóc bên hộp mì lúc nửa đêm. Nhưng chính những ngày tháng ấy cũng là liều thuốc thử giúp các bạn trẻ rèn giũa bản lĩnh, học cách tự chữa lành, và quan trọng nhất là học cách làm bạn với chính mình.

Một tấm bằng có thể mở ra cánh cửa nghề nghiệp, nhưng sức mạnh nội tâm, khả năng thích nghi và kỹ năng giải quyết vấn đề mới là hành trang vô giá theo các bạn suốt cuộc đời.