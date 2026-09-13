Kỳ tích: Em bé sinh non 330 gram vượt "cửa tử" sau 105 ngày điều trị, xuất viện với cân nặng 2,5 kg

Theo South Daily, bé trai chào đời ngày 20/5 tại Bệnh viện Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe Trẻ em Thâm Quyến, khi thai mới được 23 tuần 4 ngày.

Em bé được gia đình đặt biệt danh là Little Zebao và được ghi nhận là trẻ sinh non có cân nặng thấp nhất từng được cứu sống tại tỉnh Quảng Đông.

Khi mới chào đời, làn da của bé mỏng đến mức được mô tả như cánh ve, những mạch máu nhỏ có thể nhìn thấy rõ bên dưới. Lòng bàn chân của em thậm chí còn nhỏ hơn ngón tay cái của người trưởng thành.

Các bác sĩ cho biết đường ruột của bé khi đó chỉ mỏng như một sợi tóc, trong khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Ngay sau khi chào đời, bé được chuyển đến khoa hồi sức tích cực sơ sinh để được theo dõi và điều trị đặc biệt.

Em bé được tiếp xúc da kề da với mẹ - Ảnh: SCMP

Sau 105 ngày được các bác sĩ chăm sóc, ngày 1/9, Little Zebao được xuất viện với cân nặng 2,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

“Thành thật mà nói, ban đầu chúng tôi không nghĩ con có thể sống sót. Giờ con đã khỏe mạnh và được xuất viện. Tôi thực sự rất vui mừng!”, mẹ của em bé, người không được tiết lộ danh tính, chia sẻ với truyền thông.

Gia đình sau đó gửi tặng bệnh viện một lá cờ đỏ, trên đó viết những lời ca ngợi chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Cuộc chạy đua giành sự sống từ phút đầu tiên

Theo các bác sĩ, em bé phải chào đời sớm hơn dự kiến do người mẹ mắc tăng huyết áp mạn tính và xuất hiện tiền sản giật nặng - biến chứng thai kỳ liên quan đến tình trạng huyết áp tăng cao.

Việc tiếp tục thai kỳ có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người mẹ. Vì vậy, các bác sĩ lên kế hoạch kỹ lưỡng cho ca sinh, nhằm tạo cơ hội sống cao nhất cho thai nhi.

Trước khi em bé chào đời, ê-kíp y tế làm nóng lồng ấp, kiểm tra toàn bộ thiết bị và chuẩn bị sẵn thuốc men.

Chỉ một phút sau khi lọt lòng, bé được đặt ống nội khí quản do khả năng hô hấp yếu. Các bác sĩ đồng thời sử dụng màng chuyên dụng bao phủ da để giữ ấm và hạn chế mất nước.

Các bác sĩ đang điều trị cho bé sơ sinh, cứu em vượt qua cửa tử - Ảnh: SCMP

Chưa đầy 30 phút sau sinh, các y tá thiết lập đường truyền qua động mạch rốn để đưa thuốc và chất dinh dưỡng vào cơ thể bé.

“Chúng tôi đã giúp em bé vượt qua rất nhiều thử thách”, bác sĩ Huang Zhifeng, một bác sĩ cấp cao của bệnh viện, cho biết.

Thử thách nguy hiểm nhất xuất hiện vào ngày thứ ba sau sinh. Nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu của Little Zebao đột ngột giảm mạnh.

Kết quả siêu âm cho thấy dịch đã tích tụ trong túi tim, có nguy cơ khiến tim ngừng đập đột ngột. Các bác sĩ lập tức tiến hành chọc hút để loại bỏ lượng dịch này. Chỉ hơn 10 phút sau, tình trạng nguy hiểm được giải quyết.

Câu chuyện của Little Zebao nhận được nhiều lời chúc mừng trên mạng xã hội.

“Một kỳ tích y khoa! Mong em bé lớn lên khỏe mạnh”, một người dùng mạng bình luận.

“Các bác sĩ và y tá đã làm rất tốt. Họ thực sự rất giàu lòng nhân ái”, một người khác viết.

Đây không phải lần đầu Bệnh viện Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe Trẻ em Thâm Quyến cứu sống trẻ sinh non cực kỳ nhỏ tuổi thai.

Tháng 10/2023, một em bé không được tiết lộ giới tính cũng chào đời tại bệnh viện khi người mẹ mới mang thai 21 tuần 4 ngày. Em bé được điều trị trong 143 ngày trước khi xuất viện.

Sau ca bệnh này, bệnh viện Thâm Quyến lập kỷ lục tại Trung Quốc về việc cứu sống trẻ sinh non có tuổi thai thấp nhất.

Theo SCMP