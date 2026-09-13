46 tuổi, sụt 10kg trong thời gian ngắn: Bác sĩ nội soi phát hiện điều đáng sợ trong thực quản

Từ năm 19 tuổi, người đàn ông duy trì thói quen hút thuốc, uống bia và ăn trầu cau. Gần 3 thập kỷ sau, ông bắt đầu đau khi nuốt, ăn uống ngày càng khó khăn rồi sụt 10 kg trong thời gian ngắn. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện thực quản gần như bị tổn thương khắp vòng bởi ung thư.

Một người đàn ông 46 tuổi, là cha của 3 người con, bất ngờ gặp tình trạng nuốt thức ăn khó khăn và đau khi nuốt.

Ban đầu, anh cố gắng ăn ít hơn vì mỗi lần ăn đều cảm thấy khó chịu. Thế nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, khiến cân nặng nhanh chóng giảm khoảng 10kg.

Nhận thấy người thân sụt cân bất thường, gia đình đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả nội soi khiến bác sĩ không khỏi xót xa: thực quản gần như bị các tế bào ung thư xâm lấn theo toàn bộ chu vi, trên niêm mạc xuất hiện nhiều tổn thương gây đau.

Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận người bệnh mắc ung thư thực quản dạng ung thư biểu mô tế bào vảy.

Gần 30 năm không rời thuốc lá, rượu bia và trầu cau

Theo bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa gan mật - tiêu hóa (tại Đài Loan, Trung Quốc), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, khi khai thác kỹ tiền sử, bác sĩ phát hiện một yếu tố đáng chú ý.

Từ năm 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, người đàn ông này đã duy trì đồng thời nhiều thói quen có hại: hút khoảng 2 bao thuốc lá mỗi ngày, ăn trầu cau và uống khoảng 2 lít bia mỗi ngày.

Những thói quen này kéo dài khoảng 27-28 năm.

Đây cũng là lời cảnh báo đáng chú ý bởi thuốc lá, rượu bia và trầu cau đều được xác định là những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vùng đầu cổ và thực quản. Khi kết hợp nhiều yếu tố nguy cơ, tác động lên niêm mạc thực quản càng đáng lưu tâm.

Sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân được chuyển đến chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực để tiếp tục điều trị.

Vì sao ung thư thực quản thường được phát hiện khi bệnh đã tiến triển?

Một trong những vấn đề đáng lo ngại của ung thư thực quản là giai đoạn đầu thường không gây ra triệu chứng rõ ràng.

Khi khối u phát triển và bắt đầu ảnh hưởng đến lòng thực quản, người bệnh mới có thể nhận thấy những dấu hiệu như khó nuốt hoặc đau khi nuốt.

Ban đầu, cảm giác có thể rất nhẹ, chẳng hạn như thức ăn "mắc" ở cổ hoặc ngực. Nhiều người dễ bỏ qua và cho rằng mình ăn quá nhanh, ăn đồ khô hoặc chỉ gặp vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên, khi tình trạng tiến triển, người bệnh có thể ngày càng khó nuốt, từ thức ăn rắn đến thức ăn mềm và thậm chí cả chất lỏng.

Đây cũng là lý do sụt cân không chủ ý có thể xuất hiện. Người bệnh không chỉ giảm cân do bệnh lý mà còn vì ăn uống khó khăn, dẫn đến lượng thực phẩm nạp vào giảm đáng kể.

Không chỉ khó nuốt, những dấu hiệu này cũng cần cảnh giác

Theo cơ quan y tế Đài Loan, ngoài khó nuốt hoặc đau khi nuốt, ung thư thực quản có thể liên quan đến một số triệu chứng khác như:

Cảm giác thức ăn mắc hoặc có dị vật khi nuốt. Thức ăn hoặc dịch dạ dày trào ngược. Ợ nóng, nóng rát sau xương ức. Đau phía sau xương ức. Khàn giọng. Ho kéo dài. Đau vùng thượng vị. Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Không phải cứ xuất hiện những triệu chứng trên là ung thư thực quản. Nhiều bệnh lý tiêu hóa khác cũng có thể gây ra biểu hiện tương tự. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng nặng, người bệnh nên đi khám thay vì tự theo dõi tại nhà.

Ai có nguy cơ cao mắc ung thư thực quản?

Các yếu tố nguy cơ của ung thư thực quản khá đa dạng. Trong đó, thuốc lá và rượu bia là những yếu tố đặc biệt đáng lưu ý đối với ung thư biểu mô tế bào vảy của thực quản.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể làm tăng nguy cơ, tùy từng loại ung thư và đặc điểm của từng người.

Đáng chú ý, trầu cau cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với một số bệnh ung thư vùng đầu cổ và thực quản. Việc sử dụng trầu cau kéo dài, đặc biệt khi kết hợp với thuốc lá và rượu bia, càng đáng lưu tâm.

Bên cạnh đó, bệnh trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản. Trong một số trường hợp, tình trạng này liên quan đến Barrett thực quản, một biến đổi niêm mạc có thể làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tuyến thực quản.

Đừng chờ đến khi "không nuốt được" mới đi khám

Câu chuyện của người đàn ông 46 tuổi là lời nhắc nhở về một dấu hiệu tưởng đơn giản nhưng không nên xem nhẹ: khó nuốt kéo dài.

Nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên, đặc biệt khi đi kèm sụt cân không chủ ý, đau khi nuốt, khàn tiếng kéo dài, đau ngực hoặc các triệu chứng tiêu hóa bất thường khác, người bệnh nên được bác sĩ đánh giá.

Phát hiện sớm luôn có ý nghĩa quan trọng trong điều trị ung thư. Đừng đợi đến khi việc ăn uống trở nên khó khăn mới tìm nguyên nhân.