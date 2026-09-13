Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục, thêm 129 thuốc y học cổ truyền được BHYT chi trả

Sau hơn một thập kỷ, danh mục thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế (BHYT) được Bộ Y tế đề xuất cập nhật theo hướng mở rộng đáng kể. Dự thảo bổ sung 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ BHYT thanh toán. Đề xuất được kỳ vọng góp phần mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh, đồng thời thúc đẩy việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Cụ thể, đề xuất nằm trong dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đang được lấy ý kiến đến ngày 18/9. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu sau 11 năm danh mục thuốc y học cổ truyền được đề xuất cập nhật đáng kể.



Theo dự thảo, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sẽ gồm 358 mục, tăng 129 thuốc so với danh mục hiện hành. Danh mục dược liệu có 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền đang được quy định. Danh mục hiện nay được thực hiện theo Thông tư 05/2015 và các nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Điểm mới đáng chú ý là Bộ Y tế đề xuất một danh mục riêng gồm 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ BHYT thanh toán. Đây là nhóm thuốc có cả thành phần của y học hiện đại và dược liệu. Mức thanh toán, phạm vi điều trị hoặc thời gian sử dụng sẽ được quy định khác nhau tùy từng thuốc.

Ảnh minh họa

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), thuốc hiện chiếm hơn 31% tổng chi của Quỹ bảo hiểm y tế, song phần dành cho thuốc y học cổ truyền chỉ khoảng 5,4%.

Mỗi năm, cả nước có khoảng 195 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng chi hơn 160.000 tỷ đồng. Trong số này, chi cho các dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chỉ chiếm khoảng 3,3%. Trong khi đó, Việt Nam có nền y học cổ truyền lâu đời và mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh lĩnh vực này tiếp tục được duy trì, mở rộng.

Bà Trang cho rằng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã vượt 97% dân số trong quý I/2026, tạo điều kiện để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y học cổ truyền, nhất là tại tuyến xã và y tế cơ sở.

Đáng chú ý cả nước hiện có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ và các bộ, ngành; 61 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 bệnh viện tư nhân. Ngành y tế đánh giá đầy đủ thực trạng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng y dược cổ truyền, kiểm soát hiệu quả sử dụng quỹ, đồng thời nâng chất lượng chuyên môn. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cũng được đặt ra nhằm mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh, nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Trong quá trình xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Y tế nghiên cứu phương án nâng mức thanh toán khám, điều trị bằng y học cổ truyền, đồng thời phát huy các bài thuốc, phương thuốc cổ truyền. Định hướng là phát triển y học cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học, dựa trên bằng chứng, lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả; tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Việc mở rộng danh mục thuốc y học cổ truyền được kỳ vọng giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị và tăng khả năng tiếp cận các phương pháp y học cổ truyền thông qua BHYT. Tuy nhiên, với từng loại thuốc, phạm vi chỉ định, tỉ lệ và thời gian thanh toán vẫn được quy định cụ thể nhằm kiểm soát hiệu quả sử dụng quỹ. Bộ Y tế định hướng việc phát triển y học cổ truyền phải gắn với y học hiện đại, dựa trên bằng chứng khoa học, đặt người bệnh làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả điều trị.

(VTC News, Sài Gòn Giải Phóng)