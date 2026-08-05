Kỷ niệm cay đắng thời đi học từng khiến Mai Phương Thuý than thở: "Ngày đó lầm lỗi gì mà phải làm cái giấy này?"

Năm 2006, Mai Phương Thúy vượt qua nhiều đối thủ nhan sắc để lên ngôi Hoa hậu Việt Nam. Năm đó, cô được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, chiều cao khủng cùng những thành tích học tập rất tốt. Từ cấp trung học đến đại học, Hoa hậu Việt Nam năm 2006 học toàn những trường nổi tiếng và có điểm số ngất ngưởng.

Thời cấp 3, Mai Phương Thúy từng theo học tại trường THPT Phan Đình Phùng. Đây là 1 trong những trường công lập hệ không chuyên tốt nhất, thuộc tuyến đầu của Hà Nội. Mỗi năm trường đều thu hút lượng lớn thí sinh tham gia thi tuyển. Tất nhiên, điểm vào của ngôi trường top đầu này cũng rất cao, đòi hỏi học sinh phải thực sự có năng lực tốt thì mới giành được một suất đỗ.

Được biết những năm phổ thông, Mai Phương Thúy là nữ sinh năng động, hoạt động rất sôi nổi trên diễn đàn trường và còn tham gia cả clb bóng rổ. Cô cũng học đều các môn, nhưng nổi trội nhất là môn Anh. Cũng vì vậy mà nàng Hậu đã thi đỗ Đại học Ngoại thương, ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm cao ngất ngưởng: Tiếng Anh: 9.0, Ngữ Văn: 7.5, Toán: 8.0.

Cùng lúc đó, Mai Phương Thúy còn nhận được học bổng toàn phần của 1 trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp Hà thành từng 3 lần nhận học bổng toàn phần của ĐH RMIT. Đầy là thành tích cực kỳ xuất sắc mà không phải ai cũng đạt được.

Từng trốn học đi chơi, bị bắt viết báo cáo

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh của một nữ sinh giỏi giang ấy lại có một "kỷ niệm cay đắng" thời đi học mà chính cô nhiều năm sau vẫn không khỏi bật cười khi nhớ lại.

Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy từng chia sẻ lại một bản báo cáo được đánh máy gửi gia đình từ năm 2005, kèm dòng trạng thái đầy hài hước: "Ngày đó lầm lỗi gì mà phải làm cái giấy này?". Theo nội dung được Mai Phương Thúy chia sẻ, đây là bản báo cáo lịch học và lịch sinh hoạt hằng ngày mà cô phải gửi cho gia đình. Thời điểm đó, người đẹp mới 17 tuổi nhưng đã bị người thân quản lý rất nghiêm ngặt.

Ở phần bình luận, Mai Phương Thúy cũng không ngần ngại tiết lộ nguyên nhân khiến mình phải làm bản báo cáo đặc biệt này. Cô cho biết khi còn là học sinh từng nhiều lần trốn học đi chơi, vì vậy gia đình quyết định áp dụng "biện pháp mạnh" để theo dõi và kiểm soát lịch trình.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là việc phải làm bản báo cáo không chỉ diễn ra trong thời gian học phổ thông. Ngay cả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn tiếp tục duy trì "quy định" này. Mãi đến năm 21 tuổi, cô mới chính thức được "giải phóng" khỏi việc phải báo cáo lịch trình với gia đình.

Qua câu chuyện này, nhiều người phần nào hiểu hơn vì sao Mai Phương Thúy luôn được đánh giá là một trong những hoa hậu có thành tích học tập nổi bật. Dù cách dạy con của mỗi gia đình là khác nhau, sự nghiêm khắc và sát sao của người thân trong giai đoạn trưởng thành có thể đã góp phần giúp cô hình thành ý thức kỷ luật và trách nhiệm trong học tập và đạt được nhiều thành tích tốt.