Khoản tiền này có gì "bất thường" mà khiến nhiều cha mẹ TP.HCM tranh luận: Câu trả lời cũng không đồng nhất

Khi con học mầm non, phụ huynh khó tránh khỏi những thời điểm phải xin cho con nghỉ học vài ngày, thậm chí vài tuần vì đi du lịch, về quê, ốm hoặc chuẩn bị chuyển cấp. Cũng từ đây, một câu hỏi khá "tế nhị" thường xuất hiện: Nếu trẻ nghỉ học, học phí sẽ được tính như thế nào?

Chẳng hạn, một bà mẹ ở TP.HCM có con theo học tại 1 trường mầm non tư thục, năm nay chuẩn bị vào lớp 1 cũng thắc mắc: Chị chỉ đăng ký cho con học khoảng 10 ngày trong tháng 8 rồi nghỉ để có thời gian làm quen với môi trường mới. Tuy nhiên, khi làm thủ tục, nhà trường vẫn thu đủ học phí cả tháng và chỉ hoàn lại tiền ăn cho những ngày bé nghỉ. Điều này khiến chị băn khoăn liệu cách tính như vậy có hợp lý hay không.

Đây cũng là thắc mắc của không ít các bậc phụ huynh. Vậy, nhà trường có được quyền thu tiền học của học sinh trong trường hợp này hay không?

Cần tham khảo quy định khi cho con nhập học

Trên thực tế, nhiều phụ huynh cho rằng đây là cách thu phổ biến tại các trường mầm non. Học phí là khoản chi để duy trì hoạt động của nhà trường, trả lương giáo viên, nhân viên, chi phí vận hành, cơ sở vật chất... nên thường được tính theo tháng chứ không theo số ngày trẻ đi học thực tế.

Tại nhiều trường mầm non, đặc biệt là trường tư thục, quy định tài chính thường được ban hành ngay từ đầu năm học hoặc khi phụ huynh ký hợp đồng nhập học. Trong đó, đa số trường quy định nếu học sinh nghỉ học thì chỉ hoàn lại tiền ăn theo số ngày nghỉ, còn học phí sẽ không được hoàn.

Một số trường có chính sách linh hoạt hơn. Chẳng hạn, nếu trẻ nghỉ liên tục trên nửa tháng vì lý do chính đáng, phụ huynh có thể được giảm một phần học phí của tháng đó. Có trường áp dụng mức giảm khoảng 25%, cũng có trường cho phép bảo lưu một số khoản phí nếu phụ huynh làm thủ tục tạm nghỉ theo đúng quy định.

Ngược lại, cũng có những trường xây dựng hình thức học theo ngày với mức phí riêng, thường cao hơn nếu quy đổi theo từng buổi học. Khi đó, phụ huynh chỉ thanh toán đúng số ngày trẻ đến lớp.

Chính vì sự khác biệt này, việc trường thu đủ học phí hay không không thể đánh giá đúng hay sai nếu chỉ nhìn vào số ngày trẻ đi học. Điều quan trọng là chính sách đó đã được quy định như thế nào và phụ huynh có được thông báo rõ ngay từ đầu hay không.

Ở góc độ phụ huynh, việc thắc mắc là điều hoàn toàn dễ hiểu. Khi con chỉ học khoảng một phần ba thời gian của tháng, nhiều người sẽ có cảm giác mình đang trả tiền cho khoảng thời gian con không sử dụng dịch vụ.

Trong khi đó, ở phía nhà trường, học phí không chỉ phản ánh số ngày trẻ đến lớp mà còn là nguồn kinh phí để duy trì bộ máy hoạt động. Giáo viên vẫn được trả lương theo tháng, cơ sở vật chất vẫn phải vận hành, các chi phí cố định như điện, nước, bảo trì, quản lý... vẫn phát sinh dù số lượng học sinh đi học ít hơn.

Hai cách nhìn khác nhau dễ dẫn đến những băn khoăn, đặc biệt vào thời điểm chuyển cấp, khi nhiều trẻ nghỉ học sớm để chuẩn bị vào lớp 1.

Thực tế, nếu phụ huynh đã xác định con chỉ học một thời gian ngắn trong tháng cuối, việc chủ động trao đổi với nhà trường từ trước sẽ giúp cả hai bên có phương án phù hợp hơn. Một số trường có thể hỗ trợ tính theo nửa tháng hoặc theo số buổi học nếu điều kiện cho phép, trong khi những trường khác sẽ áp dụng đúng quy định đã ban hành.

Cuối cùng, điều đáng lưu ý không nằm ở việc trường có hoàn học phí hay không mà là tính minh bạch trong quy định. Khi các khoản thu, điều kiện hoàn phí hoặc bảo lưu được công bố rõ ràng ngay từ đầu, phụ huynh sẽ dễ dàng chủ động sắp xếp kế hoạch cho con và hạn chế những hiểu lầm không đáng có ở thời điểm kết thúc năm học.