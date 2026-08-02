Mới đây, trong 1 chương trình truyền hình khi được hỏi: "Khi trả hết nợ, chị có ly hôn không?", Nhiễm Oánh Oánh - MC truyền hình và doanh nhân người Trung Quốc không trả lời trực tiếp mà chỉ nói một câu: "Các con tôi cần có bố".

Nữ MC cũng chia sẻ, bản thân lớn lên trong một gia đình đơn thân nên hiểu rất rõ cảm giác thiếu vắng cha. Chính vì vậy, dù cuộc hôn nhân hiện tại đã trải qua nhiều rạn nứt, cô vẫn muốn các con được lớn lên trong một gia đình đủ đầy. Nhiễm Oánh Oánh thừa nhận: "Nếu không có con, tôi đã ly hôn từ lâu".

Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Ly hôn ảnh hưởng đến con cái nhiều đến mức nào?

Nhiễm Oánh Oánh từng kể, từ nhỏ cô sống cùng mẹ. Cảm giác "bạn bè đều có bố, còn mình thì không" theo cô suốt nhiều năm. Đó cũng là lý do cô chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân dù từng trải qua quãng thời gian sống ly thân, nhiều lần định ký đơn ly hôn rồi lại dừng lại. Với cô, điều quan trọng nhất là các con vẫn có bố đồng hành.

Theo chia sẻ của Nhiễm Oánh Oánh, cô và chồng đã sống ly thân suốt ba năm. Trong khoảng thời gian ấy, những cuộc trò chuyện giữa hai người chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện trả nợ hay chi phí học hành của con. Cô từng chấm cuộc hôn nhân của mình 5/10 điểm và nói rằng phần điểm còn lại dành cho các con. Hiện tại, hai người giống như "những người đồng đội cùng trả nợ" hơn là vợ chồng.

Cách cha mẹ ly hôn mới là điều ảnh hưởng đến con

Chia sẻ của Oánh Oánh cũng cũng đặt ra một góc nhìn khác: Giữ hôn nhân vì con liệu có phải lựa chọn đúng?

Trẻ em nhạy cảm hơn người lớn vẫn nghĩ. Điều các em cần không chỉ là một gia đình "đầy đủ về hình thức", mà là một mái ấm có sự yêu thương và tôn trọng. Một gia đình thực sự hạnh phúc không nằm ở việc cha mẹ còn ở chung một mái nhà, mà ở chất lượng mối quan hệ giữa họ. Điều cần gìn giữ không chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn, mà còn là cảm giác an toàn trong lòng con trẻ.

Nhiều đứa trẻ từng trải qua cảnh cha mẹ ly hôn thường mang theo nỗi bất an trong các mối quan hệ khi trưởng thành.

Có một người phụ nữ 36 tuổi vẫn chưa kết hôn. Sau khi chứng kiến bố mẹ ly hôn từ thời trung học, cô luôn nghi ngờ, dè chừng trong mỗi mối quan hệ tình cảm. Dù gặp người phù hợp, cô vẫn không thể xây dựng được cảm giác tin tưởng. Tuy nhiên, điều quyết định không chỉ nằm ở việc cha mẹ có ly hôn hay không.

Nghiên cứu kéo dài 25 năm của nhà tâm lý học người Mỹ Judith Wallerstein cho thấy yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe tinh thần của trẻ không phải sự thay đổi cấu trúc gia đình, mà là cách cha mẹ ứng xử trong và sau quá trình ly hôn.

Người lớn có quyền lựa chọn tiếp tục hay chấm dứt hôn nhân, nhưng dù đưa ra quyết định nào, điều quan trọng nhất vẫn là hạn chế tối đa những tổn thương mà con trẻ phải gánh chịu.

Ở góc nhìn của một người mẹ, nhiều người cho rằng sự lựa chọn của Nhiễm Oánh Oánh không hẳn là sự hy sinh vĩ đại, mà là quyết định được đưa ra sau khi cô hiểu rất rõ những khoảng trống mà một đứa trẻ có thể phải mang theo khi lớn lên trong gia đình đổ vỡ.

Dẫu lựa chọn tiếp tục hay kết thúc hôn nhân, điều trẻ cần nhất vẫn là được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và cảm giác an toàn từ cả cha lẫn mẹ.