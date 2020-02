Dương Cẩm Lynh tạm dừng đóng phim để chăm sóc con trai

Đi chùa để cầu chúc một năm mới an lành, gặp nhiều tài lộc, may mắn là một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam trong những ngày đầu năm, vì thế vào dịp này Dương Cẩm Lynh luôn tranh thủ sắp xếp thời gian của mình và cùng với người thân đến thăm các ngôi chùa gần nơi cô sinh sống. Nữ diễn viên tiết lộ việc đi chùa đầu năm không chỉ giúp bản thân tìm về những phút lắng đọng với lời cầu chúc cho gia đình bình an mà còn là dịp để cô du xuân, ngắm cảnh, cũng như "sống chậm" lại sau một năm dài làm việc mệt nhọc.

Trước Tết Nguyên Đán Canh Tý, Dương Cẩm Lynh từng gây chú ý khi bất ngờ tiết lộ bản thân sẽ tạm dừng sự nghiệp diễn xuất trong năm 2020. Chia sẻ về nguyên nhân đi đến quyết định này, cô cho biết: "Sau 12 năm cật lực hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là sau một năm 2019 làm việc hết sức mình, thậm chí đôi lúc là quá sức, tôi muốn dừng lại để có thời gian tái tạo năng lượng, cảm hứng và sự sáng tạo.

Hơn nữa, tôi muốn bù đắp lại cho con trai quãng thời gian thiệt thòi vừa qua. Để vừa đóng một lúc nhiều phim, vừa có thời gian dành cho gia đình là điều không thể mà chỉ có thể chọn một trong hai thứ thôi. Mỗi giai đoạn, mình cần phải biết ưu tiên một việc quan trọng hơn".

Dương Cẩm Lynh cũng tâm sự thêm, cô muốn dành nhiều thời gian bên con hơn để quan sát, thấy những ưu nhược điểm của con để kịp thời điều chỉnh hoặc phát huy. 'Tôi dự định sẽ cho con trai đi du lịch khắp nơi để khám phá thế giới và cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Hơi buồn là kế hoạch cho con đi du lịch vào đầu năm Canh Tý 2020 đã bị vỡ vì dịch viêm phổi cấp nCov".

Tuy tạm dừng đóng phim, nhưng đối với các hoạt động khác trong lĩnh vực giải trí, Dương Cẩm Lynh vẫn sẽ cân đối thời gian để có thể tham gia. "Vì phim ảnh chiếm quá nhiều thời gian nên tôi mới muốn tạm ngừng hoạt động ở môn nghệ thuật thứ bảy. Còn những công việc khác có lịch trình ngắn hơn như làm MC, ca hát, tham gia sự kiện, gameshow, quảng cáo tôi sẽ vẫn duy trì" – Dương Cẩm Lynh tâm sự.

Trước ý kiến cho rằng, đây có thể là một trong những "chiêu trò" của Dương Cẩm Lynh để nhằm gây sự chú ý, nữ diễn viên thẳng thắn phủ nhận thông tin này: "Tôi chưa bao giờ phải dùng đến chiêu trò trong suốt quãng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Những gì tôi có hôm nay, có thể tự tin là từ thực lực của chính mình. Và đó sẽ luôn là cách tôi đi trong bước đường tiếp theo. Nếu khoái chiêu trò, thì tôi đã làm những việc giật gân hơn chứ thông tin này chưa đủ gây sốc".

Ngoài ra, để tránh những hiểu lầm thông tin về việc tạm dừng và giải nghệ, Dương Cẩm Lynh cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi chỉ tạm dừng chứ không tuyên bố giải nghệ. Khi đã sắp xếp ổn chuyện con cái và việc kinh doanh riêng, khi đã "refresh" xong và lại tràn đầy sức sáng tạo mới với nghệ thuật, có thể tôi sẽ trở lại. Tôi tin là trong đời nghệ sĩ, không ít người đã đôi lần muốn dừng lại, nhưng khi cái duyên cái nợ nghề nghiệp chưa dứt được, thì cuối cùng lại lao vào, lại tiếp tục cháy hết mình với nghệ thuật".