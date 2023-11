Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Bảo Thy khoe ảnh "hiếm", tiết lộ lý do ít nhắc tới chồng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy đã khoe hình ảnh hai vợ chồng vô cùng hài hước. Cô nàng chia sẻ: "Kỉ niệm cùng nhà 4 năm. Ok, đêm nay em đưa anh về". Trong ảnh, có vẻ như vợ chồng Bảo Thy cùng nhau tới 1 quán rượu thân quen nên cô nàng nói đùa rằng nếu chồng say thì cô sẽ đưa về.



Dưới bài đăng, Bảo Thy hạnh phúc tâm sự về lý do cô ít khi chia sẻ ảnh chồng. Bảo Thy cho biết dù ít đăng nhưng những tấm ảnh cô chia sẻ đều vô cùng ý nghĩa: "Anh mập rất nhây khi chụp tấm này và nghĩ Thy sẽ không dám up. Và kết quả là cả nhà đã thấy rõ cảnh hề hước của 2 vợ chồng Thy rồi đó.Thật ra trong 1 năm thì số lượng ảnh Thy đăng lên mạng xã hội có anh chắc được một vài lần thôi, nhưng đó là những dịp ý nghĩa với Thy. Và Thy thấy thoải mái và vui vẻ về điều đó! Thy biết những người quan tâm mình cũng thích những thông tin tếu tếu và dễ thương như thế này! Love you. Tối nay sau vài lần "dzô dzô" thì Thy đã yên bình nằm cạnh bên em Vic để ngủ một giấc thật ngon rồi đây! Chúc cả nhà thân yêu có những giấc mơ thật đẹp và sớm mai bắt đầu ngày mới tuyệt vời nhé".

Cuối bài chia sẻ của mình, Bảo Thy cũng thú thật rằng cuối cùng thì người đưa mình về là ông xã. Tháng 12/2019, Bảo Thy chính thức về chung một nhà với đại gia Phan Lĩnh, doanh nhân quê gốc Hà Tĩnh. Sau khi kết hôn, người đẹp dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc con nhỏ và quản lý công ty mỹ phẩm.