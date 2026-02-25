Gần đây, giới truyền thông không khỏi bàn tán về sự "mất tích" lạ thường của Brooklyn Peltz Beckham. Anh không chỉ vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 21 hoành tráng mang chủ đề Beatles của em trai Cruz, mà còn bị đồn đoán là đã "ngó lơ" cả nhóm chat chung của gia đình.

Tuy nhiên, sự rạn nứt ngầm này không hề làm chậm lại guồng quay kiếm tiền khủng của nhà Beckham.

Theo những nguồn tin mới nhất, trong khi cậu cả đang tận hưởng cuộc sống "bình yên" bên vợ là Nicola Peltz tại Mỹ, thì tại Anh, ba người em: Romeo, Cruz và Harper đã chính thức được giới chuyên môn công nhận là "thế hệ F2" kế thừa hoàn hảo.

Mỗi người một lĩnh vực: Thời trang, âm nhạc và mỹ phẩm, họ đang tạo nên một chiến lược bùng nổ để duy trì hào quang cho cái tên Beckham.

Cruz Beckham: Từ "thiếu gia đào hoa" đến ngôi sao Rock triển vọng

Từng bị coi là bản sao ngoại hình của ông bố nổi tiếng nhưng lại thiếu định hướng và chỉ mải mê yêu đương, Cruz ở tuổi 21 đã có màn lột xác ngoạn mục. Cậu út nhà Beckham hiện đã tìm thấy đam mê thực sự: Âm nhạc.

Vừa qua, Cruz đã phát hành đĩa đơn mới mang tên “For Your Love” và cùng ban nhạc "The Breakers" thực hiện hai đêm diễn cháy vé tại London. Dù đĩa đơn đầu tay “Optics” chỉ dừng lại ở vị trí 79 trên BXH tại Anh, nhưng Cruz nhận được nhiều lời khen ngợi vì thái độ nghiêm túc, tự viết nhạc và tập luyện thay vì chỉ dựa hơi cha mẹ.

Giới phê bình đánh giá phong cách của Cruz là sự pha trộn thú vị giữa Harry Styles và nhóm The Strokes. Cộng thêm gu thời trang thừa hưởng từ mẹ Victoria, Cruz đang dần thoát khỏi cái bóng "em trai của Brooklyn" để trở thành một "Rockstar" thế hệ mới đầy sức hút.

Romeo Beckham: Cú chuyển mình sắc sảo từ sân cỏ sang sàn diễn

Nếu Cruz là sự nổi loạn nghệ thuật thì Romeo lại là minh chứng cho tư duy kinh doanh nhạy bén. Từng được kỳ vọng nối nghiệp quần đùi áo số của cha, nhưng sau vài năm rèn luyện, Romeo nhận ra mình thuộc về thế giới thời trang.

Hiện tại, Romeo là gương mặt đại diện đắt giá của các nhà mốt hàng đầu như Versace và Balenciaga. Hình ảnh cậu sải bước đầy phong trần trong show diễn của Willy Chavarria tại Tuần lễ thời trang nam Paris vừa qua đã gây bão mạng xã hội. Các cố vấn thời trang đánh giá Romeo sở hữu sự "lạnh lùng và thần thái tự nhiên", những yếu tố giúp cậu hái ra tiền trong ngành công nghiệp tỷ đô này.

Dù từng bị mỉa mai là không chịu được khổ trên sân cỏ, nhưng thực tế cho thấy Romeo rất tỉnh táo. Việc tận dụng tối đa mạng lưới quan hệ của mẹ Victoria để trở thành một siêu mẫu chuyên nghiệp là bước đi "điểm 10 cho chất lượng", vì rõ ràng, một bước chân trên sàn catwalk có thể mang về thù lao khủng hơn nhiều so với việc chạy hùng hục trên sân cỏ.

Harper Seven: "Viên kim cương" 14 tuổi và đế chế mỹ phẩm tương lai

Dù vẫn còn đang mài kinh sử trên ghế nhà trường, nhưng "công chúa nhỏ" Harper lại được các chuyên gia kinh tế đánh giá là nhân tố có giá trị thương mại cao nhất gia đình.

Ở tuổi 14, Harper đã bộc lộ trực giác kinh doanh đáng nể. Cô bé là tâm điểm hút khách trong bộ phim tài liệu của mẹ trên Netflix, và các video hướng dẫn trang điểm của Harper luôn đạt lượng tương tác cao nhất trên trang cá nhân của Victoria. Đáng chú ý, gia đình Beckham đã âm thầm đăng ký nhãn hiệu “HIKU BY HARPER”, dọn đường cho một thương hiệu mỹ phẩm cá nhân.

Với sự hậu thuẫn tài chính khổng lồ từ cha và đế chế thời trang sẵn có của mẹ, Harper được dự đoán sẽ trở thành "Nữ hoàng mỹ phẩm" tiếp theo của Anh Quốc.

Sự "thanh lọc" tự nhiên của gia tộc giàu có

Dù sự ra riêng của Brooklyn vì không muốn chịu sự kiểm soát của cha mẹ đã gây ra những ồn ào không đáng có, nhưng cỗ máy thương mại nhà Beckham vẫn không hề lỗi nhịp. Ngược lại, sự kết hợp giữa Romeo, Cruz và Harper đang tạo nên một bộ nhận diện thương hiệu trẻ trung, năng động và sát thực tế hơn với thế hệ Gen Z.

Đối với David và Victoria, có lẽ cục diện hiện tại lại là sự sắp đặt hoàn hảo nhất: Những người con "ngoan và có thực lực" đang cùng nhau tiếp quản và nâng tầm đế chế gia đình lên một đẳng cấp mới.