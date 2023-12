Kỷ lục: chai rượu whisky được "săn lùng" nhiều nhất thế giới được bán với giá 2,7 triệu USD

Chai rượu whisky Scotch được “săn lùng nhiều nhất” trên thế giới mới đây đã được bán với giá 2,7 triệu USD tại Sotheby's, London. Theo nhà đấu giá, Macallan 1926 là một trong 40 chai được sản xuất sau khi ủ trong thùng rượu sherry 60 năm, khiến nó trở thành chai rượu Macallan cổ điển lâu đời nhất từng được sản xuất.

Ảnh: Getty Images

Sotheby's kỳ vọng nó sẽ thu về được từ 930.000 đến 1,4 triệu USD nhưng cuối cùng, mức giá đã được ấn định là 2,7 triệu USD, phá kỷ lục và trở thành chai rượu đắt giá nhất thế giới. Trước cuộc đấu giá, người đứng đầu bộ phận rượu whisky của Sotheby’s nói: “Tôi đã nếm thử một giọt nhỏ, nó rất đậm đà”. Trong số 40 chai được sản xuất vào năm 1986, không một chai nào có sẵn hàng để mua. Một số chai được cung cấp cho các khách hàng hàng đầu của The Macallan.

Vào năm 2019, Sotheby's đã bán một chai The Macallan 1926 khác được trang trí bằng một trong 14 nhãn Fine and Rare với giá 1,9 triệu USD, phá vỡ kỷ lục thời bấy giờ. Chai mới được đấu giá tại Sotheby's là một trong 12 chai được dán nhãn do họa sĩ người Ý Valerio Adami thiết kế. Đây cũng là chai đầu tiên trong bộ The Macallan 1926 được tân trang, do nhà máy chưng cất Macallan ở Scotland thực hiện trước khi bán đấu giá.