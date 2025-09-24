Hoàng Su Phì là xã thuộc tỉnh Tuyên Quang (trước đây là huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Ngoài những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, núi non trùng điệp, Hoàng Su Phì còn được mệnh danh là vùng đất “vỏ cây vàng” với những thửa ruộng lúa bậc thang trải bạt ngàn. Năm 2012, ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì được công nhận là di sản quốc gia.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận là di sản quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng)

Những địa điểm ngắm lúa chín tuyệt đẹp ở Hoàng Su Phì

Thời điểm Hoàng Su Phì đẹp nhất trong năm có lẽ là vào mùa lúa chín (thường bắt đầu từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10). Vào thời điểm này, Hoàng Su Phì như bừng tỉnh. Những ruộng lúa vàng óng uốn lượn trên triền núi cao, hoà quyện cùng mây trời, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.

Vì thế mà mặc dù đường đi khó khăn, hiểm trở nhưng hàng năm, cứ vào mùa lúa chín, khách du lịch vẫn nườm nượp đổ về Hoàng Su Phì.

Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì còn giữ được nguyên vẻ đẹp hoang sơ với những nếp nhà sàn nhỏ xinh, lác đác trên sườn đồi.

Dưới đây là những địa điểm ngắm lúa chín tuyệt đẹp ở Hoàng Su Phì.

Ruộng bậc thang bản Phùng

Bản Phùng cách trung tâm thị trấn Vinh Quang khoảng 30km. Những ruộng bậc thang ở nơi đây nằm cheo leo trên những sườn núi dốc đứng. Cùng với bản Luốc, đây là nơi có những thửa ruộng bậc thang cao nhất Việt Nam.

Bản Phùng. (Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng)

Bắt đầu từ cuối tháng 9, cả bản ngập tràn trong màu sắc vàng ươm của lúa chín. Bình minh có lẽ là thời khắc đẹp nhất tại bản Phùng. Ở thời điểm này, du khách vừa có thể hoà mình vào trong ánh nắng, đón nhận bầu không khí trong lành và ngắm trọn những thửa ruộng bậc thang vàng ươm uốn lượn quanh núi đồi.

Ruộng bậc thang ở bản Phùng vào thời điểm cuối tháng 9. (Video: Nguyễn Thanh Tùng)

Ruộng bậc thang Thông Nguyên

Thông Nguyên là nơi hội tụ dòng chảy của 3 con suối lớn: Phìn Hồ, Nậm Ông và Nậm Khòa. Sự hội tụ của các dòng suối cùng sự bồi đắp phù sa hàng năm tạo nên sự trù phú cho mảnh đất này. Người xưa thường ví Thông Nguyên là “vùng đất mở” của tương lai tươi sáng, là nơi “quần sơn - tụ thủy”.

Những thửa ruộng bậc thang vàng óng dưới ánh mắt trời. (Video: Nguyễn Thanh Tùng)

Thông Nguyên là một trong những địa điểm ngắm ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Hoàng Su Phì. Để có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp, du khách nên chọn địa điểm ở km24 trên đường từ Bắc Quang đi Hoàng Su Phì.

Ruộng bậc thang ở Thông Nguyên vào mùa lúa chín. (Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng).

Ruộng bậc thang bản Luốc

Bản Luốc có trên 160 ha ruộng bậc thang trải dài, xen lẫn vào khu vực làng bản, diện tích rộng nhất so với các địa điểm còn lại của Hoàng Su Phì.

Ở Bản Luốc đâu đâu cũng có ruộng bậc thang theo hình lượn sóng và cánh cung. Những thửa ruộng bậc thang ở bản Luốc được đánh giá là đẹp, đồng đều, chia làm nhiều tầng, kéo dài từ khu vực bờ suối lên đến đỉnh núi.

Những ngôi nhà sàn thấp thoáng trên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Hoàng Su Phì.

Ruộng bậc thang Hồ Thầu

Hồ Thầu theo tiếng địa phương có nghĩa là đầu nguồn vì nơi đây là điểm bắt nguồn cho những nhánh suối nhỏ của thượng nguồn sông Chảy và sông Bạc.

Dù không nổi tiếng như bản Phùng, bản Luốc hay Thông Nguyên nhưng Hồ Thầu vẫn có một vẻ đẹp dung dị và gần gũi khiến cho du khách đắm say.

Cảnh đẹp của Hoàng Su Phì vào thời điểm cuối tháng 9.

Ruộng bậc thang ở Hồ Thầu của người dân tộc Dao đỏ. Người dân ở đây có có lệ, cứ mỗi khoảng ruộng chừa ra một khoảng rừng nhỏ vây quanh để giữ đất khỏi bị sạt lở.

Màu vàng của lúa chín hoà quyện với màu xanh của núi rừng, màu trắng của mây trời mang lại vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ cho Hoàng Su Phì.

Ngoài ruộng bậc thang, Hồ Thầu còn rất nổi tiếng với núi Chiêu Lầu Thi cao 2419m, cao nhất tỉnh Hà Giang cũ. Độ cao trung bình của Hồ Thầu so với mực nước biển là 952m vì thế tiết trời lúc nào cũng mát mẻ hoặc giá lạnh.