Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Từ những lần xuất hiện có phần trùng hợp, lịch trình bị soi giống nhau cho đến các tương tác mập mờ, cả hai liên tục vướng nghi vấn hẹn hò nhưng vẫn không lên tiếng xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Sự kín kẽ ấy càng khiến dân tình tò mò, theo dõi từng động thái nhỏ.

Giữa lúc câu chuyện vẫn dừng ở mức đồn đoán, Kỳ Duyên và Thiên Ân bất ngờ gây chú ý trở lại trong những ngày cuối cùng của năm 2025. Cụ thể, đúng đêm giao thừa, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng chia sẻ loạt hình ảnh dùng bữa tối thân mật bên nhau. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, bởi giao thừa vốn là thời điểm đặc biệt, thường được dành cho gia đình hoặc người có vị trí quan trọng trong cuộc sống.

Kỳ Duyên và Thiên Ân hẹn hò nhau trong buổi tối cuối cùng của năm 2025. Ảnh: FBNV

Không xuất hiện giữa tiệc tùng đông đúc hay các sự kiện ồn ào, cả hai chọn không gian riêng tư, ấm cúng để khép lại năm cũ. Những khung hình ăn uống, chụp ảnh chung, ngồi sát bên nhau được cư dân mạng nhận xét là mang màu sắc rất khác so với một buổi gặp gỡ bạn bè thông thường. Chính sự thoải mái và công khai này khiến nhiều người cho rằng Kỳ Duyên - Thiên Ân đang ngầm "bật đèn xanh" cho mối quan hệ của mình.

Trước loạt hint được cho là rõ mồn một, netizen đồng loạt đặt nghi vấn cặp đôi đã bước sang giai đoạn mới, không còn quá dè dặt như trước. Dù cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ, nhưng việc lựa chọn đón năm mới bên nhau và chia sẻ công khai đúng thời khắc giao thừa được xem là tín hiệu đáng chú ý nhất từ trước đến nay.

Cả hai có bữa ăn thân mật riêng tư, cùng trải qua những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ giữa năm 2024, mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp ăn mặc gợi cảm, sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Cũng kể từ đó, cư dân mạng soi ra loạt hint từ du lịch, dùng đồ đôi,...

Có thời điểm cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dương như "không còn muốn giấu giếm". Không chỉ đồng hành xuyên suốt từ sự kiện trong nước đến ngoài nước, cả hai còn "dính như sam" trên mạng xã hội khi người này đăng bài thì người kia tương tác ngọt ngào.

Kỳ Duyên và Thiên Ân lộ cả rổ hint hẹn hò trong suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Không chỉ bị soi dùng đồ đôi, cả hai gần đây rất thoải mái thể hiện tình cảm hoặc tương tác mập mờ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, trong đoạn clip Kỳ Duyên chia sẻ thử món sứa đầu đạn hồi cuối tháng 8, điều khiến dân tình chú ý lại là giọng của người cầm máy. Dù đã được chỉnh méo để tránh nhận diện, khán giả vẫn nhanh chóng "bóc" ra đó là giọng của Thiên Ân. Dưới phần bình luận, tên của nàng hậu sinh năm 2000 được réo liên tục, ai cũng khẳng định chỉ cần nghe vài chữ là ra ngay danh tính.

Bên cạnh đó, các "thánh soi" cũng để ý việc cả hai liên tục di chuyển chung một xe và thường xuyên có lịch trình trùng nhau. Khi ghép tất cả chi tiết lại, cộng đồng mạng đặt ra giả thuyết Thiên Ân đã dọn sang sống cùng Kỳ Duyên.