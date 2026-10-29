Kỳ Duyên, Thiên Ân, Thanh Thủy chung khung hình, mỗi người một gu nhưng đều nổi bật

Ngày 28/10, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng xuất hiện tại lễ khai trương trụ sở chính của thương hiệu thời trang Việt ECOCHIC ở Hà Nội. Việc ba gương mặt đăng quang ở các cuộc thi khác nhau cùng đứng chung khung hình nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện, bên cạnh sự góp mặt của ca sĩ Isaac.

Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy rạng rỡ khi đứng chung khung hình.

Xuất hiện tại sự kiện, mỗi người chọn một hướng đi riêng. Kỳ Duyên diện đầm đen trễ vai ôm sát, giữ đúng hình ảnh quyến rũ, sắc sảo vốn là thế mạnh của cô. Thiên Ân chọn đầm trắng thanh lịch với chi tiết choàng cổ mềm mại, toát lên vẻ dịu dàng. Thanh Thủy nổi bật trong thiết kế lụa ánh vàng champagne, những đường xếp nếp uyển chuyển giúp cô trông sang trọng mà vẫn giữ được nét trẻ trung. Ba gam màu đen, trắng, vàng đặt cạnh nhau tạo nên khung hình hài hòa nhưng không ai bị lấn át.

Isaac khuấy động sân khấu, ba nàng hậu hào hứng hát theo

Không khí sự kiện thực sự bùng nổ khi Isaac bước lên sân khấu với ba ca khúc Anh sẽ về sớm thôi, Nơi anh không thuộc về (No Love No Life) và Bống bống bang bang. Bằng phong cách trình diễn giàu năng lượng quen thuộc, nam ca sĩ nhanh chóng kéo cả khán phòng vào nhịp nhạc. Đáng chú ý, Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy cũng không đứng ngoài cuộc mà hào hứng hát theo những giai điệu đã gắn với tuổi trẻ của nhiều người, để lộ khoảnh khắc gần gũi, vui vẻ khác hẳn vẻ chỉn chu thường thấy trên thảm đỏ.

Isaac mang đến ba ca khúc, khuấy động không khí sự kiện

Màn "đổi đồ" ngay giữa sự kiện

Sau phần nghi thức chính, ba nàng hậu ghé quầy cà phê ở tầng 1, thưởng thức đồ uống rồi tham quan cửa hàng và khu văn phòng mới. Điều khiến khách mời chú ý là cả ba đã thay trang phục thảm đỏ bằng những thiết kế mang tinh thần đời thường, năng động hơn hẳn.

Ba nàng hậu đổi sang trang phục đời thường sau phần nghi thức chính. Ảnh: BTC

Kỳ Duyên chọn bản phối trắng đồng bộ gồm áo sát nách cổ cao, phom suông với phần gấu rút nhẹ, kết hợp chân váy dài dáng suông có túi đắp phía trước. Cách phối ton-sur-ton giúp vóc dáng vốn đã cao của cô càng thêm thanh thoát, chuyển hẳn từ vẻ gợi cảm buổi đầu sang hình ảnh tối giản, nhẹ nhàng.

Thiên Ân diện set đen gồm áo khoác kéo khóa cổ bẻ tròn, tay bồng nhẹ, bo gấu gọn ở eo, đi cùng chân váy ngắn đồng màu. Bảng màu trầm và chi tiết logo tối giản đưa bộ trang phục vào đúng tinh thần sporty chic, khác hẳn hình ảnh mềm mại trong chiếc đầm trắng trước đó.

Thiên Ân diện set đen sporty chic, Kỳ Duyên chọn bản phối trắng tối giản. Ảnh: BTC

Thanh Thủy là người trẻ trung nhất với áo sweatshirt xanh nhạt cổ tròn, phom rộng vừa phải, phối chân váy chữ A ngắn trên gối có túi đắp phía trước. Bản phối casual này giúp cô trông như một cô sinh viên năng động, đối lập rõ với vẻ kiêu sa trong đầm lụa champagne.

Thanh Thủy trẻ trung với sweatshirt xanh nhạt phối chân váy ngắn. Ảnh: BTC

Nàng hậu còn thử thêm một bản phối khác gồm áo nỉ đen cổ bẻ kiểu polo, phần cổ đan dây chéo, kết hợp chân váy ngắn màu kem. Mái tóc búi cao lệch giúp tổng thể thêm tinh nghịch.

Bản phối áo nỉ đen cổ polo và chân váy kem của Thanh Thủy. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại sự kiện, Kỳ Duyên cho biết điều cô thích nhất ở những bộ trang phục này là sự thoải mái và tính ứng dụng, có thể mặc khi đi makeup hay ra sân bay. "Dù là ở đâu, chúng ta cũng có thể cảm thấy thoải mái và thời thượng với những bộ trang phục này", nàng hậu nói. Cô cũng tiết lộ các thiết kế được đổi mới liên tục, đến mức trong tủ đồ của mình không có bộ nào bị trùng lặp.