Những ngày qua, Threads tiếp tục diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Chuyện bắt nguồn từ một bài đăng của cư dân mạng khi chia sẻ hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau với dòng chú thích mang tính trêu đùa. Bên dưới, Thiên Ân để lại bình luận: "Con mắt liếc xuống 2 cái đầu còn lại không à. Cái đầu ở trên không nhìn đâu". Không lâu sau, Kỳ Duyên cũng đáp lại: "Nhìn đều 3 đầu màaaa".

Chỉ vài câu đối đáp ngắn nhưng ngay lập tức được lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí. Không ít fan của cặp đôi bật cười vì cho rằng đây đơn thuần là màn tung hứng quen thuộc giữa hai người vốn có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên trêu đùa nhau trên mạng xã hội. Thời gian qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục xuất hiện cùng nhau, có nhiều cử chỉ gần gũi nên việc cả hai "tấu hài" trên Threads không còn là điều xa lạ.

Khi một câu đùa không còn chỉ là chuyện của hai người

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận thích thú, cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng lần này câu đùa của hai nàng hậu đã đi hơi xa.

Trên Threads, nhiều tài khoản bày tỏ quan điểm rằng nếu chỉ là trò đùa trong nhóm bạn thì không có gì đáng nói. Nhưng khi nội dung liên quan đến bộ phận nhạy cảm của cơ thể được đăng công khai trên nền tảng có hàng trăm nghìn người theo dõi, trong đó có rất nhiều khán giả nhỏ tuổi, thì việc gây tranh luận là điều khó tránh.

Một số bài đăng nhận về hàng trăm lượt tương tác với những bình luận như: "Đùa với nhau thì được nhưng đăng công khai lại là chuyện khác", hay "Người nổi tiếng càng nên cẩn trọng vì mỗi câu chữ đều có sức lan tỏa",...

Ở chiều ngược lại, nhiều người vẫn bênh vực Kỳ Duyên và Thiên Ân. Theo họ, đây chỉ là cách nói vui giữa hai người trưởng thành, không nên suy diễn hay nghiêm trọng hóa mọi tương tác trên mạng xã hội. Không ít fan cho rằng cộng đồng mạng đang quá nhạy cảm, trong khi bản thân hai nàng hậu vốn có phong cách giao tiếp khá thoải mái với nhau.

Người nổi tiếng có quyền là chính mình, nhưng mạng xã hội cũng có những "luật bất thành văn"

Thực tế, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhiều lần trở thành tâm điểm mỗi khi tương tác trên mạng xã hội. Từ những bức ảnh chụp chung, những màn đối đáp hài hước cho đến cách gọi nhau bằng những biệt danh thân mật đều nhanh chóng được cư dân mạng "đẩy thuyền" và bàn luận.

Việc hai người dành tình cảm hay cư xử thân thiết với nhau là câu chuyện cá nhân. Trong xã hội hiện đại, điều đó không phải vấn đề gây tranh cãi. Điều khiến nhiều người bàn luận lần này lại nằm ở cách thể hiện trên mạng xã hội.

Bởi mạng xã hội không còn là không gian riêng của bạn bè. Mỗi bài đăng của người nổi tiếng đều có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Một câu nói tưởng chỉ để đùa vui cũng có thể bị cắt khỏi ngữ cảnh, lan truyền rộng rãi và tạo nên những cuộc tranh luận không mong muốn.

Đó cũng là lý do nhiều cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ, hoa hậu hay người có sức ảnh hưởng vẫn hoàn toàn có thể sống đúng với cá tính của mình, nhưng cũng cần cân nhắc xem điều gì nên giữ trong phạm vi bạn bè và điều gì phù hợp để chia sẻ công khai.

Hoa hậu không phải lúc nào cũng phải nói những điều khuôn mẫu hay xây dựng hình ảnh hoàn hảo tuyệt đối. Họ cũng là những người trẻ, có bạn bè, có cảm xúc, có những lúc vui đùa như bất kỳ ai. Tuy nhiên, đi cùng danh hiệu và sức ảnh hưởng cũng là sự kỳ vọng lớn hơn từ công chúng.

Nhiều người theo dõi các cuộc thi sắc đẹp không chỉ vì vẻ ngoài của thí sinh, mà còn vì tin rằng họ sẽ trở thành những gương mặt truyền cảm hứng, đại diện cho hình ảnh của người trẻ hiện đại. Vì thế, cách ứng xử trên mạng xã hội, đặc biệt với những chủ đề nhạy cảm, thường được soi kỹ hơn những người bình thường.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Đoàn Thiên Ân trở thành tâm điểm tranh luận vì phát ngôn trên Threads. Trước đó, nàng hậu từng vướng nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến bình luận về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 trước khi lên tiếng giải thích quan điểm của mình.

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn chỉ dừng ở một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Chưa có phản hồi chính thức nào từ hai người đẹp về những ý kiến trái chiều này.

Có thể với người này, đó chỉ là một màn tung hứng hài hước giữa hai người bạn thân. Nhưng với người khác, đó lại là lời nhắc rằng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng không chỉ đến từ những gì họ làm trên sân khấu, mà còn từ từng dòng trạng thái, từng bình luận và từng câu đùa được đăng tải trên mạng xã hội. Chính vì vậy, ranh giới giữa "đùa vui" và "đùa quá đà" đôi khi chỉ cách nhau một lần nhấn nút gửi.