Hoà Minzy trả xong nợ Văn Toàn, còn tặng thêm 2 chiếc túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn “cay” vì sắp tốn tiền mừng cưới

Mới đây, nữ ca sĩ Hoà Minzy đã khiến nhiều người bật cười khi chia sẻ màn mừng sinh nhật đầy "thực tế" dành cho cậu bạn thân 10 năm - cầu thủ Nguyễn Văn Toàn. Không cần những lời chúc sướt mướt, nữ ca sĩ chọn cách tặng quà khiến chính chủ vừa mừng vừa... lo.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy đăng ảnh rạng rỡ bên Văn Toàn cùng một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Thế nhưng, tâm điểm lại nằm ở túi quà cam của Hermès và chiếc túi Gucci trên tay nam cầu thủ.

Hoà Minzy hài hước chia sẻ rằng cô đã đắn đo rất nhiều và nhận ra món quà ý nghĩa nhất chính là... trả hết nợ cho Văn Toàn. Cô nàng đã quyết định thanh toán nốt khoản nợ cuối cùng cho "chủ nợ quốc dân" với số tiền 300 triệu đồng, để anh đón tuổi mới thật nhẹ nhõm. Chưa hết, để chiều lòng bạn, cô còn tặng kèm chiếc túi Gucci mà anh từng nhắn tin "vòi" từ trước Tết và thêm một túi quà Hermès giá trị.

Phản ứng của Văn Toàn khi đòi hết nợ của Hoà Minzy

Đáp lại sự chu đáo của cô bạn, Văn Toàn lại có màn bình luận khiến dân mạng không nhịn được cười. Thay vì cảm động, anh chàng lại tỏ vẻ "cay cú" dự đoán âm mưu đằng sau: "Trả hết nợ để cưới bắt mừng lại à, cay thật!"

Có vẻ như "Chủ tịch" Toàn đang lo lắng số tiền nợ vừa nhận lại sẽ sớm phải chuyển thành "tiền mừng cưới" nếu cô bạn thân thông báo tin vui trong thời gian tới.

Dưới bài đăng, Hoà Minzy không quên gửi lời chúc chân thành, mong Văn Toàn sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ. Cô cũng mong anh sớm có tin vui của riêng mình để dân mạng không còn gọi anh là "lốp trưởng" (người dự bị) nữa.

Sự quan tâm và những màn đối đáp lầy lội của cả hai một lần nữa cho thấy tình bạn bền chặt suốt nhiều năm qua. Giữa showbiz ồn ào, sự gắn bó giản dị và vui vẻ của cặp đôi bạn thân này luôn khiến người hâm mộ cảm thấy ấm áp.