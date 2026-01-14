Kỳ Duyên bị tấn công

Giữa lúc ồn ào xoay quanh Thiên Ân và Steven Nguyễn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, mọi động thái liên quan đến những người trong cuộc đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong đó, Kỳ Duyên - người từng lên tiếng bảo vệ Thiên Ân - cũng bất ngờ bị réo tên theo.

Cụ thể, mới đây Kỳ Duyên đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ trên sân pickleball cùng Hương Giang và vận động viên Lý Hoàng Nam. Đoạn clip mang không khí thể thao, thư giãn đúng nghĩa, không đề cập hay ẩn ý đến bất kỳ câu chuyện nào khác. Thế nhưng trái ngược với tinh thần tích cực của video, phần bình luận bên dưới lại nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Kỳ Duyên đăng tải đoạn clip trên sân pickleball cùng Hương Giang và Lý Hoàng Nam (Clip: TikTok nhân vật)

Nhiều tài khoản đồng loạt nhắc lại ồn ào trước đó, liên tục gọi tên Thiên Ân, Steven Nguyễn, thậm chí sử dụng những từ ngữ mang tính công kích, gay gắt nhằm vào Kỳ Duyên. Một số bình luận còn đăng lại hình ảnh Steven Nguyễn và Thiên Ân trên sân khấu để "cà khịa", kéo drama cũ quay trở lại dù không liên quan trực tiếp đến nội dung clip pickleball.

Một số bình luận của công chúng dưới đoạn clip của Kỳ Duyên: "Thiên Ân dính vô sự nghiệp đi xuống 1 bậc" "Người ta tên Steven chứ ko phải Seven nhé!" "Steven là 7 hả? Tiếng với chả anh" "Im im không ai nói gì, lên tiếng mốt nó có lộn cù mèo cũng chả ai giúp" "Đoàn mình tới đây chưa. Đúng làm ơn mắc oán"

Từ một đoạn video sinh hoạt đời thường, câu chuyện nhanh chóng bị lái sang hướng hoàn toàn khác, khiến sự việc vốn đã ồn ào càng thêm rầm rộ. Điều này xảy ra trong bối cảnh những người trong cuộc, bao gồm Thiên Ân và Steven Nguyễn, đã lần lượt lên tiếng làm rõ quan điểm, mong khép lại tranh cãi. Về phía Kỳ Duyên, nàng hậu giữ im lặng trước làn sóng bình luận tiêu cực, không có động thái phản hồi trực tiếp.

Trước đó, Hoa hậu Thiên Ân dính vào ồn ào bị nói thái độ khi xuất hiện trong một sự kiện trao giải. Trên sân khấu, cô có hành động bị soi là né tránh khi diễn viên Steven Nguyễn có ý muốn giúp đỡ chỉnh áo. Không chỉ thế, cũng tại sự kiện này Thiên Ân còn bị nói có thái độ khi fan xin chụp ảnh.

Liên quan đến sự việc của Thiên Ân và Steven Nguyễn, Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng bênh vực: "Thôi mà, dù sao người ta cũng là con gái. Tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu gặp cũng ngại. Mình nghĩ ảnh dừng lại ở việc đỡ cổ lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm luôn". Tuy nhiên, chia sẻ này của Kỳ Duyên gây tranh cãi vì lời lẽ bị nhận xét EQ thấp, sai tên Steven Nguyễn là "anh 7".

Thiên Ân bị ngã khi xuất hiện ở lễ trao giải (Nguồn: @hongsaoviz)

Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng về hành động chỉnh vai áo Thiên Ân của Steven Nguyễn (ảnh: TikTok nhân vật)

Giữa loạt ồn ào liên tục kéo đến, Thiên An đã lên tiếng làm rõ. Liên quan đến drama với Steven Nguyễn, Thiên Ân giải thích rõ đó chỉ là sự cố, cả hai đã trao đôi rất vui vẻ trên sân khấu. Cô cũng cảm ơn Steven Nguyễn đã có ý giúp đỡ mình trong tình huống đó. Tuy nhiên, mọi việc bị đẩy đi xa vì những lời bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội.

Thiên Ân lên tiếng: "Thật sự thì câu chuyện mình bị ngã và anh Steven đỡ mình đó là 1 điều rất dễ thương từ việc đồng nghiệp giúp đỡ nhau. Lúc đó mình cũng có cảm ơn anh tận 2 lần khi anh đỡ mình, lúc đó mình hoảng vì ngã chứ. Khi anh kéo tay áo lên trong tình huống đó mình cũng có 'cảm ơn anh và bảo cái kiểu nó vậy á anh ơi'. Mình biết ơn vì sự giúp đỡ của anh. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khác. Nhưng lại bị xuyên tạc câu chuyện, chèn text hạ bệ mình. Sao bạn tệ hại đến mức bạn hả hê khi 1 người con gái vấp ngã trên sân khấu thế?

Trước những bất bình không đáng có đó mới dẫn đến việc chị Duyên vào bình luận bênh vực mình. Chị Duyên cũng chỉ muốn sự việc dừng lại ở đó là đẹp rồi chứ đừng bẻ câu chuyện đi sang hướng khác. Và ở bình luận đó chị nên đặt đúng ngữ cảnh là trong cái video đó chứ không nên đem đi cắt ghép ở hết chỗ này đến chỗ khác nói lại sai vấn đề. Chú hoàn toàn không có ý gì khác cả. Các bạn fan của anh Steven bênh anh cũng không sai, chị Duyên bênh mình cũng không sai. Người sai là người có tình đem 1 tình huống vốn dĩ dễ thương lại bị gắt ghép xuyên tạc vì 1 lí do nào đó".