Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!

Thời gian gần đây, bộ môn Pickleball đang trở thành một trào lưu cực thịnh tại Việt Nam. Không đứng ngoài xu hướng, hai nàng Hoa hậu hàng đầu showbiz là Kỳ Duyên và Hương Giang đã có màn "chào sân" đầy ấn tượng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Đặc biệt, người trực tiếp đứng lớp hướng dẫn cho hai nàng hậu chính là Lý Hoàng Nam – tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam. Dưới sự chỉ dẫn của anh, cả Kỳ Duyên và Hương Giang đều nhanh chóng nắm bắt các kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, di chuyển và thực hiện các cú đánh thuận tay.

Lý Hoàng Nam hướng dẫn cho Hương Giang và Kỳ Duyên

Ngay khi những hình ảnh trên sân tập được chia sẻ, người hâm mộ đã không khỏi xuýt xoa trước diện mạo của cả hai cô nàng.

Vốn nổi tiếng với hình thể săn chắc nhờ chăm tập luyện, Kỳ Duyên chọn trang phục trắng năng động, khoe trọn đôi chân dài và vẻ ngoài khỏe khoắn. Thần thái của Kỳ Duyên luôn toát lên sự mạnh mẽ và hiện đại.

Trong khi đó Hương Giang diện bộ đồ tập màu xám thanh lịch, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy sức sống. Hương Giang mang đến vẻ đẹp sắc sảo, nữ tính và luôn rạng rỡ ngay cả khi đang tập luyện đổ mồ hôi.

Nhan sắc cực đỉnh của Kỳ Duyên và Hương Giang trên sân pickleball

Cả hai tập trung với những cú đánh

Visual sáng phát sáng của hai nàng hậu

Kỳ Duyên khoe trọn vóc dáng nuột nà trong set đồ trắng

Hương Giang khỏe khoắc với áo dài tay và chân váy

Ảnh: FBNV