Hiện tượng hiếm trong y văn

Khoảnh khắc hiếm hoi vừa diễn ra tại Bệnh viện Thanh Nhàn, khi sản phụ Trần Ngọc Hà, mổ chủ động lần hai ở tuổi thai 38 tuần 5 ngày, hạ sinh bé trai nặng 3,4kg trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối .

Ngay khi được bác sĩ bế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình và cả các thầy thuốc.

Em bé sinh trong "bọc điều" -hiện tượng hiếm thấy.

Theo quan niệm dân gian, “ đẻ bọc điều ” là biểu tượng của may mắn và bình an, đứa trẻ sẽ thông minh và có thể trở thành vĩ nhân. Còn trong y văn, hiện tượng này gọi là “birth en caul”. Tỷ lệ xảy ra vô cùng hiếm, chỉ khoảng 1/80.000 đến 1/100.000 ca sinh, ngay cả những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng không mấy khi tận mắt chứng kiến.

Khi trẻ chào đời mà túi ối chưa vỡ, nước ối và màng ối tiếp tục bao bọc, giúp duy trì áp lực ổn định, bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm khuẩn và các sang chấn cơ học trong những giây phút chuyển dạ cuối cùng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trẻ đẻ “bọc điều” cũng là tình trạng nguy hiểm vì thai nhi sẽ có nguy cơ hít phải dịch trong túi ối dẫn tới tình trạng nghẹt thở hoặc gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến phổi. Nếu không nhanh chóng rạch túi ối kịp thời, thai nhi có thể bị suy hô hấp và thậm chí là tử vong, nhất là đối với những trường hợp sinh thường.

Nhưng theo BSNT Kiều Tiến Quyết, Phó khoa Phụ sản, việc sản phụ lựa chọn mổ chủ động lần 2 là quyết định đúng đắn và an toàn. Vì với những trường hợp từng sinh mổ, nếu để chuyển dạ tự nhiên, nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng có thể tăng cao. Do đó, mổ chủ động không chỉ bảo vệ tính mạng của mẹ, mà còn giúp hành trình chào đời của con an toàn hơn.

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp gây mê hồi sức đóng vai trò quan trọng, đảm bảo kiểm soát đau hiệu quả, theo dõi chặt chẽ huyết động và hô hấp, tạo điều kiện để ca mổ diễn ra nhẹ nhàng.

Mẹ tròn con vuông sau ca mổ.

Khoảnh khắc xúc động của ê-kíp

Chia sẻ với VietTimes chiều nay, 20/9, BSNT Kiều Tiến Quyết nói rằng việc chào đón một em bé ra đời trong “bọc điều” là một ấn tượng khá thú vị. Nhất là khi ca phẫu thuật thành công nhờ sự phối hợp ăn ý giữa các bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức và chăm sóc sơ sinh. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu cao nhất: bảo đảm sự an toàn và khỏe mạnh của cả mẹ lẫn con.

Từ góc độ chuyên môn, hiện tượng “đẻ bọc điều” cũng gợi nhắc về sự kỳ diệu của y học và sinh sản. Trong khi hầu hết ca sinh, túi ối thường vỡ ra trước hoặc trong quá trình lấy thai, thì việc túi ối còn nguyên vẹn đến phút cuối là minh chứng cho tính đa dạng, khó lường và thiêng liêng của sự sống. Điều này cũng khẳng định vai trò quan trọng của việc theo dõi thai kỳ, lựa chọn phương pháp sinh phù hợp và sự chuẩn bị chu đáo từ các cơ sở y tế.

Ca sinh đặc biệt tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã khép lại trong niềm vui trọn vẹn: mẹ tròn con vuông, bé yêu được bảo vệ trọn vẹn đến giây phút đầu đời, gia đình thêm tiếng cười hạnh phúc. Với đội ngũ y tế, đây là món quà quý giá, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục cống hiến và nâng niu từng sự sống mới.