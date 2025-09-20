Hoa hậu Ngọc Hân "đẻ bọc điều", rơi vào trường hợp cực kỳ hiếm: Điều thú vị về hiện tượng sinh nở được xem là điềm lành này

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân vừa chào đón con trai đầu lòng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày 28/8. Bé nặng 3 kg, được đặt tên thân mật ở nhà là Pi.

Ngọc Hân chia sẻ, cô dự sinh đúng dịp Quốc khánh 2/9 nhưng bất ngờ trở dạ sớm vài ngày. Trùng hợp, ngày bé Pi chào đời cũng đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam – lĩnh vực mà chồng cô công tác, khiến cả gia đình coi đây là “cái duyên đặc biệt”.

Một chi tiết hiếm gặp là bé Pi sinh ra trong tình trạng đẻ bọc điều – tức em bé vẫn nằm nguyên trong túi ối khi chào đời. Hiện tượng này chỉ xảy ra ở khoảng 1/80.000 ca sinh và trong dân gian được coi là điềm lành, mang lại may mắn, che chở cho đứa trẻ.

Ngay sau sinh, Ngọc Hân nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Cô được điều dưỡng hướng dẫn gọi sữa về sớm, cho con bú sữa non, đồng thời học cách mát-xa, cho bú đúng cách để hạn chế nguy cơ tắc sữa.

Đẻ bọc điều là gì?

Sinh bọc điều (hay còn gọi là đẻ bọc điều) là một hiện tượng hiếm gặp trong y khoa khi em bé chào đời nhưng vẫn nằm nguyên trong túi ối (màng ối chưa bị vỡ). Thông thường, khi chuyển dạ, túi ối sẽ vỡ ra để em bé đi qua ống sinh. Nhưng ở trường hợp đặc biệt này, toàn bộ thai nhi và túi ối còn nguyên vẹn được đưa ra ngoài. Sau đó, bác sĩ sẽ rạch màng ối để bé có thể thở.

Hình ảnh từ 1 ca mổ bọc điều được bác sĩ Đặng Tiến Long và ê kíp của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện trước đây.

Tỷ lệ xảy ra: khoảng 1/80.000 ca sinh, nên được coi là vô cùng hiếm.

Về mặt y khoa: Đây là hiện tượng tự nhiên, không gây nguy hiểm nếu được bác sĩ xử lý kịp thời. Bé vẫn an toàn vì trong túi ối có nước ối nuôi dưỡng.



Trong dân gian: Sinh bọc điều được xem là điềm lành , báo hiệu đứa trẻ có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn và được che chở trong cuộc đời.

Nhiều người tin rằng em bé sinh bọc điều sẽ có số mệnh đặc biệt, dễ thành công và gặp thuận lợi trong cuộc sống.