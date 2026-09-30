KTX có nhà vệ sinh riêng, nhìn xong chỉ biết: Ủa?

Có nhà vệ sinh riêng trong phòng ký túc xá vốn là điều nhiều sinh viên mong muốn. Bởi nó đồng nghĩa với việc bạn không phải dùng chung với cả tầng, không phải xếp hàng vào giờ cao điểm, lại có thêm không gian riêng tư.

Thế nhưng một sinh viên đại học ở Trung Quốc mới đây khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhà vệ sinh trong phòng mình. Nhìn qua, khu vực này đúng là được bố trí riêng, có vách ngăn, có bình nóng lạnh và nằm ngay trong phòng ký túc xá (KTX). Nhưng phàm ở đời, cái gì hoàn hảo quá kiểu gì cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Và vấn đề của chiếc WC trong KTX này nằm ở phần bên dưới vách ngăn.

Nhà vệ sỉnh riêng trong phòng thiệt đó, nhưng mà sao trông nó lạ lắm...

Theo hình ảnh được chia sẻ, khu vực vệ sinh được quây bằng những tấm vách màu trắng đục nhưng phần chân lại để hở khá rộng. Khi một người ngồi xuống, vách ngăn có thể che phần thân trên nhưng gần như không đảm bảo sự riêng tư ở phần dưới. Nói cách khác, nhà vệ sinh được ngăn ra nhưng lại khiến người dùng không khỏi đặt câu hỏi: "Đây thực sự là nhà vệ sinh riêng sao?".

Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Không ít người đùa rằng thiết kế này đúng kiểu "chỗ cần che thì không che, chỗ không cần che lại che rất kỹ". Có người còn ví von rằng đây là một kiểu "nhà vệ sinh độc lập" chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Một số bình luận cho rằng nếu đã bố trí nhà vệ sinh trong phòng thì việc đầu tiên cần đảm bảo phải là sự riêng tư. Không cần quá rộng hay hiện đại, nhưng ít nhất người sử dụng phải cảm thấy thoải mái khi đóng cửa và đi vệ sinh. "Độc lập thì có độc lập, nhưng độc lập kiểu này ai dám dùng?", một người chua chát viết.

Ký túc xá không cần quá đẹp nhưng phải ưu tiên sự tiện lợi của sinh viên

Với sinh viên, ký túc xá là nơi gắn với phần lớn sinh hoạt hàng ngày trong suốt những năm đại học. Vì vậy, điều họ cần không chỉ là một căn phòng sạch sẽ hay có đầy đủ nội thất, mà còn là hệ thống cơ sở vật chất thực sự thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt.

Từ giường ngủ, bàn học, tủ đồ, ổ điện đến nhà vệ sinh, khu tắm, chỗ giặt phơi hay không gian sinh hoạt chung, mỗi chi tiết đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của sinh viên. Những bất tiện nhỏ nếu lặp lại mỗi ngày cũng dễ trở thành vấn đề lớn sau một thời gian dài.

Ký túc xá cũng không nhất thiết phải được đầu tư quá hiện đại hay có thiết kế cầu kỳ. Quan trọng hơn là các hạng mục được bố trí hợp lý, dễ sử dụng, đảm bảo vệ sinh, an toàn và có đủ không gian riêng tư cần thiết. Cơ sở vật chất tốt không nằm ở việc nhìn đẹp đến đâu, mà ở chỗ sinh viên có thể sống và học tập thoải mái đến mức nào.

Theo Sohu