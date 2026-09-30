Nếu một đứa trẻ thể hiện 3 kiểu tư duy này, cuộc sống tương lai dễ gặp nhiều khó khăn!

Sự mong manh, yếu đuối của một đứa trẻ không đơn thuần xuất phát từ học lực hay tính ham chơi. Nguồn cơn sâu xa bắt đầu từ 3 tâm lý ngấm ngầm định hình: sợ gian khổ, sợ thất bại và sợ cô độc. Nếu không kịp thời điều chỉnh, những rào cản này sẽ dần bào mòn lòng dũng cảm khi con bước vào đời thực.





1. Sợ gian khổ: Hệ lụy từ thói quen được làm thay mọi việc





Bản chất của việc chọn “đường tắt” hay ỷ lại là trốn tránh những vất vả tất yếu. Dù mang lại sự thoải mái nhất thời, nó lại khiến con người trở nên yếu ớt về lâu dài. Khi biến cố ập đến, những đứa trẻ quen sống trong sự sắp đặt sẵn sẽ là người gục ngã đầu tiên.





Thực tế cho thấy, nhiều học sinh dù đã bước vào cấp hai nhưng từ việc soạn sách vở, gấp quần áo cho đến rót nước mang đi học vẫn do người lớn làm thay. Khi tham gia các chuyến dã ngoại hay hoạt động rèn luyện thể lực, chỉ đi được một đoạn ngắn là trẻ đã than mệt, kêu nắng, nằng nặc đòi người nhà đến đón về. Ở nhà, không ít em từ chối mọi công việc vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp không gian riêng.





Xót con phải vất vả, nhiều bậc cha mẹ tự ôm đồm mọi việc. Lâu dần, trẻ hình thành suy nghĩ mặc định: việc khó không phải của mình, ắt sẽ có người đứng ra giải quyết thay. Đời người không có con đường nào bằng phẳng tuyệt đối; đi học có áp lực bài vở, đi làm có gánh nặng mưu sinh. Lúc nhỏ không chịu nếm trải một chút gian lao, lớn lên con sẽ rất dễ suy sụp trước những biến động nhỏ nhất.





Giải pháp can thiệp:





Trao trả trách nhiệm: Để trẻ tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân, tự dọn phòng và chịu trách nhiệm khi mắc sai sót, thay vì người lớn lập tức đứng ra giải quyết hộ.





Không biệt đãi: Tránh biến con thành “trung tâm vũ trụ” bằng cách dành riêng những phần ngon nhất hay việc nhẹ nhất. Cả gia đình cùng san sẻ việc nhà để trẻ hiểu lao động là phần tất yếu của cuộc sống.





Làm quen với lao động từ sớm: Hướng dẫn con tham gia việc nhà vào dịp cuối tuần để con hiểu được giá trị của sự nỗ lực trước khi đón nhận thành quả.





Ảnh minh họa

2. Sợ thất bại: Áp lực tâm lý từ việc “không chịu nổi cảm giác thua cuộc”





Nghịch cảnh vốn là bài học bắt buộc trong đời sống; không ai có thể bước đi trên con đường luôn xuôi buồm thuận gió. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc tuyệt đối lại có sức đề kháng tinh thần rất yếu: chơi cờ thua là khóc lóc giận dỗi, bài kiểm tra điểm kém là ủ rũ, làm đồ thủ công hỏng là phá bỏ rồi từ chối tiếp tục. Thậm chí, việc gì có nguy cơ thất bại, trẻ đều né tránh thử sức.





Nguyên nhân thường bắt nguồn từ việc người lớn chỉ mải khen ngợi trí thông minh, thành tích trước mắt mà quên dạy con cách nhìn nhận thất bại. Không ít gia đình dọn sẵn đường cho con: đi thi đấu thì tìm cách để con thắng, làm sai thì người lớn vội vã đỡ lời để con không phải chịu cảm giác hụt hẫng. Tâm lý chỉ chấp nhận chiến thắng khiến trẻ khi lớn lên, chỉ cần một lời phê bình hay trở ngại nhỏ ngoài xã hội cũng đủ đẩy bản thân vào trạng thái tự ti, buông xuôi và trốn chạy.





Giải pháp can thiệp:





Khen ngợi nỗ lực thay vì tố chất: Thay vì nói “Con thông minh lắm, cái gì cũng giỏi nhất”, hãy ghi nhận: “Lần này con rất kiên trì và nghiêm túc, đó là điều đáng quý.”





Bình thường hóa việc mắc sai lầm: Người lớn có thể cởi mở chia sẻ về những lần thất bại của chính mình trong quá khứ. Cho trẻ hiểu làm sai không đồng nghĩa với vô dụng; điều cốt lõi là nhận diện vấn đề và tìm cách cải thiện.





Thiết lập thử thách vừa sức: Đưa ra các mục tiêu đòi hỏi trẻ phải nỗ lực vượt khó mới hoàn thành, đồng hành để con trải nghiệm trọn vẹn hành trình từ vấp váp đến khi làm tốt.





3. Sợ cô độc: Đánh mất năng lực đối diện với chính mình





Khoảng lặng một mình là không gian thiết yếu để tâm hồn phát triển chiều sâu. Thế nhưng, nhiều trẻ em hiện nay gần như không thể ngồi yên với chính mình. Cứ rảnh rỗi là phải lướt video ngắn, chơi game; nếu không có màn hình điện tử, các em lập tức bồn chồn và than thở buồn chán. Học bài phải mở nhạc, rời tay là tìm điện thoại, ngồi đọc sách chưa đầy mười phút đã mất tập trung.





Việc quen được “nuông chiều” cảm xúc bằng những kích thích ngắn hạn từ mạng xã hội khiến trẻ đánh mất năng lực tự đối thoại nội tâm. Chỉ khi ở trong khoảng lặng, con người mới học được cách tư duy độc lập và xử lý cảm xúc. Nếu mọi khoảng trống thời gian đều bị lấp đầy bởi các kích thích giác quan tức thì, khả năng tập trung, trí tưởng tượng và sức mạnh nội tại của trẻ sẽ dần teo tóp.





Giải pháp can thiệp:





Tạo những khoảng lặng tự nhiên: Không nên xếp kín thời gian biểu bằng lịch học dày đặc. Hãy để trẻ có những khoảng thời gian thảnh thơi, tự do suy ngẫm và tự sắp xếp sự rảnh rỗi mà không cần thiết bị công nghệ dỗ dành.





Nuôi dưỡng sở thích có chiều sâu: Hướng con đến việc đọc sách, chăm sóc cây cối hay vận động ngoài thiên nhiên nhằm rèn luyện niềm vui từ việc “trì hoãn sự thỏa mãn”, thay vì phụ thuộc vào cảm giác hưng phấn nhất thời.





Giảm giải trí thụ động, tăng sáng tạo chủ động: Tiết chế thời gian xem màn hình; khuyến khích con tham gia các hoạt động cần tư duy và thao tác thực tế như vẽ tranh, lắp ráp mô hình hay viết lách để tự tạo ra niềm vui cho bản thân.





Tình yêu thương lớn nhất của các bậc phụ huynh không phải là dọn sạch mọi chông gai trên lộ trình của con, mà là trang bị cho con bản lĩnh đủ vững để tự tin bước tiếp. Buông tay đúng lúc để con nếm trải chút nhọc nhằn, đối diện với vài lần vấp ngã và học cách tĩnh tại trước sự cô đơn chính là hành trang giá trị nhất để một đứa trẻ trưởng thành thực sự.