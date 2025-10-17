Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên tự mua nội thất hay thuê thiết kế, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc

Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông Lương Khang (45 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Baidu.

Tôi mua căn hộ đầu tiên của mình vào năm 2010. Khi đó, mọi thứ với tôi đều mới mẻ, từ thủ tục mua bán cho đến việc chọn từng món nội thất nhỏ. Sau 15 năm chuyển qua 3 căn hộ khác nhau, tôi nhận ra: Việc tự mua nội thất hay thuê thiết kế nội thất không đơn giản là câu chuyện về tiền bạc. Đó còn trải nghiệm sống.

Những năm đầu “tự mua cho rẻ” và cái giá phải trả

Ở căn hộ đầu tiên, tôi được bàn giao nhà thô. Khi đó, tôi nghĩ đơn giản chỉ cần sơn tường, mua vài món đồ nội thất là xong. Tôi tự tay tìm mua sofa, tủ bếp, giường ngủ… tất cả đều theo tiêu chí “đẹp và rẻ”. Ban đầu, tôi thấy mình khá giỏi, vừa tiết kiệm được một khoản, vừa tạo ra không gian theo ý thích.

Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi mới nhận ra hàng loạt vấn đề. Phòng khách bày biện thiếu sự liên kết. Tủ bếp quá cao so với chiều cao của tôi. Bàn ăn không khớp màu sàn. Đèn chiếu sáng không phù hợp, tạo cảm giác phòng ngủ trông chật chội hơn. Tất cả những thứ đó không phải là “sai lầm lớn”. Song chúng khiến tôi thấy mệt mỏi mỗi ngày.

Càng trải nghiệm, tôi càng hiểu ra rằng nội thất không chỉ để đẹp mà còn là công cụ để tối ưu hóa cuộc sống. Một chiếc tủ có thể tiết kiệm hàng giờ dọn dẹp. Một chiếc ghế phù hợp có thể giúp lưng đỡ mỏi sau ngày làm việc. Với những điều đó, người không có chuyên môn khó mà tính toán hết được.

Khi tôi thử thuê thiết kế chuyên nghiệp

Sau vài năm, tôi chuyển sang căn hộ thứ hai. Lần này, tôi quyết định thuê một công ty thiết kế trọn gói. Ban đầu, tôi cũng lo ngại chi phí, vì giá thiết kế và thi công cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả vượt xa mong đợi.

Không gian được bố trí khoa học, ánh sáng và màu sắc hài hòa, từng chi tiết nhỏ đều có lý do tồn tại. Nhờ thiết kế hợp lý, căn hộ 70m² của tôi trông rộng rãi và gọn gàng hơn hẳn. Tôi cũng học được cách sắp xếp đồ theo công năng, thay vì “chỗ nào trống thì đặt vào”.

Quan trọng hơn, một nhà thiết kế giỏi không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp người ở hiểu chính mình. Họ đặt câu hỏi với gia chủ như: Có thói quen nấu ăn không, có đọc sách vào buổi tối không, thích ngồi ghế hay sofa… Từ những chi tiết tưởng nhỏ đó, họ tạo ra không gian phù hợp với lối sống của chủ nhà.

Khi nào nên tự làm, khi nào nên thuê thiết kế

Sau những trải nghiệm của bản thân, tôi rút ra quy tắc rất rõ ràng. Nếu sở hữu căn hộ nhỏ (dưới 50 m²) và bản thân đã có sẵn gu thẩm mỹ, bạn có thể tự sắm nội thất, miễn sao thống nhất về tông màu và phong cách. Tuy nhiên, hãy đầu tư cho phần ánh sáng, tủ bếp và bố cục phòng ngủ. Vì đây là những khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.

Nếu căn hộ lớn hoặc nhà mới hoàn toàn, bạn nên thuê thiết kế. Việc này sẽ giúp gia chủ tránh được những sai lầm phải trả bằng tiền sau này. Một bản thiết kế tốt sẽ giúp bạn tận dụng tối đa diện tích, chọn vật liệu bền, hạn chế sửa chữa trong nhiều năm.

Giờ đây, trong căn hộ thứ ba, tôi thấy việc đầu tư cho thiết kế là quyết định đúng đắn nhất. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian nuôi dưỡng cảm xúc. Mỗi góc nhỏ đều phản ánh tính cách và nếp sống của tôi.

Đinh Anh (Theo Baidu)