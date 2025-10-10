Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên mua nhà có ban công phòng ngủ hay ban công phòng khách, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Hơn 15 năm qua, ông Thương (45 tuổi, Trung Quốc) đã ở qua ba căn hộ chung cư khác nhau. Khi mới kết hôn, ông và bà xã sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ. Sau khi tích lũy được khoản tiền, cộng thêm có con nhỏ, hai người chuyển lên căn hộ hai phòng ngủ. Chỉ sau 5 năm, ông Thương cùng vợ dọn đến căn hộ rộng rãi hơn ở Triều Dương.

Ông thừa nhận mỗi lần đổi nhà là một lần rút kinh nghiệm. Một điều ông đặc biệt nhận ra sau chừng ấy năm đó là: ban công - chi tiết tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến cả trải nghiệm sống lẫn giá trị căn hộ.

Ban công phòng khách – nơi “khoe mặt tiền” và đón sinh khí

Căn hộ đầu tiên của vợ chồng ông Thương nằm ở tầng 7 trong một khu nhà cũ. Ban công gắn liền với phòng khách, hướng nam, rộng khoảng 5 mét vuông. Khi mới mua, tôi chỉ thấy đơn giản rằng có nơi phơi đồ, trồng vài chậu cây. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi nhận ra giá trị thực của nó.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm, cả phòng khách bừng sáng. Mùa đông, tôi có thể ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn ra khoảng trời xa mà không cần ra ngoài. Mùa hè, gió mát thổi vào khiến căn phòng luôn thông thoáng, giảm hẳn cảm giác ngột ngạt.

Khi bạn bè đến chơi, ban công ấy cũng trở thành “góc check-in” yêu thích. Không gian rộng, thoáng, giúp căn hộ nhỏ trông như “mở rộng” thêm vài mét vuông. Sau 5 năm ở, tôi rao bán để mua nhà mới. Chính phần ban công này giúp căn hộ được nhiều người hỏi mua. Một cặp vợ chồng trẻ nói thẳng: “Nhìn ban công phòng khách là thấy sáng sủa, ở chắc dễ chịu”.

Ban công phòng ngủ – riêng tư nhưng dễ “thừa thãi”

Ở lần chuyển nhà thứ 2, tôi mua căn hộ có hai ban công: một nối với phòng khách, một thuộc phòng ngủ chính. Lúc đó tôi nghĩ có thêm ban công càng tiện, có thể phơi đồ riêng, đặt ghế đọc sách hoặc trồng cây nhỏ. Thực tế, mọi chuyện lại hoàn toàn khác

Phòng ngủ vốn cần yên tĩnh, ít bụi, nên tôi hiếm khi mở cửa ban công. Mùa đông, gió lùa lạnh; mùa hè, muỗi bay vào. Cả năm, ban công ấy dần biến thành nơi để thùng carton, rồi đủ thứ đồ linh tinh. Mỗi lần dọn dẹp là tôi lại tự hỏi: “Có cần thiết phải có ban công ở đây không?”

Sau này khi bán nhà, nhiều người xem cũng nhận xét: “Ban công phòng ngủ làm diện tích bị chia nhỏ, không dùng đến thì phí”. Dù căn hộ vẫn bán được, nhưng giá không cao như tôi mong muốn. Nguyên nhân một phần vì thiết kế hai ban công không thật sự hợp lý.

Ảnh minh hoạ

Chọn ban công đúng, sống sướng và dễ bán

Sau hai lần mua bán, tôi rút ra bài học: Ban công gắn liền với phòng khách thường là lựa chọn “đáng tiền” nhất.

Thứ nhất, phòng khách là trung tâm sinh hoạt của cả nhà. Ban công ở đây không chỉ đón sáng, gió, mà còn giúp luân chuyển không khí tốt hơn, tạo cảm giác rộng và thoáng.

Thứ hai, về phong thủy, hướng mở chính nên đặt ở khu sinh hoạt chung, nơi có “dòng năng lượng lưu thông”, giúp ngôi nhà ấm cúng và vượng khí.

Thứ ba, khi bán nhà, người mua luôn chú ý đến “cảm giác đầu tiên” như bước vào phòng khách sáng sủa, nhìn ra ban công nhiều ánh sáng tự nhiên. Khi đó, họ dễ có thiện cảm và ra quyết định nhanh hơn.

Giờ đây, ở căn hộ thứ ba, tôi chỉ chọn một ban công duy nhất nối liền phòng khách, hướng nam. Ánh sáng đủ, gió lưu thông, tầm nhìn mở. Mỗi sáng, tôi đứng ở đó hít một hơi thật sâu, cảm nhận không gian sống dễ chịu và trong lành.

15 năm sống chung cư dạy tôi rằng: ban công không chỉ là chi tiết kiến trúc, mà là phần “hồn” của căn hộ. Chọn đúng vị trí ban công, bạn không chỉ sống sướng hơn mỗi ngày. Khi cần bán, căn nhà ấy cũng sẽ tự nói lên giá trị của mình.