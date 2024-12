Vào tối ngày 24/12, một sự việc đau lòng đã xảy ra trên tuyến tàu cao tốc Paris - Lyon (Pháp) khi người lái tàu bất ngờ nhảy xuống đường ray, tự kết liễu đời mình. Thi thể ông đã được tìm thấy ngay sau đó.

Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ 400 hành khách trên chuyến tàu vẫn an toàn. Bí mật nằm ở hệ thống an toàn Vacma, được thiết kế để đảm bảo an toàn trong những tình huống khẩn cấp. Hệ thống an ninh Vacma có nghĩa là 'Chế độ chờ tự động" với điều khiển giữ, được sử dụng để kiểm tra xem người lái tàu có kiểm soát được tàu hay không.

Hệ thống Vacma yêu cầu người lái tàu phải thao tác cần gạt hoặc bàn đạp 30 giây một lần. Nếu không thực hiện, còi báo động sẽ vang lên sau 5 giây. Nếu sau 3 giây tiếp theo vẫn không có phản hồi từ người lái, hệ thống sẽ tự động phanh khẩn cấp. Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) đã xác nhận trong một thông báo rằng hệ thống an toàn Vacma đã hoạt động chính xác như thiết kế, tự động ngắt động cơ và kích hoạt phanh khẩn cấp.

Ảnh minh họa

Sự việc này đã gây ra sự hỗn loạn cho hệ thống đường sắt Pháp, ảnh hưởng đến khoảng 3.000 hành khách với thời gian chậm trễ lên tới 5 giờ. Ngoài ra, SNCF cho biết khi một đoàn tàu dừng lại, một tín hiệu cảnh báo khác sẽ được kích hoạt. Tín hiệu này thông báo cho các nhân viên vận hành về vị trí của đoàn tàu đã dừng, ngăn ngừa nguy cơ va chạm với các đoàn tàu khác. Rất may mắn, nhờ hệ thống Vacma, thảm kịch đã được ngăn chặn và 400 hành khách trên tàu cao tốc Paris - Lyon đã thoát nạn trong gang tấc.

Nguồn: Connexion France