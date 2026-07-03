Nhà chức trách bang Ohio (Mỹ) ngày 1/7 cho biết, đã giải cứu 16 trẻ em thuộc cùng một gia đình khỏi ngôi nhà xuống cấp tại làng Hamden, hạt Vinton, sau khi phát hiện các em sống trong điều kiện hết sức tồi tệ, gần như bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

16 đứa trẻ có độ tuổi từ 18 tháng đến 18 tuổi, gồm cả bé trai và bé gái. Nhiều em có dấu hiệu chậm phát triển nghiêm trọng. Một số em mất khả năng ngôn ngữ, không thể giao tiếp bằng lời nói, trong khi một thiếu nữ 18 tuổi bị khuyết tật phát triển thậm chí không thể viết được tên của mình.

Bên trong ngôi nhà nhốt 16 đứa trẻ tại Mỹ

Tất cả bị nhốt chung trong một căn phòng rộng khoảng 13 m2 xung quanh đầy chất thải con người. Các em bị cô lập khỏi xã hội trong nhiều năm và không được đến trường.

Biện lý hạt Vinton William Archer cho biết cha mẹ và ông bà của những trẻ em này bị cáo buộc 16 tội danh nghiêm trọng về hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em, vì sự việc liên quan đến "thương tích nghiêm trọng về thể chất". Ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là một vụ buôn bán người mà là "tình trạng nội bộ gia đình".

"Gia súc còn được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hơn những đứa trẻ này", Cảnh sát trưởng hạt Vinton Ryan Cain phát biểu trong họp báo, mô tả môi trường đầy vi khuẩn và phân người. "Đó thực sự là một cảnh tượng kinh khủng".

Theo giới chức, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc khi thực hiện lệnh khám xét phục vụ một cuộc điều tra khác không liên quan. Ban đầu, các điều tra viên không hề biết trong ngôi nhà có tới 16 trẻ em sinh sống.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng chưởng lý bang Ohio Dave Yost cho biết những gì lực lượng chức năng chứng kiến là "một trong những hiện trường kinh hoàng nhất" mà ông từng thấy. Ông nói: "Đây là kiểu vụ việc mà người ta hiếm khi nghĩ sẽ xảy ra tại nước Mỹ".

Nhà chức trách không công bố cụ thể các em bị kiểm soát bằng hình thức nào, song khẳng định không phát hiện lồng sắt hay chuồng nhốt trong ngôi nhà.

4 nghi phạm bị bắt chính là bố mẹ và ông bà của những đứa trẻ

Các điều tra viên cũng cho biết ngôi nhà nằm ở vị trí khá biệt lập, cạnh một tuyến đường sắt, cách xa các hộ dân khác bởi nhiều cây cối và bụi rậm. Bên trong nhà, cửa luôn mở nhưng ngập rác thải. Ngoài sân chất đầy lốp xe cũ, xe đạp hỏng, ghế trẻ em và nhiều vật dụng sinh hoạt bị bỏ đi.

7 trong số các nạn nhân đã được chuyển đến các bệnh viện ở Columbus và hai em được trực thăng đưa đến các trung tâm cấp cứu chấn thương cấp độ một. Tổng chưởng lý bang Ohio Andy Wilson, cho biết một đứa trẻ ở trong tình trạng nguy kịch hôm 30/6 và đã phải đặt ống nội khí quản.

"Các cháu gần giống như những động vật hoang dã", ông nói. "Thật kinh khủng". Và cho biết thêm rằng gần 24 giờ sau vẫn "không thể loại bỏ được mùi hôi thối bám trên người".

Liên quan vụ việc, 4 người trong vụ việc gồm Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders và Elizabeth Siders đã ra hầu tòa hôm 1/7 và không nhận tội. Mức tiền bảo lãnh được ấn định cho mỗi người là 300.000 USD.

Theo các nhà điều tra, gia đình này đã di chuyển quanh khu vực phía nam bang Ohio suốt 20 năm qua. Họ dường như đã né tránh việc lập hồ sơ y tế cũng như hồ sơ chính phủ, không đăng ký cho con cái đi học.

"Họ khá thành thục trong việc giữ các cháu ngoài tầm mắt của mọi người và tránh khỏi sự chú ý của các nhà điều tra", ông Wilson nói, cho hay dường như không người ngoài nào biết đến sự tồn tại của những đứa trẻ.

Hàng xóm tại làng Hamden, nơi có dân số chưa đầy 1.000 người và cách Columbus khoảng 129 km về phía đông nam, đã sốc khi nghe tin có trẻ em sống trong ngôi nhà đó.

Ông Joseph Stewart, 60 tuổi, cho biết "không nhìn thấy đứa trẻ nào" kể từ khi gia đình này dọn đến. "Thật đau lòng", ông nói. Ông đã sống tại khu này 6 năm và mô tả đây là "nơi yên tĩnh".

Một người hàng xóm khác, Petey Angels, 64 tuổi, bàng hoàng trước sự việc và cũng cho biết chưa bao giờ nhìn thấy trẻ em ở gần ngôi nhà. "Bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả", ông Angels nói về Hamden. "Đó là điều bạn sẽ không bao giờ ngờ tới ở ngôi làng này".

Biện lý Archer cho biết bang đang tìm cách giành quyền nuôi dưỡng tạm thời đối với 16 trẻ em này. "Công lý sẽ được thực thi cho các cháu", ông Wilson khẳng định.

Theo truyền thông Mỹ, vụ việc gợi nhớ đến vụ án gây chấn động xảy ra tại bang California năm 2018, khi cặp vợ chồng David và Louise Turpin bị phát hiện giam giữ, bỏ đói và ngược đãi 13 người con trong nhiều năm. Hai bị cáo sau đó nhận tội tra tấn và ngược đãi trẻ em, đồng thời bị tuyên án tù chung thân với khả năng được xem xét ân xá sau 25 năm.

Giới chức bang Ohio cho biết cuộc điều tra đối với vụ việc tại hạt Vinton vẫn đang được mở rộng nhằm làm rõ quá trình chăm sóc, điều kiện sinh hoạt của các trẻ em cũng như xác định liệu còn có hành vi vi phạm pháp luật nào khác liên quan đến các thành viên trong gia đình.