Các bà mẹ biểu tình bên ngoài tòa thị chính Paris, phản đối tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trong trường học (Ảnh: AFP/Getty Images)

Các vụ bê bối xâm hại trẻ em đang gây chấn động nước Pháp, buộc cảnh sát Paris phải điều tra hơn 100 cáo buộc ngược đãi, bạo lực thể chất, xâm hại tình dục và cưỡng hiếp trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học công lập và cơ sở trông trẻ.

Công tố viên hàng đầu Paris - ông Laure Beccuau cho biết các cuộc điều tra đang diễn ra tại 84 trường mầm non, khoảng 20 trường tiểu học và khoảng 10 cơ sở trông trẻ. Một số luật sư cho biết các vụ việc bị cáo buộc liên quan trẻ em mới 3 và 4 tuổi.

Các cáo buộc nhằm vào nhóm nhân viên giám sát học đường - những người phụ trách trẻ trong giờ ăn trưa, giờ nghỉ, giờ ngủ và các hoạt động sau giờ học. Nhóm này có thể tiếp xúc với trẻ nhiều hơn giáo viên, nhưng không do trường học hay Bộ Giáo dục trực tiếp tuyển dụng, mà thường do tòa thị chính hoặc chính quyền địa phương tuyển, trong đó nhiều trường hợp thiếu đào tạo hoặc bằng cấp chuyên môn.

Bà Barka Zerouali, đồng sáng lập nhóm #MeTooEcole, phát biểu trước tòa thị chính Paris. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Theo các nhóm phụ huynh, họ đã mất nhiều năm đấu tranh để các cáo buộc được xem xét nghiêm túc. Những khiếu nại được ghi nhận trên khắp nước Pháp bao gồm trẻ bị la hét, xô đẩy, kéo tóc, không cho ăn, ép ăn đến mức nôn, hoặc bị xâm hại tình dục...

Luật sư Florian Lastelle, đại diện cho 3 gia đình ở Paris đã nộp đơn tố cáo, gọi đây là "bê bối lớn”. Ông cho rằng hệ thống trường công lập vốn là niềm tự hào của Pháp, nhưng hiện không thể khẳng định việc dịch vụ công bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Tân Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire đã công bố kế hoạch trị giá 20 triệu Euro nhằm xử lý những “trục trặc lớn” trong hệ thống nhân viên giám sát học đường của thành phố. Từ tháng 1 đến tháng 4, chính quyền Paris đã đình chỉ 78 nhân viên giám sát, trong đó có 31 người bị nghi xâm hại tình dục.

Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire công bố kế hoạch xử lý các bất cập trong hệ thống giám sát học đường của thành phố. (Ảnh: AP)

Ông Grégoire, người từng tiết lộ bản thân bị một nhân viên giám sát học đường xâm hại khi còn nhỏ, cũng lập một hội đồng công dân để thảo luận về vai trò của lực lượng này. Hội đồng dự kiến báo cáo lại trong tháng 6.

Nhóm phụ huynh SOS Périscolaire cho rằng vụ việc không chỉ giới hạn ở Paris mà mang tính toàn quốc. Một đại diện nhóm #MeTooEcole ở phía Đông Paris cho rằng xã hội Pháp đang nhận ra trường học không phải lúc nào cũng là nơi an toàn như nhiều người từng nghĩ.