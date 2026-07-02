Nhói lòng hình ảnh cuối cùng của nàng hậu 23 tuổi vừa qua đời bên bạn trai

Tối 1/7, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về sự ra đi đầy thương tâm của Skarlent Rodríguez, người đẹp đăng quang Miss Grand Orlando 2025. Cô và bạn trai đã không qua khỏi sau trận động đất kép kinh hoàng xảy ra tại Venezuela hôm 24/6. Người đẹp bạc mệnh trút hơi thở cuối cùng khi mới 23 tuổi, để lại nỗi đau xót cho gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Trước sự ra đi quá đột ngột của Skarlent Rodríguez và bạn trai, tờ Yahoo đã đưa tin về bài đăng cuối cùng của nàng hậu trên trang cá nhân. Được biết, cố nghệ sĩ đã dừng cập nhật Instagram cá nhân từ ngày 22/5. Ở bài đăng cuối, Skarlent Rodríguez có tâm trạng rất vui vẻ, tươi sáng và miệt mài làm việc. Ở phần bình luận, bạn trai còn vào khen ngợi, tung hô nhan sắc Skarlent Rodríguez hết lời. Nhìn hình ảnh xinh đẹp, yêu đời và tình cảm ngọt ngào của Skarlent Rodríguez và nửa kia, cư dân mạng không khỏi tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của họ.

Hình ảnh cuối cùng của Skarlent Rodríguez trên trang cá nhân. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật của cô trước khi qua đời, công chúng không khỏi tiếc thương. Ảnh: Instagram.

Skarlent Rodríguez và bạn trai tử vong trong thảm họa động đất. Ảnh: Instagram.

Theo tờ Pep, sau 2 trận động đất kép ở Venezuela vào ngày 24/6, ước tính có 2.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa này, và nhiều người vẫn còn mất tích. Trải qua nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 29/6, lực lượng cứu hộ mới phát hiện thi thể của Skarlent Rodríguez và bạn trai trong đống đổ nát của căn hộ nơi cả hai sinh sống tại khu vực Catia La Mar, bang La Guaira, Venezuela. Một người thân cận tiết lộ khoảnh khắc khiến nhiều người nghẹn ngào: "Cả hai được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời. Họ nằm cạnh nhau, vẫn ở bên nhau cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời". Sau biến cố tang thương, gia đình của Skarlent và bạn trai đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những người đã chia sẻ thông tin, hỗ trợ công tác tìm kiếm trong suốt nhiều ngày qua, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các lực lượng cứu hộ đã không ngừng nỗ lực.

Nguồn tin thân cận nghẹn ngào cho biết thi thể của nàng hậu và bạn trai được tìm thấy nằm cạnh nhau. Ảnh: Instagram.

Trong ngày 1/7, tổ chức Miss Grand Florida vừa đăng bài tưởng nhớ nàng hậu 10X: “Tôn vinh những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cô ấy đã có cùng với chúng tôi trong hành trình ở Miss Grand Orlando 2025. Cô ấy sẽ mãi là 1 phần đáng trân trọng trong đại gia đình Miss Grand của chúng ta. Skarlent Rodríguez là hiện thân của sự thanh lịch, lòng tốt, sức mạnh và sự duyên dáng. Nụ cười rạng rỡ, tinh thần cao đẹp và lối sống tích cực của cô ấy đã chạm đến trái tim của mọi người. Skarlent sẽ luôn được nhớ đến không chỉ nhờ nhan sắc và những thành tựu của mình mà còn vì cách cô ấy luôn giúp đỡ người khác. Di sản mà cô ấy để lại sẽ tiếp tục sống mãi trong trái tim của giám khảo, giám đốc và tất cả thành viên trong gia đình Miss Grand Florida”.

Cái chết đột ngột của Skarlent Rodríguez đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Yahoo