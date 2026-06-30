Hoa hậu vội ly hôn đại gia hơn 16 tuổi sau khi được tặng biệt thự siêu xe 100 tỷ, cho 900 triệu tiền tiêu vặt

Cuộc hôn nhân của Hoa hậu Hàn Quốc Lim Jiyeon từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng xứ kim chi. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn với đại gia người Nhật hơn mình tận 16 tuổi, khiến netizen vô cùng kinh ngạc.

Lim Jiyeon từng dành cho ông xã vô số lời tung hô “có cánh”: “Ngoại hình anh ấy trông rất trẻ so với tuổi thật, nên tôi không cảm nhận rõ được khoảng cách thế hệ. Có lẽ vì mất cha từ sớm nên tôi bị thu hút bởi sự bản lĩnh, phong thái lãnh đạo của anh ấy. Tôi quyết định kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới tại Nhật Bản”.

Sau khi kết hôn, cô được ông xã cho 50 triệu won (gần 900 triệu đồng) tiền tiêu vặt mỗi tháng. Ngay sinh nhật đầu tiên, chồng đại gia mua tặng Lim Jiyeon 1 chiếc xe sang nhập khẩu. Tới sinh nhật thứ 2, cô được ông xã tặng hẳn 1 tòa nhà 6 tỷ won (102 tỷ đồng).

Sống sung sướng trong nhung lụa nhưng cuối cùng nàng hậu xứ Hàn lại vội vã ly hôn sau 5 năm kết hôn với đại gia.

Khi ấy, 1 số khán giả còn đặt ra nghi vấn Lim Jiyeon tham tiền, vốn cưới đại gia đáng tuổi chú không phải dựa trên tình yêu mà chủ yếu muốn nhắm đến khối tài sản kếch xù của đàng trai.

Cuộc hôn nhân của Lim Jiyeon và đại gia hơn 16 tuổi đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Phải tới gần đây trong lần làm khách mời trên chương trình Dongchimi (đài MBN), Lim Jiyeon mới chính thức giải thích về nguyên nhân khiến cô quyết ly hôn đại gia Nhật Bản. Theo lời nàng hậu đình đám, cô đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình do không thể chịu đựng nổi cuộc sống như bị giam cầm đằng sau cánh cổng hào môn.

Trước ống kính, nữ ngôi sao xót xa bày tỏ: “Chồng cũ của tôi sở hữu mọi thứ. Nhưng trong thời gian chung sống, tôi đã phải dừng toàn bộ sự nghiệp. Khi tôi bày tỏ mong muốn được làm việc trở lại, chồng cũ gạt phăng còn mắng vào mặt tôi ‘Tại sao phụ nữ lại phải làm việc? Phụ nữ chỉ cần phải làm việc khi chồng mình không có năng lực mà thôi’. Anh ấy cấm tôi làm những công việc khác và còn nói rằng ‘Chừng nào anh còn chu cấp để em có cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ gì thì em chỉ cần ở nhà chăm lo cho gia đình mà thôi. Đó là bổn phận của em trong cái nhà này’. Nghe xong, tôi không còn lời nào để nói lại nữa”.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi ra ngoài, Lim Jiyeon đều phải đi cùng thư ký do chồng sắp xếp. Thậm chí, khi cô muốn đi tới trung tâm thương mại cũng phải báo cáo với chồng trước rồi mới được bước chân ra khỏi nhà. Được ông xã tặng vô số món quà xa xỉ, đắt tiền song nàng hậu đều cảm thấy chúng hết sức vô nghĩa: “ Tôi chẳng được đi đâu cả nên những món trang sức sang trọng đó cũng chả có ý nghĩa gì hết. Có được đi đâu đâu mà đeo”.

Nữ ngôi sao tiếp tục bóc phốt chồng cũ: “Tại Nhật, các khu phố nổi tiếng thường nằm sát nhau. Akasaka vốn nổi tiếng là khu giải trí, nhưng tôi thậm chí còn không biết nó nằm ngay cạnh nhà mình nữa cơ đấy. Mỗi lần muốn ra ngoài, tôi đều nói với chồng ‘Em đang sống ở Tokyo, ít nhất cũng phải biết khu Akasaka trông như thế nào chứ. Em tò mò quá’. Nhưng chồng cũ lại ‘tạt gáo nước’ vào mặt tôi khi nói rằng ‘Tại sao em cần phải biết nơi đó? Em không có lý do gì để phải biết về chỗ đó cả’. Khi ấy, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, thấy bó tay luôn”.

Sau khi cảm thấy quá bí bách, ngột ngạt với cuộc sống thiếu tự do, như bị giam cầm trong biệt thự xa hoa, Lim Ji Yeon cuối cùng đã quyết định ly hôn vị đại gia Nhật Bản hơn 16 tuổi để trở về Hàn Quốc. Cô tâm sự: “Chúng tôi sống với nhau được khoảng 5 năm, rồi đến 1 thời điểm khi sự bí bách lên đến đỉnh điểm, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn. Lúc đó, tôi còn trẻ, có rất nhiều điều muốn làm, rất nhiều nơi muốn đi. Có xe sang thì đã sao chứ? Tôi nhận ra mình không thể chịu đựng thêm được nữa, cuộc sống này không phù hợp với tôi, và cuối cùng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân”.

Sau khi về nước, cô tiếp tục trở lại màn ảnh và hoạt động trong làng giải trí, đồng thời điều hành 1 nhà hàng riêng.

Những chia sẻ của Lim Jiyeon đã gây xôn xao mạng xã hội xứ Hàn. Ảnh: Nate

Lim Jiyeon là Hoa hậu, diễn viên kiêm phát thanh viên được yêu mến ở làng giải trí Hàn Quốc. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương hồi năm 1984. Xuyên suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đáng chú ý. Không chỉ hoạt động trong showbiz, Lim Jiyeon còn viết sách và phát hành 2 cuốn tiểu thuyết.

Lim Jiyeon là nàng hậu đa tài đa nghệ ở làng giải trí xứ củ sâm. Ảnh: Naver