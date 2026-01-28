Vào khoảng 11h40 trưa ngày 28/1, trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương.

Theo đoạn video ghi lại hiện trường, có thể thấy khi hai người đi xe máy đang dừng phía sau một ô tô con. Sau đó, chiếc ô tô bất ngờ di chuyển lùi về phía sau với tốc độ khá nhanh khiến hai người đi xe máy không kịp phản ứng, bị đẩy lùi ra sau một đoạn dài và dần bị cuốn vào gầm xe.

Hiện trường sự việc

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, vào thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do một nam tài xế điều khiển (chưa xác định danh tính) đang đỗ trước khu vực số nhà 37 phố Khâm Thiên. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lùi từ khu vực số nhà 37 đến số nhà 53 phố Khâm Thiên thì va chạm với liên tiếp hai người đang ở phía sau xe.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã nhanh chóng dừng lại, cùng nhau khiêng ô tô để đưa các nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài. Tuy nhiên, cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp tục làm rõ theo quy định.