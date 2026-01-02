Vụ việc người đàn ông điều khiển xe ô tô, mất kiểm soát, lùi vào đám đông đi xem pháo hoa xảy ra lúc 23 giờ 30 ngày 31/12/2025 tại số đường Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng, đã gây chú ý dư luận. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, song đối diện với khoảnh khắc nguy hiểm, nhiều người vẫn còn ám ảnh. Trong đó, có chị Huyền (ở Hải Phòng).

Kể trên báo Dân trí, chị Huyền cho hay thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng chị đi từ một quán cafe trên đường Trần Phú ra chỗ lấy xe để về nhà. Khi đến trước số nhà 111, vợ chồng chị Huyền thấy chiếc ô tô đang từ bên kia đường tiến sang rồi vòng cua vào đường Trần Phú. Trong tích tắc, chiếc xe bất ngờ lùi mạnh về phía sau, chị Huyền giật mình nghe tiếng động lớn như phương tiện tăng tốc đột ngột.

Camera ghi lại khoảnh khắc chiếc xe ô tô màu trắng lùi vào đám đông đi xem pháo hoa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thấy chiếc ô tô húc đổ xe máy, người phụ nữ và chồng vội vàng chạy lên vỉa hè thoát thân. Cặp đôi đứng từ xa quan sát và thấy tài xế lùi thêm một lần nữa, trên đường lúc đó rất đông người qua lại. Vì quá sợ hãi, chị Huyền phải đứng thêm một lúc để trấn tĩnh bản thân rồi mới tiếp tục di chuyển ra chỗ gửi xe.

Khi xem đoạn video trích xuất từ camera ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự việc, chị Huyền thấy 2 vợ chồng chỉ đứng cách chiếc xe chưa đến 1m, nếu lúc đó chậm chân thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngoài vợ chồng chị Huyền, vợ chồng anh Tài, chị Dương (ở Hải Phòng) cũng may mắn thoát nạn trong sự việc trên. Tuy nhiên, anh chị bị một số vết xây xát trên người. Anh Tài chia sẻ, lúc xảy ra sự việc, vợ chồng anh đang đi lên phía Nhà hát Lớn chờ xem pháo hoa. Khi đứng cách khoảng 20m, vợ chồng anh Tài nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng di chuyển sang bên kia đường. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lùi lại, đuôi xe cách vợ chồng anh Tài khoảng nửa mét.

Đôi vợ chồng vội vàng bước nhanh để thoát thân và tài xế tiếp tục lùi lần nữa. Anh Tài theo phản xạ lập tức đẩy vợ ra để tránh nguy hiểm, còn bản thân thì va chạm với phần sau của xe nên bị ngã. Sau giao thừa, anh Tài phải nhập viện để theo dõi các chấn thương ở chân và vùng đầu.

Tài xế cố thủ trên xe sau sự việc. Khi lực lượng chức năng có mặt và áp dụng biện pháp cần thiết, người này mới xuống xe.

Liên quan đến sự việc, nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ va chạm giao thông nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút, tại đường trước số nhà 106 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng, tài xế Phạm Văn T. (SN 1988, trú phường Hải An) điều khiển ô tô mang BKS 15A-340.xx va chạm với hai xe máy mang BKS 16P-41.xx do B.Đ.Đ (SN 2007) điều khiển và xe mang BKS 15B2-726xx do N.Đ.H. (SN 2000) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Báo VTC News thông tin thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc ô tô đi đến khu vực trên và có ý định rẽ vào đường Trần Phú. Vì mật độ người và xe máy quá đông, chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển nên cho xe lùi lại. Tuy nhiên, do không làm chủ được tay lái nên trong lúc hoảng loạn, tài xế đã đạp mạnh chân ga khiến phần đuôi ô tô va chạm với người dân và xe máy ở phía sau.

Người dân có mặt tại hiện trường hốt hoảng, hô hoán yêu cầu tài xế dừng xe. Sau vụ việc, nam tài xế cố thủ trong ô tô và khi lực lượng chức năng áp dụng biện pháp cần thiết, người này mới xuống xe trình diện. Khi xuống xe, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo.