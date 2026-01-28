Theo thông tin ban đầu từ báo Sức khỏe và đời sống, vào khoảng 11h40 trưa ngày 28/1, trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do một nam tài xế điều khiển (chưa xác định danh tính) đang đỗ trước khu vực số nhà 37 phố Khâm Thiên. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lùi từ khu vực số nhà 37 đến số nhà 53 phố Khâm Thiên thì va chạm liên tiếp với hai người đang ở phía sau xe.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trưa 28/1 trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) khi một ô tô con bất ngờ đi lùi, tông trúng hai người khiến một người tử vong, một người bị thương (Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống)

Từ nguồn tin VNExpress, theo nhân chứng, ngay sau va chạm, tài xế không dừng lại mà tiếp tục tăng ga khiến chiếc xe lùi thêm, cuốn một phụ nữ xuống gầm. Lùi khoảng 15m, ôtô mới dừng lại trước số nhà 53 phố Khâm Thiên.

Gần 20 người dân đã nâng ôtô, giải cứu người bị kẹt. Thời điểm được đưa ra ngoài, nạn nhân vẫn cử động, song sau đó tử vong. Người còn lại nằm phía đuôi ôtô được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát đang làm việc với nam tài xế.

Danh tính nạn nhân chưa được công bố.