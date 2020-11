King Of Rap “se duyên” cặp đôi mới: Á hậu Kiều Loan và Right lộ ảnh nghi vấn hẹn hò, bạn bè nam rapper ẩn ý thừa nhận thay?

Cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin nghi vấn hai thí sinh King Of Rap - Á hậu Kiều Loan và rapper Right hiện đang hẹn hò. Cụ thể, vào ngày 18/11, Á hậu Kiều Loan đã bất ngờ đăng tải story dựa vào lòng người Right cực tình tứ kèm dòng trạng thái: "Nhìn người tình bay mà không cần cánh". Không chỉ vậy, khi nàng Hậu ngỏ lời hỏi: "Môi của anh đỏ vậy", nam rapper liền đáp: "Là son môi của em" khiến Kiều Loan "quắn quéo" không nói nên lời.

Với những nghi vấn trên, netizen đã liên tục cho rằng, nếu như chuyện tình này là sự thật thì đây sẽ là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz nói chung và làng rap nói riêng. Xét về tài năng và nhan sắc, cả hai đều khá tương xứng. Hơn nữa nhiều ý kiến còn đùa vui rằng, nếu chuyện hẹn hò là thật, dù Right không chiến thắng chương trình nhưng bù lại, anh chàng đã rước được "phần thưởng" quá to lớn, đó chính là cô bạn gái. Chính bạn bè của nam rapper cũng thừa nhận điều này thông qua story trên trang cá nhân.

Ngay lập tức, chúng tôi đã liên lạc với đại diện của Á hậu Kiều Loan để làm rõ thực hư nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nam rapper ôm Kiều Loan trong tay khiến netizen cho rằng cả hai thật sự đang hẹn hò

Bạn bè Right cũng đùa vui rằng anh dường như đã trở thành quán quân theo một cách khác

Netizen hiện đang rất mong chờ phản hồi chính thức từ Á hậu Kiều Loan và Right

Trước đó, DJ Trang Moon và Rich Choi cũng vướng nghi vấn hẹn hò sau khi cùng tham gia vào King Of Rap

Ảnh: Instagram nhân vật, cắt từ chương trình