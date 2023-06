Kim Tae Hee lép vế trước Lim Ji Yeon và một bạn diễn, rating phim mới vẫn tăng mạnh

Khu Vườn Dối Trá (Lies Hidden In My Garden) tập 3 có sự tăng trưởng đáng kể về tỷ suất người xem. Con số ở tập này tăng lên mức 1,940% so với 1,249% của tập trước. Tập 3 xoay quanh bối cảnh đám tang của chồng Sang Eun (Lim Ji Yeon).

Sau hai tập đầu đầy kịch tính, ở tập 3, Lim Ji Yeon và Kim Tae Hee đã có những cảnh đối diễn đầu tiên, khi nhân vật Joo Ran (Kim Tae Hee) cùng chồng là Jae Ho (Kim Sung Oh) tới đám tang của chồng Sang Eun. Joo Ran và Sang Eum chính thức gặp nhau khi Joo Ran đang ở trong trạng thái hoảng loạn, đã vậy còn bị Sang Eun nhắn nhủ "chính chồng cô đã giết chồng tôi".



Trong tập này, Lim Ji Yeon tiếp tục thể hiện được khả năng diễn xuất vô cùng "điên loạn" của mình. Nhân vật Sang Eun phải đối diện với hàng loạt sự khủng hoảng trong đám tang của chồng. Đầu tiên là từ anh họ của Yoon Beom, một trong số những người thân hiếm hoi của chồng cô. Anh ta và bố mẹ đã dành cả một đời để "cưu mang" Yoon Beom nhưng thực tế là bào tiền từ người đàn ông khốn khổ này. Sang Eun dù rất ghét chồng nhưng lại chua xót khi nghĩ tới cảnh Yoon Beom đã sống một cuộc đời tệ hại.

Một vấn đề lớn mà Sang Eun phải đối diện là khoản nợ khồng lồ mà chồng để lại. Cô tìm cách để tống tiền Jae Ho nhưng Jae Ho không hề sợ hãi, vì vậy cô mới nhắm thẳng tới Joo Ran như đã nói ở trên. Cũng trong tập này, Joo Ran có một phân cảnh bùng nổ cảm xúc, khi cô tiếp tục phải nhận những cuộc điện thoại từ người quen của chồng. Đang ức chế vì Jae Ho, Sang Eun đã "phát tiết", gào thét trong điên loạn rằng chồng của tôi đã chết.

Ở tập này, trong khi Lim Ji Yeon gây ám ảnh cho khán giả bởi những cảnh bùng nổ cảm xúc, Kim Sung Oh cũng lột tả được những góc khuất đầy ám muội của nhân vật thì Kim Tae Hee lại có phần lép vế hơn hẳn, nhất là trong những cảnh đối diễn với hai bạn diễn. Có lẽ một phần là bởi ở tập này, nhân vật của Kim Tae Hee - Joo Ran liên tục ở trong trạng thái hoài nghi, cô ta thất thần và hoang mang trong mọi phân cảnh, vì vậy biểu cảm cũng không thực sự đặc sắc.

