Kim Tae Hee bại lộ nhan sắc thật ở tuổi 46

Sáng 15/10, tờ Mydaily đưa tin, Kim Tae Hee vừa tham dự lễ trao giải La Liste 2027 Korea Awards được tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc. Được biết, đây là sự kiện do cẩm nang ẩm thực toàn cầu La Liste tổ chức nhằm giới thiệu và vinh danh các nhà hàng cùng đầu bếp tại Hàn Quốc. Ngoài Kim Tae Hee, lễ trao giải còn quy tụ đông đảo chuyên gia trong ngành ẩm thực.

Trên trang cá nhân, nữ đầu bếp nổi tiếng Jung Ji Sun đã chia sẻ bức ảnh hiếm hoi chụp cùng Kim Tae Hee ở sự kiện nói trên. Trong hình, Kim Tae Hee diện trang phục đen, xuất hiện với diện mạo rạng ngời. Dưới góc chụp cận cảnh và không có sự hỗ trợ của bộ lọc chỉnh ảnh, nữ minh tinh 46 tuổi đã để lộ ra những dấu hiệu lão hóa gồm vết chân chim nơi khóe mắt, nếp nhăn quanh miệng,... Dù vậy, những đường nét sắc sảo trên gương mặt Kim Tae Hee vẫn được giữ nguyên vẹn qua năm tháng, cùng với đó cô cũng gây ấn tượng với phong thái quý phái trong hình ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Dù lộ ra dấu vết tuổi tác song Kim Tae Hee vẫn giữ được khí chất đoan trang cùng những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Ảnh: Naver

Thời hoàng kim nhan sắc, Kim Tae Hee luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Kbiz. Ảnh: Nate

Kim Tae Hee từng được mệnh danh là “nữ thần quốc dân”, là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo với gương mặt cân đối và nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân tại Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp, cô đã chinh phục khán giả toàn châu Á qua các tác phẩm như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Havard, IRIS, Hi Bye Mama,...

Về đời tư, Kim Tae Hee có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với tài tử Bi Rain. Chuyện tình của 2 ngôi sao cũng là 1 trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả 2 quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Cô trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Ảnh: X