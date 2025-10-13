Bị khán giả tẩy chay, đòi bỏ phim, "nữ chính phim giờ vàng" chính thức lên tiếng giãi bày

Tái xuất màn ảnh nhỏ sau gần hai năm vắng bóng, Phan Minh Huyền – người từng làm mưa làm gió với vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về – trở lại với hình ảnh trưởng thành, chín chắn hơn trong phim truyền hình “Cách em 1 milimet”. Nhưng trái ngược kỳ vọng, màn comeback này lại khiến mạng xã hội “bùng nổ” tranh cãi khi nhiều khán giả tuyên bố... muốn bỏ phim chỉ vì nhân vật của cô.

Vai diễn của Phan Minh Huyền đang nhận được nhiều sự chú ý của netizen

Ngay khi phần 2 của Cách em 1 milimet lên sóng, nhân vật Ngân (do Phan Minh Huyền thủ vai) đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Ở phần 1, mối tình trong trẻo giữa Ngân – Viễn từng khiến người xem “tan chảy”. Thế nhưng bước sang phần 2, Ngân bất ngờ kết hôn với người khác, bỏ lại mối tình đầu khiến không ít fan hụt hẫng.

Trên các diễn đàn phim Việt, hàng loạt bình luận xuất hiện: “Không thể chấp nhận nổi, sao Ngân lại lấy người khác?”; “Phần 1 đẹp như mơ, sang phần 2 bị phá tan tành”; “Ngân của tôi đi đâu mất rồi, bỏ phim thôi!”

Một số khán giả còn cho rằng việc để Phan Minh Huyền vào vai người mẹ có con nhỏ là “quá đột ngột”, “lệch hình tượng” so với vẻ trẻ trung, sang chảnh mà cô từng gây ấn tượng.

Giữa làn sóng phản ứng, Phan Minh Huyền bình thản chia sẻ rằng cô “biết khán giả đang bị sốc vì cú twist” nhưng khẳng định: “Ở phần 1, cặp đôi Ngân – Viễn quá hấp dẫn, ai cũng mong họ sẽ đến với nhau. Nhưng đời không như mơ. Khi trưởng thành, con người thay đổi, tình yêu cũng va đập với hiện thực. Tôi tin khán giả sẽ dần hiểu và đồng cảm với lựa chọn của Ngân.”

Cô tiết lộ thêm, lý do nhận vai Ngân chính là vì “đây là lần đầu tiên được vào vai làm mẹ” – một trải nghiệm mà cô đã chờ đợi suốt nhiều năm. Là bà mẹ một con ngoài đời, Phan Minh Huyền cho biết cô “đã mang cả cảm xúc thật của mình vào nhân vật”. “Lần đầu tiên được làm mẹ trên màn ảnh khiến tôi xúc động lắm. Tôi hiểu thế nào là lo lắng, là yêu thương, là hy sinh của một người mẹ. Vai diễn này giúp tôi sống trọn vẹn với điều đó.”

Nếu như Vân Trang từng khiến Phan Minh Huyền trở thành “biểu tượng thời trang công sở” thì Ngân của Cách em 1 milimet lại đánh dấu bước ngoặt khác: một người phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp, có con, có nỗi niềm riêng. Hình ảnh ấy khiến một bộ phận khán giả ngỡ ngàng, nhưng cũng có không ít người dành lời khen cho sự “chịu thay đổi” của nữ diễn viên. “Ngân là hình ảnh của phụ nữ 35 tuổi – độ tuổi mà tôi đang sống ngoài đời. Khi diễn vai này, tôi như đem chính mình lên màn ảnh. Có thể có người chưa quen, nhưng tôi tin sự trưởng thành sẽ khiến nhân vật này sống lâu trong lòng khán giả,” – Phan Minh Huyền bày tỏ.

Giữa những tranh cãi, không thể phủ nhận Phan Minh Huyền vẫn giữ được phong độ về nhan sắc và thần thái. Cô đẹp “từng centimet”, chỉ cần xuất hiện với bộ trang phục công sở đã khiến khán giả thi nhau hỏi mua. Cách cô khắc họa người phụ nữ đi qua đổ vỡ, kiêu hãnh mà vẫn ẩn chứa tổn thương khiến nhân vật Ngân trở nên có chiều sâu hơn hẳn.

Dẫu vướng “drama bị ghét”, có thể chính cú lội ngược dòng ấy mới là điều khiến người xem tò mò theo dõi phần tiếp theo. Bởi như cách Phan Minh Huyền từng nói: “Ngân là người khiến khán giả bối rối, nhưng đó cũng là lý do họ sẽ muốn biết cô ấy còn điều gì phía sau.”

“Cách em 1 milimet” hiện vẫn đang phát sóng và trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội – không chỉ vì tình yêu “lệch pha” giữa Ngân – Viễn, mà còn vì cú trở lại đầy sóng gió của Phan Minh Huyền – người đẹp đang chứng minh: Đôi khi để trưởng thành, phải dám chấp nhận bị ghét.