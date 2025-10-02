Kể từ sau khi vướng lùm xùm đời tư liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun đã biến mất không rõ tung tích. Đến ngày 1/10, tờ KoreaBoo đã đăng tải thông tin hiếm hoi về tung tích, tình trạng của tài tử Queen Of Tears sau 6 tháng ở ẩn. Theo YouTuber Lee Jin Ho, Kim Soo Hyun đang phải cắn răng chịu đựng sự căng thẳng tinh thần đột độ sau khi vướng scandal đời tư khiến danh tiếng sụp đổ, sự nghiệp bị đình trệ. Thời gian qua, Kim Soo Hyun phải liên tục đi leo núi, thực hiện các cuộc trekking đường dài để giải tỏa stress, giúp tâm lý ổn định và giảm căng thẳng.

Đáng chú ý, YouTuber Lee Jin Ho còn đăng tải 1 bức ảnh Kim Soo Hyun với dáng vẻ hơi gầy, cô độc ngồi trên tảng đá bên bờ suối nghỉ mệt khi đi leo núi. Tuy nhiên, tờ Nate cho biết đây không phải hình ảnh hiện tại của Kim Soo Hyun. Bức ảnh này thực tế từng được nam diễn viên đăng tải lên trang Instagram cá nhân từ năm 2022. Dù vậy, thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe tâm lý, tâm thần bất ổn của Kim Soo Hyun vẫn khiến người hâm mộ của anh lo lắng.

YouTuber Lee Jin Ho cho biết Kim Soo Hyun đang gặp bất ổn tâm lý, stress nặng

Sau quãng thời gian tạm yên ắng, drama Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron nóng trở lại vào ngày 30/9. Đại diện pháp lý công bố sự thật về các bức thư Kim Soo Hyun gửi cho bạn gái. Theo đó, nam diễn viên đã viết 150 lá thư dạng nhật ký cho bạn gái bí mật trong lúc nhập ngũ. Cô gái này không phải là Kim Sae Ron. Việc gửi thư này kéo dài từ tháng 10/2017 cho đến tháng 7/2019. Kim Soo Hyun không gửi qua đường bưu điện do lo ngại bảo mật và thất lạc, nên anh trực tiếp đưa cho bạn gái đọc mỗi kỳ nghỉ phép, và cô cũng gửi lại thư trao đổi.

Luật sư Ko Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun - tiết lộ những bức thư này chứa đựng nỗi nhớ nhung tha thiết, sự hối tiếc vì không thể ở bên bạn gái, những kỷ niệm trong quãng thời gian yêu nhau và những dự định cụ thể cho tương lại. Lá thư Kim Soo Hyun gửi cho Kim Sae Ron chỉ trên danh nghĩa người quen, bạn bè. Vào thời điểm đó, Kim Soo Hyun gửi thư cho nhiều người quen để duy trì sự kết nối với thế giới bên ngoài và Kim Sae Ron chỉ là 1 trong số những người quen này.

Luật sư Ko Sang Rok cho rằng cụm từ "anh nhớ em" trong bức thư xét theo ngữ cảnh là để bộc lộ sự thất vọng trong cuộc sống quân đội và khao khát được nghỉ phép. Thái độ của bức thư này được cho là thiếu nồng nhiệt hơn hẳn những bức thư Kim Soo Hyun gửi bạn gái.

Phía Kim Soo Hyun thông báo anh viết 150 lá thư cho bạn gái, còn thư cho Kim Sae Ron chỉ mang tính chất gửi người quen bẹn bè

Thông tin này làm dậy sóng xứ Hàn, đứng đầu cổng thông tin Naver trong ngày 30/9. Những tưởng đây là 1 động thái "cao tay", nhưng nước đi này lại không cứu được danh tiếng vốn đã sụp đổ của Kim Soo Hyun. Nhiều netizen cho rằng 150 bức thư nhưng không có tên người nhận không thể được coi là bằng chứng xác đáng. Đến nay, nhân vật "bạn gái bí mật" này chưa từng ra mặt để xác nhận chuyện tình cảm với Kim Soo Hyun.

Thậm chí ngay cả khi Kim Soo Hyun viết 150 lá thư cho bạn gái nhưng vẫn viết thư cho Kim Sae Ron với lời lẽ mùi mẫn còn bị cho là "ngoại tình". Việc tiết lộ chuyện này hoàn toàn không thể "tẩy trắng" được cho nam diễn viên.

Kim Soo Hyun công bố sự thật gây sốc về những bức thư tình được cho là nam diễn viên đã gửi Kim Sae Ron. Tuy nhiên, điều này cũng không thể giúp anh "tẩy trắng" hình ảnh

Sau khi dính scandal đời tư, Kim Soo Hyun không chỉ sụp đổ hình ảnh mà sụp đổ tài chính. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng).

Đầu tháng 7, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì "cháy túi", cần tiền xoay xở trả tiền đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron. Gần đây, công ty Gold Medalist còn bị cáo buộc gian lận tài chính và Kim Soo Hyun có vai trò mờ ám trong hoạt động kinh doanh. Nếu các cáo buộc là thật, tài tử này có thể đối mặt với việc bị điều tra thuế, truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bị phát hiện che giấu thu nhập hoặc sử dụng hình ảnh để thao túng thị trường đầu tư.

Kim Soo Hyun "thân bại danh liệt" vì drama đời tư với cố diễn viên Kim Sae Ron

Nguồn: KoreaBoo