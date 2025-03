Kim Soo Hyun - Jung Hae In thân thiết cỡ nào?

Giữa bão scandal liên quan đến Kim Soo Hyun, vô tình những nhân vật thân thiết và những mối quan hệ xung quanh anh chàng cũng được dân mạng quan tâm, tìm kiếm.

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Kim Soo Hyun từng tham gia show Good Day của G-Dragon (Big Bang). Anh hội ngộ những nghệ sĩ cùng sinh năm 88 như Jung Hae In, Lee Soo Hyuk, Im Si Wan, Kwanghee (nhóm ZE:A).

Đặc biệt, khi tham gia chương trình, khán giả vô cùng thích thú trước những tương tác của Kim Soo Hyun và Jung Hae In. Nam diễn viên Nữ hoàng nước mắt cũng khẳng định mối quan hệ thân tình của mình với Jung Hae In trong chương trình này, đồng thời tiết lộ họ từng đi du lịch cùng nhau.

Kim Soo Hyun và Jung Hae In

Ngoài ra, Kim Soo Hyun khiến ai nấy bật cười khi thoại câu "Hae In à" trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt.

Jung Hae In tình cờ trùng tên với nữ chính Hong Hae In trong tác phẩm này. Nghe Kim Soo Hyun "gọi yêu", Jung Hae In đáp lại: "Cậu làm ơn đừng gọi tôi nữa, tôi đã xem phim đó rồi".

Đáp lại, Kim Soo Hyun nói: "Vậy lại có một mối liên hệ khác giữa chúng ta rồi nhỉ?".

Kim Soo Hyun và Jung Hae In tình cờ gặp nhau trên phim trường, sau đó trở thành bạn thân thiết. Cả hai có sở thích chung là chơi gofl. Họ cũng thường xuyên rủ nhau thơi thể thao. Tuy nhiên, họ chưa từng đóng phim chung.

Dàn sao sinh năm 1988 tham gia show Good Day của G-Dragon

Jung Hae In sinh năm 1988. Anh xuất hiện lần đầu trong MV ca nhạc Moya của nhóm nhạc nữ AOA vào năm 2013 và chính thức được ra mắt thông qua bộ phim truyền hình Bride of the Century vào năm 2014. Anh được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai diễn khách mời trong bộ phim Goblin (2016) và các vai phụ trong phim truyền hình nổi tiếng While You Were Sleeping (2017) và Prison Playbook (2017).

Năm 2018, Jung Hae In có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp thông qua bộ phim truyền hình mang tên Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đóng cùng Son Ye Jin, đây cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi của anh vụt sáng. Năm 2021, sự thành công nối tiếp từ series nổi tiếng Truy bắt lính đào ngũ và bộ phim truyền hình Snowdrop một lần nữa mang tên tuổi của anh đến gần với khán giả quốc tế hơn.